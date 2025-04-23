«Просила родных отпустить меня, но внутри всё разрывалось»: 27-летняя блогер скончалась от редкого типа рака

27-летняя Кристина Рахимова скончалась от редкого типа рака — саркомы Юинга.
В ноябре 2023 года она вышла замуж за своего любимого Санжара. Паре казалось, что впереди так много счастливых, беззаботных лет, но всего через считаные дни после торжества девушка узнала страшный диагноз.
В Казахстане, где они жили, девушке сделали операцию по удалению почки, курс лучевой терапии, но болезнь не отступила. Супруги не сдавались, отправились в профильную клинику в Южной Корее.
Своей историей борьбы Кристина делилась в соцсетях, подписчики поддерживали ее, признавались, что для многих она стала настоящим мотиватором никогда не сдаваться. А 25 февраля она опубликовала последний пост.
«Запомнился момент на прошлой неделе — я так устала, что сказала: „Я хочу уйти. Хочу, чтобы Бог меня забрал, и мне больше не было больно. Я так устала…“ Просила родных отпустить меня. Но… Внутри всё разрывалось. Я поняла, что еще совсем не готова уходить. Что я еще нужна здесь, в этом мире, — написала Кристина в личном блоге. — И знаете, я благодарна болезни за многое. Она что-то забрала, но так много и дала. Я чувствую, что во мне уже не осталось места ни для чего, кроме любви. Нет места для гнева, обид, сожалений».
В марте, по словам супруга Кристины, курс лечения пришлось прервать — у организма девушки не осталось сил на борьбу. 21 апреля Кристина Рахимова скончалась.