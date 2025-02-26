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Здоровье Масленица «Может привести к набору веса»: диетолог из Ярославля рассказала, сколько блинов можно съесть в Масленицу

«Может привести к набору веса»: диетолог из Ярославля рассказала, сколько блинов можно съесть в Масленицу

Специалист поделилась ПП-рецептами масленичного угощения

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Эксперт рассказала, с чем лучше сочетать блины | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЭксперт рассказала, с чем лучше сочетать блины | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Эксперт рассказала, с чем лучше сочетать блины

Источник:

В Масленицу традиционно принято печь блины — чем больше, тем лучше! Излюбленное угощение является символом праздника и без него ощущение прихода весны теряет свое значение. Тем не менее калорийность блюда заставляет задуматься о возможном наборе веса. Корреспондент 76.RU поинтересовался у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой сколько блинов можно съесть, чтобы не испортить фигуру.

— Один обычный блин содержит около 100-150 калорий. Это может быть много в рамках диеты, особенно при высоком содержании жиров и углеводов, — объяснила специалист.

По рекомендациям диетолога, в Масленицу можно съесть 2-3 блина в день. Употреблять их в пищу лучше утром или в обед, когда обмен веществ активен.

Врач предупреждает: употребление блинов всю масленичную неделю может привести к набору веса из-за избытка калорий. Блюдо можно включать в повседневный рацион, но в умеренных количествах.

<p> Евгения Жарикова </p><p> Евгения Жарикова </p>

Лучше сочетать блины с нежирным творогом, ягодами или овощами. Не стоит есть их со сладкими сиропами и жирными начинками, так как это увеличит калорийность.

Специалист также напомнила о правильном хранении блинов. Не стоит есть блины, пролежавшие в холодильнике более трёх дней.

Рецепты полезных блинов от диетолога

— Для ПП-блинов используйте овсяную или цельнозерновую муку, замените яйца на банан или яблочное пюре и добавьте растительное молоко, — порекомендовала эксперт.

Первый рецепт: блины из овсянки

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев;

  • 2 яйца;

  • 1 стакан кефира;

  • щепотка соли.

Второй рецепт: блины с кабачками

Ингредиенты:

  • 1 стакан натертых кабачков;

  • 1 яйцо;

  • 1/2 стакана цельнозерновой муки;

  • соль и перец по вкусу.

Третий рецепт: блины с бананом и овсянкой

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан;

  • 2 яйца;

  • 1/2 стакана овсяной муки.

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