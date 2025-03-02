В Ярославле озвучили, когда будет построена новая поликлиника, вместо закрывшейся

Власти рассказали о судьбе новой поликлиники в Ярославле Источник: правительство Ярославской области











Власти рассказали, когда откроется новая модульная поликлиника на улице Гоголя в Ярославле. Строительство здания начали еще осенью 2024 года.

— Когда будет [открыта] поликлиника вместо закрытой на пересечении улицы Наумова и Московского проспекта во Фрунзенском районе? На улице Мельничной обещали построить вместо закрытой, — задала вопрос жительница города Галина Новицкая в комментариях под постами губернатора Михаила Евраева в его телеграм-канале.

С ответом пришли представители Министерства строительства и ЖКХ Ярославской области:

— Завершение работ по поставке и монтажу модульной поликлиники по адресу: Ярославль, улица Гоголя, у дома № 2 запланировано в 2025 году.

На вопрос о поликлинике на Мельничной улице власти ответа не дали.

Сдать готовую поликлинику на улице Гоголя должны были еще в декабре 2024 года. Но производитель не изготовил конструкции вовремя, а потому поставку перенесли на начало 2025 года. После изготовления модуля останется провести подключение коммунальных сетей и благоустроить территорию.