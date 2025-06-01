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Здоровье Эксперт Врач-диетолог назвала неочевидную причину лишнего веса и рассказала, как с ней бороться

Врач-диетолог назвала неочевидную причину лишнего веса и рассказала, как с ней бороться

Публикуем список продуктов, которые улучшат самочувствие и фигуру

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1 комментарий
Диетолог рассказала, в каких продуктах содержится йод | Источник: Татьяна Селезнева, Максим Серков Диетолог рассказала, в каких продуктах содержится йод | Источник: Татьяна Селезнева, Максим Серков

Диетолог рассказала, в каких продуктах содержится йод

Источник:

Татьяна Селезнева, Максим Серков

Врачи регулярно просят обращать внимание на сигналы организма. И в случае, если что-то беспокоит, не ждать, когда само пройдет, а принимать меры. С помощью правильного питания и корректировки распорядка дня можно укрепить иммунитет, улучшить самочувствие и добавить энергии.

Диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля рассказала о частой проблеме жителей многих регионов России, которая приводит к лишнему весу и развитию хронических заболеваний, а также слабости и отекам.

«Недостаточная функция щитовидной железы — гипотиреоз. Так как в еде и воде нет достаточного количества веществ для синтеза основного гормона щитовидной железы — тироксина. При гипотиреозе мы толстеем, отекаем, повышается риск развития сахарного диабета 2 типа, снижаются общая энергетика, иммунитет и интеллектуальная активность», — рассказала Татьяна Селезнева.

Эксперт отметила, что гормон тироксин регулирует все виды обмена — белковый, углеводный, жировой и водно-солевой. Чтобы держать его в норме, рекомендуется добавить в рационе пищу, содержащую йод.

Врач-диетолог составила список продуктов, которые «накормят» щитовидную железу и обеспечат синтез такого нужного гормона:

  • морская рыба, морепродукты;

  • моpcкaя кaпуcтa;

  • хуpмa, фейхоа, яблоки, лимоны;

  • мясо красное, мясо белое птицы;

  • сыр, творог, йогурт;

  • овсяная каша (из цельного зерна);

  • миндаль, грецкие орехи, кунжут;

  • бобовые;

  • зеленые овощи, особенно лук и шпинат;

  • мед.

Какие продукты богаты йодом и витаминами | Источник: Мария Романова / Городские медиаКакие продукты богаты йодом и витаминами | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Какие продукты богаты йодом и витаминами

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

«Эти продукты содержат йод, железо, селен, магний, ванадий, медь, белок (аминокислоту тирозин), витамины С, Е, Д, группы В, А, которые необходимы для нормальной работы щитовидной железы», — пояснила специалист по питанию.

Диетолог рекомендует проходить диспансеризацию и ежегодно сдавать анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Ранее мы также публиковали объяснение эндокринолога Юлии Паутовой, когда проблемы с щитовидной железой могут аукнуться лишним весом.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Щитовидная железа Диетолог Питание Витамины
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Комментарии
1
Гость
1 июня, 11:51
А может меньше кушать надо?
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