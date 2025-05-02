Ни пылинки! Какие моющие и чистящие гели нельзя смешивать, чтобы не отравиться

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Весной так и хочется, чтобы квартира попала в знаменитое стихотворение Чуковского «Мойдодыр» и появился «умывальников начальник и мочалок командир». Можно, конечно, нанять команду клинеров, но не всем это по карману. А кто-то не хочет пускать домой чужих людей. В результате сами хватаемся за тряпку, но при виде чистящих средств глаза разбегаются. « Доктор Питер» и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов помогут вам правильно навести порядок.

Роман Иванов — дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology).

В каждом доме есть уголки, в которых скапливается большое количество пыли, грязи, аллергенов, бактерий и даже плесени. Если не обращать внимания на такие «тайники», можно столкнуться с аллергическими реакциями (спровоцировать их способны пылевые клещи, шерсть животных, споры грибов), частыми простудами (бактерии проникают в дыхательные пути и способны вызвать кашель, насморк и другие болезни).

Кроме того, если не устраивать регулярно уборку, со временем может ослабнуть иммунитет: он устанет постоянно бороться с патогенными микроорганизмами и частым воздействием аллергенов.

Планирование уборки: несочетаемые средства

Прежде чем браться за тряпки и ведра, необходимо составить план действий. Разделите квартиру или дом на зоны: комнаты, кухня, санузел, коридор. Распределите уборку по дням, чтобы не перегрузить себя и не превратить генеральную уборку в изнурительный марафон.

Запаситесь необходимыми средствами:

многоразовыми микрофибровыми тряпками (для разных поверхностей — отдельные);

различными моющими средствами (для кухни, ванной, пола — свои);

губками, щетками, ведрами, пылесосом или шваброй с функцией отжима;

перчатками и, конечно, мешками для мусора — разных размеров для разного мусора.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты — респираторе (особенно если будете работать со средствами для чистки духовок или отбеливателями) и защитных очках. Кстати, некоторые чистящие средства нельзя смешивать между собой: при этом могут выделяться токсичные газы. Особенно опасны такие «коктейли»:

отбеливатель + аммиак;

отбеливатель + кислотные моющие средства;

перекись водорода + уксус.

Ванная — зона особого внимания

Прежде всего это ванная комната: высокая влажность — это идеальная среда для развития плесени, поэтому следует тщательно очищать межплиточные швы, стирать или менять шторку для душа, прочищать от засоров сливы и трубы. Также важно дезинфицировать зубные щетки и стаканы. Если этого не делать, бактерии будут размножаться, что со временем может привести к болезням.

Раковину и зеркало очистите от брызг и пятен. Не забудьте про вентилятор: протрите его лопасти и решетку от пыли. Завершите уборку тщательным проветриванием ванной комнаты, чтобы избежать образования конденсата и появления плесени в будущем.

Кухня — стратегическая локация

Холодильник нужно периодически размораживать и мыть, избавляться от просроченных продуктов, как можно чаще менять губки для мытья посуды, тщательно мыть и дезинфицировать разделочные доски и мусорное ведро, чтобы они не превратились в рассадники бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка, золотистый стафилококк, листерия. Все они могут спровоцировать инфекционные заболевания.

Следующий пункт — микроволновка. Нагрейте в ней чашку воды с лимонным соком, включив на полную мощность на несколько минут, чтобы размягчить загрязнения, а затем протрите влажной губкой.

Плиту и духовку необходимо тщательно очистить от жира и пригоревшей пищи, используя специальные средства. Не забудьте про вытяжку — это логово жира и пыли. Разобрать и вымыть ее фильтры — крайне важная часть генеральной уборки.

Не обойдите вниманием и мойку: протрите ее поверхности дезинфицирующим средством, очистите сифон от застоявшейся воды и грязи. Завершите уборку на кухне тщательной мойкой всех поверхностей и пола.

Спальня — чистота и порядок

— Важно уделить время спальне: пропылесосить и проветрить матрас, постирать наматрасник, подушки, шторы. А вот ковры и мягкую мебель следует пропылесосить и обработать специальными чистящими средствами. Это поможет избавиться от пылевых клещей и патогенных микроорганизмов, — говорит Роман Иванов.

Гостиная и спальня — завершающий штрих

В гостиной и других комнатах уборка проходит по схожему сценарию: пылесос, влажная уборка, протирание пыли с мебели и поверхностей, чистка ковров и ковровых покрытий (желательна профессиональная чистка хотя бы раз в год). Обратите особое внимание на шторы и занавески: их лучше постирать или отдать в химчистку. Не забывайте про плинтусы и углы — там скапливается много пыли.

После уборки нужно тщательно проветрить помещение, чтобы избавиться от запаха бытовой химии и освежить воздух. Если этого не сделать, могут появиться головная боль, головокружение, тошнота.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить чистые чашки и стаканы. Кто-то думает, что лучше держать их вверх дном: так будет оседать меньше пыли и грязи. Однако наш эксперт Елена Никифорова считает иначе.

Елена Никифорова — старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

— Более гигиенично хранить чистую посуду дном вниз, так как это минимизирует контакт краев чашек с поверхностью, — подчеркивает она. — Кроме того, важно следить за чистотой поддона или полки, на которой хранится посуда. Поддон должен быть чистым и сухим. Это уменьшит вероятность развития бактерий, а также появления плесени.

По словам эксперта, для размножения микроорганизмам нужна влажная среда. По нормам СанПиН чашки и стаканы после мытья нужно просушить на решетках, полках или стеллажах (на ребре), чтобы избавить посуду от влаги. Ее остатки необходимо промокнуть.

Еще один совет — хранить посуду в закрытом шкафу, а не на открытых полках. Это обеспечивает лучшую защиту от загрязнения.