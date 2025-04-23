«Просила родных отпустить меня, но внутри всё разрывалось»: 27-летняя блогер скончалась от редкого типа рака

«Запомнился момент на прошлой неделе — я так устала, что сказала: „Я хочу уйти. Хочу, чтобы Бог меня забрал, и мне больше не было больно. Я так устала…“ Просила родных отпустить меня. Но… Внутри всё разрывалось. Я поняла, что еще совсем не готова уходить. Что я еще нужна здесь, в этом мире, — написала Кристина в личном блоге. — И знаете, я благодарна болезни за многое. Она что-то забрала, но так много и дала. Я чувствую, что во мне уже не осталось места ни для чего, кроме любви. Нет места для гнева, обид, сожалений».