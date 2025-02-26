«Может привести к набору веса»: диетолог из Ярославля рассказала, сколько блинов можно съесть в Масленицу

Эксперт рассказала, с чем лучше сочетать блины Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Масленицу традиционно принято печь блины — чем больше, тем лучше! Излюбленное угощение является символом праздника и без него ощущение прихода весны теряет свое значение. Тем не менее калорийность блюда заставляет задуматься о возможном наборе веса. Корреспондент 76.RU поинтересовался у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой сколько блинов можно съесть, чтобы не испортить фигуру.

— Один обычный блин содержит около 100-150 калорий. Это может быть много в рамках диеты, особенно при высоком содержании жиров и углеводов, — объяснила специалист.

По рекомендациям диетолога, в Масленицу можно съесть 2-3 блина в день. Употреблять их в пищу лучше утром или в обед, когда обмен веществ активен.

Врач предупреждает: употребление блинов всю масленичную неделю может привести к набору веса из-за избытка калорий. Блюдо можно включать в повседневный рацион, но в умеренных количествах.

Лучше сочетать блины с нежирным творогом, ягодами или овощами. Не стоит есть их со сладкими сиропами и жирными начинками, так как это увеличит калорийность. Евгения Жарикова Диетолог «PsyDi Clinic»

Специалист также напомнила о правильном хранении блинов. Не стоит есть блины, пролежавшие в холодильнике более трёх дней.

Рецепты полезных блинов от диетолога

— Для ПП-блинов используйте овсяную или цельнозерновую муку, замените яйца на банан или яблочное пюре и добавьте растительное молоко, — порекомендовала эксперт.

Первый рецепт: блины из овсянки

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев;

2 яйца;

1 стакан кефира;

щепотка соли.

Второй рецепт: блины с кабачками

Ингредиенты:

1 стакан натертых кабачков;

1 яйцо;

1/2 стакана цельнозерновой муки;

соль и перец по вкусу.

Третий рецепт: блины с бананом и овсянкой

Ингредиенты: