«Может привести к набору веса»: диетолог из Ярославля рассказала, сколько блинов можно съесть в Масленицу

В Масленицу традиционно принято печь блины — чем больше, тем лучше! Излюбленное угощение является символом праздника и без него ощущение прихода весны теряет свое значение. Тем не менее калорийность блюда заставляет задуматься о возможном наборе веса. Корреспондент 76.RU поинтересовался у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой сколько блинов можно съесть, чтобы не испортить фигуру.
— Один обычный блин содержит около 100-150 калорий. Это может быть много в рамках диеты, особенно при высоком содержании жиров и углеводов, — объяснила специалист.
По рекомендациям диетолога, в Масленицу можно съесть 2-3 блина в день. Употреблять их в пищу лучше утром или в обед, когда обмен веществ активен.
Врач предупреждает: употребление блинов всю масленичную неделю может привести к набору веса из-за избытка калорий. Блюдо можно включать в повседневный рацион, но в умеренных количествах.
Лучше сочетать блины с нежирным творогом, ягодами или овощами. Не стоит есть их со сладкими сиропами и жирными начинками, так как это увеличит калорийность.
Специалист также напомнила о правильном хранении блинов. Не стоит есть блины, пролежавшие в холодильнике более трёх дней.
Рецепты полезных блинов от диетолога
— Для ПП-блинов используйте овсяную или цельнозерновую муку, замените яйца на банан или яблочное пюре и добавьте растительное молоко, — порекомендовала эксперт.
Первый рецепт: блины из овсянки
Ингредиенты:
1 стакан овсяных хлопьев;
2 яйца;
1 стакан кефира;
щепотка соли.
Второй рецепт: блины с кабачками
Ингредиенты:
1 стакан натертых кабачков;
1 яйцо;
1/2 стакана цельнозерновой муки;
соль и перец по вкусу.
Третий рецепт: блины с бананом и овсянкой
Ингредиенты:
1 спелый банан;
2 яйца;
1/2 стакана овсяной муки.