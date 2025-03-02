В Ярославле озвучили, когда будет построена новая поликлиника, вместо закрывшейся

Власти рассказали, когда откроется новая модульная поликлиника на улице Гоголя в Ярославле. Строительство здания начали еще осенью 2024 года.
— Когда будет [открыта] поликлиника вместо закрытой на пересечении улицы Наумова и Московского проспекта во Фрунзенском районе? На улице Мельничной обещали построить вместо закрытой, — задала вопрос жительница города Галина Новицкая в комментариях под постами губернатора Михаила Евраева в его телеграм-канале.
С ответом пришли представители Министерства строительства и ЖКХ Ярославской области:
— Завершение работ по поставке и монтажу модульной поликлиники по адресу: Ярославль, улица Гоголя, у дома № 2 запланировано в 2025 году.
На вопрос о поликлинике на Мельничной улице власти ответа не дали.
Сдать готовую поликлинику на улице Гоголя должны были еще в декабре 2024 года. Но производитель не изготовил конструкции вовремя, а потому поставку перенесли на начало 2025 года. После изготовления модуля останется провести подключение коммунальных сетей и благоустроить территорию.
О намерении построить две новые взрослые модульные поликлиники в Ярославле власти рассказали в ноябре 2023 года. Их должны возвести взамен закрытой на Московском проспекте. Здание взрослой поликлиники № 1 было признано аварийным, его экстренно закрыли летом 2023 года. Теперь его пытаются продать, торги пройдут 27 марта.