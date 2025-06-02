«В нашей семье не разводятся». Звездный психолог рассказала, как вырастить счастливых детей в этом несчастном мире

Известный психолог Ирина Ковалева рассказала, как жить счастливо и кайфовать от своих детей Источник: Валерия Еленина / E1.RU











Уходите от нелюбимых, не заостряйтесь на недостатках детей, не заставляйте их учиться, просто кайфуйте от себя и жизни! Известный психолог, тренер-мотиватор Ирина Ковалева ответила корреспонденту E1.RU на важные семейные и личностные вопросы. Как получать удовольствие от жизни и воспитывать ребенка в любви? Как вырастить его счастливым, чтобы потом не жаловался на родителей? Как успевать работать, развиваться и быть включенным в жизнь детей?

Далее — от первого лица.

Как женщине понять, что она готова к детям?

Это физиологический процесс. Я была молодая и очень интересная женщина, в 18 лет вышла замуж и где-то в 24 поняла, что мой муж — такой прекрасный человек, что обязательно надо продлить его в природе. Это ощущение нематериального мира, ребенок — это что-то такое волшебное. Как только мы начинаем рассуждать, когда пора рожать, в голову приходит: «Пока квартиры нет, возраст не тот» и так далее, но любовь — это что-то иррациональное, ее невозможно пощупать, структурировать. Мы рождаем проект и начинаем с этим проектом иметь дело. Поэтому в каком возрасте? Ответ: когда вы понимаете, что «люблю» и «хочу». Как это сделать?

Ребенок делает самые важные выборы сразу после школы. Он выбирает человека — спутника жизни — и профессию. И это делается, когда человеку семнадцать лет, когда ничего еще нет, кроме того, что он понимает, что он молодец. Ему говорят: «Нет, это не получится», начинают выставлять какие-то рамки, а природа сделала так, что он на иррациональном уровне чувствует предназначение свое и партнера.

Точно так же я иррационально понимаю, что готова поделиться. Чем? Квартирой? Материнским капиталом? Нет. Хочется передать что-то очень важное, потому что это лучший мужчина на свете, и ребенок будет похож на него. Я могу поделиться тем, что есть у меня самой. Это строго индивидуально, когда мама понимает, что она готова дарить. Как это понять? Почувствовать! Все рациональные рассуждения тут не работают.

Ирина Ковалева уверена: готовность к рождению детей можно только почувствовать Источник: Валерия Еленина / E1.RU











В детях стало больше злобы, травли в школах. Или мы стали чаще обращать внимание на буллинг?

У наших бабушек не было целлюлита, потому что не было такого слова. Литература описывает жизнь, а жизнь основывается на литературе. Сначала обозначается какое-то слово, Тургенев написал: «Тургеневские девушки», и они стали понимать, как надо себя вести, чтобы такими быть.

Раньше в деревне было три ребенка, и они как-то между собой общались. А теперь весь мир — деревня благодаря интернету. Мы открываем ленту, листаем, и что там пишут? «Всё хорошо, мир прекрасен, я счастлив», кто-то так пишет? Только я, поэтому меня не читает никто.

Все стараются зацепить внимание. Телевизор включаем, и там бабочки и пчелки? Ну я вас умоляю. Разве интересно подглядывать за соседями, у которых всё хорошо? Зато в «Дом-2» (16+) что-то такое происходит, что привлекает внимание. Соцсети полны мусорного контента, и кажется, что это весь мир такой.

Главное, чему нужно научить ребенка, — это гибкость психики и умение выходить из разных ситуаций Источник: Валерия Еленина / E1.RU











Если ребенок пришел в школу и ему говорят: «Здравствуй, ты прекрасен, всё хорошо, мы любим тебя», это подозрительно. В школе пацаны мерятся тестостероном, и, конечно, там будут какие-то терки. Вопрос в восприятии и реакции. Если мы воспринимаем это как буллинг, мы начинаем вести себя определенным образом. А когда мы воспринимаем это как то , что пацаны мерятся и определяют свое «я», получается другая картина.

Девочки другим мерятся. Школа — это мини-жизнь, и вопрос в том, насколько мы дадим ребенку возможность адаптироваться. Задача родителя — адаптировать чадо к реальности, в которую оно попало.

Есть некоторые школы, где только бланманже, пироженки, мороженки и всё хорошо. У родителей учеников таких школ я спрашиваю: «Вы их к какой жизни готовите? Они потом куда выйдут-то, ребята?» Во всём важна золотая середина.

Мир не такой прекрасный, как хотелось бы, вечное лето невозможно! И когда только лето, лето, а потом оп — дождинка капнула, помираем. Мир бывает разным, и наша задача — объяснить, как справиться с ситуацией.

Одно дело, когда мама говорит: «Пацан, прорвемся, будем думать», а другое, когда она только охает. Ребенок понимает, что его базовый взрослый не в теме, значит, это что-то страшное. Поэтому сначала наденьте маску на себя: что бы ни произошло, это задача, и мы будем ее решать. У родителей должно быть другое лицо, не скорбь, а азарт! Мир разный, и сейчас я буду ребенка обучать.

