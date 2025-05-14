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Здоровье Истории Крутая Лера. История удивительной футболистки: она потеряла ногу в аварии, а теперь бегает с костылем наравне с мальчишками

Крутая Лера. История удивительной футболистки: она потеряла ногу в аварии, а теперь бегает с костылем наравне с мальчишками

Девочка ехала на велосипеде и попала под машину

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Лера обожает играть в футбол и никогда не пропускает тренировки | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЛера обожает играть в футбол и никогда не пропускает тренировки | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Лера обожает играть в футбол и никогда не пропускает тренировки

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Валерия Киндирова из Новосибирска — настоящий боец. В 10 лет она попала под машину и лишилась ноги, но не растеряла силу духа. Ее упорство, позитив и жажда жизни восхищают — не каждый взрослый так сможет. Лера не спряталась от мира и не замкнулась в себе, она мечтает стать профессиональной футболисткой, и отсутствие ноги для нее — не помеха. С протезом и костылем она гоняет по полю и ловко забивает голы. Наши коллеги из NGS.RU познакомились с Лерой и ее семьей и побывали на необычной тренировке, подробности — в материале.

Думала, что успеет

Историю Леры Киндировой рассказала ее тетя Марина Князева — она часто сопровождает девочку на разные мероприятия и относится к ней как к родной дочери. С Мариной и Лерой мы встретились в парке и совершенно не ожидали, что у девочки будет группа поддержки: с другом Кириллом они не разлей вода — везде вместе. Именно Кирилл стал свидетелем аварии и первый побежал звать на помощь.

Всё произошло 14 июня 2024 года. Лера и Кирилл провожали друга, переезжали дорогу на велосипедах. Наперерез им ехала машина — бетоносмеситель. Мальчики затормозили, а Лера двигалась быстрее друзей и думала, что успеет. На обочине ее зацепило. Тяжелая машина протащила девочку 20 метров.

Кирилл был рядом с Лерой в момент аварии и всё это время поддерживает свою подругу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Кирилл был рядом с Лерой в момент аварии и всё это время поддерживает свою подругу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Кирилл был рядом с Лерой в момент аварии и всё это время поддерживает свою подругу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ногу Лере оторвало сразу. Марина помнит жуткое видео с камер, на котором видно, как примерно через 10 метров нога ее племянницы откатилась в сторону. Совершенно случайно рядом оказались сотрудники МЧС — они ехали домой со смены, увидели аварию и поспешили оказать девочке первую помощь. Кто-то вызвал скорую. Леру увезли в Областную больницу.

Марина была на даче с бабушкой Леры, когда ей позвонили из больницы и сообщили ужасную новость. Женщина тогда подумала, что всё обойдется: люди часто попадают в аварии. Но когда ей перезвонила ее сестра Анна, мама Леры, и рассказала подробности, ее накрыло волной ужаса.

«Не передать словами, что у нас тогда творилось, это невозможно описать. Ни света, ни воздуха не было в тот момент, отнялись руки: нужно бежать в больницу, а я не могу пошевелиться», — вспомнила Марина.

Марина Князева, тетя Валерии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Марина Князева, тетя Валерии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Марина Князева, тетя Валерии

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Лера находилась в реанимации, было непонятно: как она сама, насколько повреждена нога, требуется ли дальнейшая ампутация — рана оказалась слишком засорена.

«Мы все упали в тот момент, и казалось, больше никогда не сможем встать. Мы не знали, как и что будет дальше, сутками лили слезы, успокоительное не помогало», — продолжила Марина.

В реанимации Лера провела сутки, после ее перевели в палату. Она попросила маму рассказать, что с ней случилось. Когда Анна объяснила дочери, что теперь у нее будет протез, единственное, что спросила тогда девочка: «Я смогу играть в футбол?»

Лера не плакала. Она спокойно приняла новую реальность и терпеливо ждала выписки из больницы. Аварию она помнит, помнит и машину, а также то, как какая-то женщина держала ей голову и отвлекала ее внимание от лежащей в нескольких метрах ноги.

«Без ноги тоже живут»

На фото Лера с мамой Анной и тетей Мариной | Источник: Марина Князева На фото Лера с мамой Анной и тетей Мариной | Источник: Марина Князева

На фото Лера с мамой Анной и тетей Мариной

Источник:

Марина Князева

По словам Марины, вся семья пребывала в шоке около месяца, пока Лера не начала приходить в себя.

«Мы очнулись вместе с ней, старались поднимать ей настроение, поддерживали. Взяли себя в руки. Если бы не наша совместная работа, вовремя оказанная психологическая поддержка, Валерия бы так не поднялась», — считает она.

Обошлось без привлечения специалистов, всё сделали сами. На собственные слезы и переживания времени не было: нужно поднимать ребенка.

«В какой-то момент я сказала себе: всё, стоп. Без ноги тоже живут. Живая, органы внутренние в норме — справимся», — объяснила Марина.

В семье именно у нее самый стойкий (и может, чуть командирский) характер: «Со мной не забалуешь», — шутит женщина.

Самым главным в реабилитации ребенка Марина считает внимание, позитивный настрой и поддержку. Можно даже баловать, но в меру.

«А жалеть — нельзя. Понятно, что нога не волосы, не отрастет. Но сажать ребенка в теплицу не стоит. Если жалеть, она может к этому привыкнуть и будет считать, что весь мир ей обязан. Валерии нужно адаптироваться к жизни, учиться самостоятельности, мы не всегда будем рядом», — объяснила свою позицию Марина.

