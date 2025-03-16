Живот уйдет, если делать это упражнение: тренер рассказала о простой домашней тренировке

Какие упражнения делать для здоровья Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU











Считаете, что спорт — это не про вас, потому что нет высокой выносливости или что возраст уже не тот? Многие люди избегают фитнеса, бега или силовых тренировок из-за проблем со здоровьем или страха перед высокой нагрузкой.

Мы попросили тренера из Ярославля Наталью Прыткову подобрать упражнения, которые подойдут большинству людей. Людям с сидячим образом жизни комплекс поможет привести себя в порядок.

— В отличие от динамичных тренировок, пилатес — это диалог с телом. Каждое движение выполняется с акцентом на вытяжение позвоночника, контроль дыхания и мысленную визуализацию работы мышц. Здесь важна не скорость, а плавность и концентрация. Пилатес, как и йога, работает не только с телом, но и с сознанием, — подчеркивает Наталья.

С возрастом мышечная масса уменьшается, а кости теряют плотность. Эти процессы можно замедлить! Наталья Прыткова фитнес-тренер

Упражнения на баланс

Банальная стойка на одной ноге активирует глубокие мышцы, способствуя укреплению костной ткани. Кроме того, упражнения на баланс положительно влияют на работу мозга. С возрастом способность определять положение тела в пространстве ухудшается, поэтому тренировка баланса становится особенно важной.

Как выполнять:

Положите на пол перед собой небольшой мячик или любой другой предмет. Встаньте на одну ногу, а вторую согните в колене перед собой. Отведите согнутую ногу назад и, выполнив наклон, возьмите с пола мячик. Удерживая мячик в руке, выведите колено вперед. Повторите движение: наклонитесь, поставьте мячик и снова выведите колено вперед.

— Выполняйте упражнение, стоя на одной ноге. Если почувствуете головокружение — остановитесь. Даже 5 минут баланса в день улучшат координацию и сон, — уточнила тренер.

На что влияет баланс:

нормализация биоритмов (бодрость днем и качество сна ночью);

повышение стрессоустойчивости;

снижение уровня тревожности;

улучшение проводимости нервных импульсов (реакция и координация движений);

стабилизация общего физического состояния;

развитие ловкости и подвижности.

Упражнение на плоский живот

— Длительное сидение и недостаток движения нарушают кровообращение: сосуды сдавливаются мышцами и связками, а застой крови и лимфы приводит к накоплению токсинов в органах малого таза. Это повышает риски развития миом, кист, эндометриоза, а с возрастом усугубляет ослабление мышц тазового дна, что может вызвать опущение органов, — предупреждает тренер Наталья Прыткова.

Как выполнять:

Исходное положение: встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Шаг назад: на вдохе отведите одну ногу назад, вытягивая руки вперед. Голова — на уровне рук, пятка задней ноги прижата к полу. Динамичный возврат: на выдохе подтяните ногу вперед, согнув колено на уровне груди, надавите руками на него и одновременно подтяните живот. Повторение: сделайте 8–10 раз на каждую ногу.

— Бонус для настроения — танец живота: плавные движения под восточную музыку не только улучшат кровообращение в малом тазу, но и снимут стресс. Достаточно 5–10 минут в день, чтобы почувствовать легкость и прилив энергии, — рекомендует Наталья.

Упражнение от варикоза

Многие офисные сотрудники сталкиваются с варикозом. Чаще всего корень проблемы кроется в нарушении кровообращения в органах малого таза.

Для профилактики варикоза тренер советует упражнение «собака мордой вниз». Поза улучшает венозный отток за счет подъема таза выше головы, а также облегчает боли в спине, положительно влияет на пищеварение, функцию легких, суставов и просто поднимает настроение.

Как выполнять:

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, пальцы ног на коврике. Поднимите таз, вытягивая руки, спину и ноги (поза должна напоминать треугольник). Тянитесь тазом вверх и назад, пятки — к полу. Зафиксируйтесь в позе, сконцентрируйтесь на дыхании.