Ирина Ковалева уверена, что не стоит сбегать из школы, как только на вашего ребенка один раз посмотрели недобро Источник: Валерия Еленина / E1.RU











Где взрослым брать силы на всю тысячу дел

Взрослым, а особенно женщинам, приходится исполнять много ролей: работать, делать домашние дела и заботиться о семье, в идеале еще успевать развиваться и заниматься спортом, иметь хобби. Где при этом найти силы на то, чтобы быть включенной в детей, чтобы быть в курсе, с кем он дружит, а с кем поссорился, вовремя поддержать его и научить?

Есть вариант не исполнять много ролей и вообще не иметь с этим дела — умереть. Есть возможность не постареть — умереть молодой! Во-первых, вы родили ребенка, вы же его хотели? Это радость. То, что вы такая гибкая, прекрасно! «Ой, я жена, господи боже!» Здрасьте, ну разведитесь, не будьте женой.

Женщины — феерические создания, они всё время чем-то недовольны. Ирина Ковалева психолог

Где брать ресурс? Если мы получаем удовольствие от жизни, нам всё нравится: эта работа, этот малыш, которого я же хотела, этот мужик, которого я выбрала. И я устала, и у меня уже язык на плече, и я ложусь спать, отдыхаю, и с утра опять этот прекрасный день, потому что есть прекрасный мужик, работа, которая мне нравится, и малыш, которого я же хотела.

Или я тащу эту лямку: этот ребенок, который ведет себя не так, как я хочу, этот мужик, где были мои глаза? Тогда, может быть, не надо? Потому что мы можем поделиться только тем, что имеем сами. Где брать ресурсы? Внутри себя.

Ирина Ковалева поговорила с E1.RU после конференции Psychologies в Екатеринбурге. Источник: Валерия Еленина / E1.RU











По секрету рассказываю: у женщины между правым и левым полушарием есть перемычка, и мысль бегает туда-сюда. У мужчины нет. Природа так сделала, что женщина очень гибкая, это наша фишка. Поэтому 15 ролей у нас, а чего всего 15, а не 25? Если я не тяну, я одну роль убираю. Ну не хочу посуду мыть, говорю: «Милый, посудомойку пора покупать». Если он не покупает, может, это не тот мужик, раз не обеспечивает мою радость? Я адаптируюсь к любой ситуации. Такая мама ребенку нужна!

Если мама в ресурсе, если она показывает, что ничего страшного, всё будет хорошо. Ну вот выключился свет — ребенок смотрит на маму, она говорит: «Вот кошмар, вот это твой отец не заплатил за свет!» То есть она включает панику, ребенок понимает: что-то страшное. А другая мама говорит: «Ну где у нас свечи?» И ее ребенок видит, что у взрослого есть вариант. По жизни мама — проводник, в незнакомом месте она ведет своего ребенка. Ведет и всё знает, а если не знает, ищет выходы. Тогда малыш уверен, что всё прекрасно, проводник крутой.

Как этого добиться? Получать удовольствие от жизни в принципе!

А если вы вышли замуж за Пашу, потому что мама сказала, что он очень перспективный, а вы очень хорошая девочка и послушались, это плохо, потому что жить-то с ним вам. Или есть еще такая установка: «В нашей семье, Маша, не разводятся». И вы понимаете: надо терпеть, а то неудобно будет маме сказать соседям, что дочь развелась. И живем с этим человеком, а потом к 40 годам приходим и думаем: где я, кто я, как я дошла до жизни такой?

И тогда дома невозможно отдохнуть, тогда случается эмоциональное выгорание. Я вроде поспала, проснулась, и уже всё тяжело. «Господи, только понедельник? До пятницы не доживу».

Это показатель того, что вы не с тем человеком, не в том месте, вы никто, звать вас никак и вы выгораете.

Вы большая девочка. Выбираем, что нам нравится, от этого невозможно устать, как от любимого блюда.

Психолог посоветовала работать над собой, потому что ребенок будет брать пример с вас Источник: Валерия Еленина / E1.RU











Как замотивировать ребенка на учебу

Еще в Древнем Риме на стене было написано, что молодежь такая-сякая, что ей ничего не надо. Ну ребята, вы понимаете, что через пять лет будет какая-то жизнь, про которую мы ничего не знаем, не понимаем? Что через пять, через год. К чему надо ребенка готовить? Какие навыки ему нужны?

Писать, скорее всего, уже будет не надо, читать — не знаю, скорее всего, уже будет всё на аудио, то есть развиваются совершенно другие техники. Что точно надо ребенку дать — эмоциональную устойчивость и способ выживания. То есть даже не надо знать информацию — надо знать механику, где найти эту информацию.

Главное в воспитании — дать ребенку любовь и принимать его любым, а еще научить гибкости. Не стоит упираться в изучение всех предметов в школе на отлично Источник: Валерия Еленина / E1.RU











Поэтому ребенок не понимает, зачем это ему дают в школе. Нам нужно как-то спровоцировать интерес, замотивировать. Например, математика: дадим ему 100 рублей и скажем: «Купи в магазине всё, что хочешь». Ему придется свести дебет с кредитом.

