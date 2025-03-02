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Здоровье Закрыли поликлинику подробности В Ярославле озвучили, когда будет построена новая поликлиника, вместо закрывшейся

В Ярославле озвучили, когда будет построена новая поликлиника, вместо закрывшейся

Здание должны были закончить в конце 2024 года, но сроки затянулись

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1 комментарий
Власти рассказали о судьбе новой поликлиники в Ярославле | Источник: правительство Ярославской областиВласти рассказали о судьбе новой поликлиники в Ярославле | Источник: правительство Ярославской области

Власти рассказали о судьбе новой поликлиники в Ярославле

Источник:

Власти рассказали, когда откроется новая модульная поликлиника на улице Гоголя в Ярославле. Строительство здания начали еще осенью 2024 года.

— Когда будет [открыта] поликлиника вместо закрытой на пересечении улицы Наумова и Московского проспекта во Фрунзенском районе? На улице Мельничной обещали построить вместо закрытой, — задала вопрос жительница города Галина Новицкая в комментариях под постами губернатора Михаила Евраева в его телеграм-канале.

С ответом пришли представители Министерства строительства и ЖКХ Ярославской области:

— Завершение работ по поставке и монтажу модульной поликлиники по адресу: Ярославль, улица Гоголя, у дома № 2 запланировано в 2025 году.

На вопрос о поликлинике на Мельничной улице власти ответа не дали.

Сдать готовую поликлинику на улице Гоголя должны были еще в декабре 2024 года. Но производитель не изготовил конструкции вовремя, а потому поставку перенесли на начало 2025 года. После изготовления модуля останется провести подключение коммунальных сетей и благоустроить территорию.

О намерении построить две новые взрослые модульные поликлиники в Ярославле власти рассказали в ноябре 2023 года. Их должны возвести взамен закрытой на Московском проспекте. Здание взрослой поликлиники № 1 было признано аварийным, его экстренно закрыли летом 2023 года. Теперь его пытаются продать, торги пройдут 27 марта.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Так конкретного ответа на вопрос КОГДА так и не последовало..
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