Сейчас у Леры самый обычный механический протез: пока она растет, бессмысленно покупать ей бионический | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Сейчас у Леры самый обычный механический протез: пока она растет, бессмысленно покупать ей бионический | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сейчас у Леры самый обычный механический протез: пока она растет, бессмысленно покупать ей бионический

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Методика Марины принесла свои плоды: Лера не стрессовала, приспосабливалась. Позже психолог сказал Марине и Анне, что психологическая поддержка нужна скорее им, а не девочке.

«Мы всячески объясняли ей, что жизнь продолжается, приводили в пример Романа Костомарова, водили ее гулять, веселили. Мы вместе изучали протезы, смотрели видео, читали отзывы. Однажды Лера сказала мне, мол, в Индии делают самые лучшие протезы — видимо, где-то прочитала это. Говорит: „Пообещай мне, что, когда я вырасту, мы полетим в Индию и выберем мне самый лучший протез“. Отвечаю ей, что „конечно, выберем самый лучший“», — рассказала Марина.

Уже через несколько месяцев после аварии Лера вернулась к обычной жизни. Сначала ее возили на коляске, но позже появился протез. Она быстро приспособилась — и к нему, и к костылям. Недавно даже проявила желание снова сесть на велосипед. Со второй попытки у нее получилось.

Лера не побоялась снова сесть на велосипед | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЛера не побоялась снова сесть на велосипед | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Лера не побоялась снова сесть на велосипед

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Лера учится в 4-м классе. Пока она занимается индивидуально, но на следующий год собирается вернуться в школу. Мама не препятствует: считает, что социализация будет полезна для дочери. Одноклассники поддерживают Леру, присылают ей подарки. Учителя тоже максимально вошли в положение, весь педагогический состав был потрясен случившимся.

«Она изменилась после аварии — повзрослела. Она и до случившегося была взрослее, чем ее сверстники. Возможно, потому, что жизнь готовила ее к испытаниям», — размышляет Марина и добавляет, что очень гордится своей племянницей: глядя на нее, хочется жить.

«Я стала лучше играть!»

Лера играет в команде «Фортуна» | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЛера играет в команде «Фортуна» | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Лера играет в команде «Фортуна»

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Больше всего Лера обрадовалась возвращению на футбольные тренировки. Она занимается по выходным. Лера — единственная девочка в команде, но это ее ничуть не смущает. Она дружна со всеми мальчишками, а они гордятся тем, что у них такая крутая сокомандница, и стараются помочь: завязать шнурки или справиться с формой, просто поддержать.

Футболом Лера увлеклась чуть больше года назад и сначала играла во дворе с друзьями.

«Мой друг играл в футбол и как-то позвал меня поиграть. Мне понравилось», — рассказала она.

Дмитрий Клюх, тренер «Фортуны», признался, что переживал, но Лера отлично играет в команде | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU Дмитрий Клюх, тренер «Фортуны», признался, что переживал, но Лера отлично играет в команде | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Дмитрий Клюх, тренер «Фортуны», признался, что переживал, но Лера отлично играет в команде

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Родители отвели девочку в футбольный клуб, где она отлично проявила себя, и тренер заметил в ней потенциал.

«Лера — очень целеустремленный человек. Несмотря на то что у нее произошла такая ситуация, она работает наравне со всеми, не выпадает, — говорит о футболистке Дмитрий Клюх. — Это моя первая команда, я немного переживал, тяжело ли будет работать с Лерой, советовался с другими тренерами. На практике всё оказалось куда проще, Лера хорошо себя показала. Думаю, если она продолжит заниматься, то у нее всё получится».

Лера&nbsp;играет на позиции левого нападающего | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЛера&nbsp;играет на позиции левого нападающего | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Лера играет на позиции левого нападающего

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Лера носит футболку с номером 10, как у Лионеля Месси, и мечтает попасть в футбольный клуб «Реал Мадрид». Ей нравится забивать голы (Лера — левый нападающий), а еще — побеждать.

«Я стала лучше играть! Сегодня была крутая тренировка, одна из лучших», — поделилась девочка после тренировки, за которую она забила два гола и осталась в восторге от беговой части.

Недавно спортсменка получила медаль: она заняла третье место на соревнованиях, где нужно было сдавать нормативы — пресс, отжимания, подтягивания.

Лера всегда ездит с командой на соревнования, но пока только болеет за ребят с балкона | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЛера всегда ездит с командой на соревнования, но пока только болеет за ребят с балкона | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Лера всегда ездит с командой на соревнования, но пока только болеет за ребят с балкона

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

В свободное время Лера смотрит футбольные матчи по телевизору, любит поиграть в FIFA. Иногда она слушает музыку или смотрит сериалы, мультики или стримы компьютерных игр. Говорит, если бы не футбол, то занялась бы баскетболом — в любом случае стала бы спортсменкой.

Что еще почитать

«Алиса мощная, скоро у нее будет железная рука». История маленькой супергероини: она родилась с ампутацией.

«И всё же я катаюсь»: судьба Романа Костомарова после болезни, которая чуть не отняла у него жизнь.

«Как первый поцелуй по любви»: сибирячка без руки впервые пошевелила ненастоящими пальцами — робопротез ей подарили стримеры.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Здоровье Протез ноги Авария Футбол
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