Вы только говорите: «Учись хорошо». Зачем? Никто не знает. «Убирай игрушки», — говорят маленькому ребенку. Зачем? Ну какая-то логика должна быть: чтобы дедушка не наступил. А если дедушка наступил, игрушку раздавил, причина и следствие ребенку понятны. А если мы только орем: «Убери игрушки, убери игрушки», то никак не работают причина и следствие.

Поэтому зачем учиться хорошо, мне вот просто интересно? Учись хорошо, и будет тебе счастье, есть такая закономерность? Впереди сидят отличники, а сзади сидят будущие депутаты, вы в курсе, да? Поэтому послание ребенку: будь гибким. Троечники лучше всех умеют выживать, это статистика. Поэтому найди любимый предмет. Все предметы знать на пять невозможно. Ребенок, который любимый предмет проскакивает быстро, а на остальные тратит больше времени, к 10-му классу не хочет ничего, он как загнанная лошадь.

Заставлять ребенка учиться хорошо бесполезно. Это как брокколи ему совать, выйдет не переработанной. Поэтому путь один — заражать своим примером. Ирина Ковалева психолог

Если мама собирается на работу с песней, шуткой, прибауткой и уходит довольная, дети видят: ей нравится работа. А она же говорит, что отличницей была. Какая-то есть закономерность: училась хорошо и теперь так счастлива.

Или мама говорит траурно: «Учись, сынок, потом работать будешь», — и уходит за горизонт. Пацан понимает: что-то, наверное, не так в мире работает, к чему привела ее хорошая учеба? Поэтому оставьте детей в покое. Из класса в класс переходит? Не с теми оценками, которые вам нравится? Значит, ставим ему границы: если из школы звонят мне, давят на меня, я буду давить на тебя, потому что такие правила игры.

Если переходишь из класса в класс, молодец, я тебя люблю любым. Ну это высший пилотаж, да? Ребенок где-то будет договариваться, где-то списывать — приспосабливаться.

Жизнь более гибкая, чем нам кажется. Ребенок не проект, он будет жить в том мире, про который вы не знаете ничего. Какие навыки ему нужны? Говорю только вам по секрету: стрессоустойчивость и способность выживать, гибкость — вот что надо тренировать. Если вы сами это умеете.

Папа больше времени должен проводить с сыном, а мама с дочкой?

Нет такого правила: 2 часа с мамой, 2 часа с папой, и будет вам счастье. Тут вопрос не количества, а качества. Ребенок — эмоциональный «наркоман», ему всё время мало. Мы думаем, если мы занимаемся делами, но при этом рядом с ребенком, то мы с ним, но это не так. И если вы разговариваете с другим взрослым в этот момент, вы тоже не с ребенком. Поэтому папе и маме нужно делиться с ребенком стопроцентным вниманием, смотреть только на него целиком. Единого ответа нет, нужно дать ребенку то, чего ему не хватает.

У меня был пациент — отец подростка, — жаловался на то, что дочь ходит в очень короткой юбке, мол, что делать? Спросила, сколько лет девочке, — 13. Я сказала: «Хвалить ножки». Отец в ужасе: «Да вы что! А ругать не надо, что ли?»

Ну здравствуйте! Это первый мужчина, который будет ее оценивать, которому будет она нравиться, да? Как отец будет вести себя, так она и примет за норму, что мужчина должен быть таким. То есть закономерность какая? Нужно любить. А что такое любовь? Это принятие. И начать надо с себя. Если мама любит себя, она понимает: мои ноги — лучшие ноги страны. Ну что сказать? Королева. Папа понимает, какая жена ему досталась, и еще потомство от этой красивой женщины.

Или мы себя не принимаем: нос не тот, вес не тот. В журнале почитала — всё во мне не так. Непринятие себя. Потом ребенок — он тоже не так себя ведет, в журнале другое написано. И пошло дальше. Поэтому что дает ресурс? Любовь и принятие. Хотя бы 5 минут, но только с ним. Даже просто по голове погладить и сказать: «Всё решим. Ты мне нравишься любая. Что случилось?» Не готова — не угрожать, что в школу позвоните и так далее. Просто «как будешь готова, скажи». Вот это семья.

Лекция Ирины Ковалевой была посвящена отношениям в семье Источник: Валерия Еленина / E1.RU











Еще важно наше поведение. Вот папа с сыном сидит, читает лекции: так делай, так не делай. У ребенка очень много зеркальных связей, неважно, что папа говорит, важно, как папа себя ведет, как он решает вопросы. Папа в очереди агрессирует, ребенок понимает: ага, если что, надо просто сразу наезжать, и будет так делать. Поэтому ваше поведение очень важно для будущего ребенка, надо заняться собой.

Если девочке хватает внимания, по ней сразу видно, папа ничего не говорит, он просто смотрит на нее с любовью. Есть такие папы. Сложно с этим, но будем стремиться. Может, они просто не в курсе, не знают, что это надо сказать. Мы всё время указываем на недостатки, а достоинства и так понятны. Надо загнать его к счастью, указав на недостатки, — так думают многие. Но схема обратная!