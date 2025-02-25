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Здоровье По 122 не получается? Жителям Ярославской области рассказали, как записаться к врачам на прием

По 122 не получается? Жителям Ярославской области рассказали, как записаться к врачам на прием

В одной из ЦРБ региона сообщили о загруженности на популярном сервисе

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4 комментария
Жители Ярославской области сообщают о проблемах с записью к врачам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители Ярославской области сообщают о проблемах с записью к врачам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области сообщают о проблемах с записью к врачам

Источник:

В Угличской центральной районной больнице пациентов предупредили о загруженности сервиса 122. Там сообщили, что из-за большого количества поступающих заявок, дозвониться до специалистов по этому номеру в ближайшее время будет проблематично.

— В связи с большой нагрузкой на линии, время ответа оператора может быть увеличена, — пояснила администрация больницы в своем официальном сообществе во «Вконтакте».

Пациентам предложили дозваниваться по нескольким номерам:

  • 5-49-20 — поликлиника № 1;

  • 2-07-33 — детская поликлиника;

  • 5-49-28 — женская консультация;

  • 5-17-76 — стоматологическая поликлиника.

Также в Угличской ЦРБ уточнили, что записаться на прием можно через личный кабинет ЕПГУ в «Госуслугах» или «Интермед76».

Тем временем местные жители сообщают, что у них возникают проблемы с тем, чтобы дозвониться до нужных специалистов.

— Шансов дозвониться до детской поликлиники нет. Прошу принять меры. Вчера смогла вызвать врача только через 122, — написала в комментариях под постом Светлана Дружкова.

— Туда вообще трудно дозвониться, то линия занята, или скидывают, — написала Юлия Зверькова.

Тем, у кого возникают проблемы с записью к врачам, предлагают сообщать об этом в личные сообщения группы регионального Минздрава во «Вконтакте».

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Комментарии
4
Гость
13 часов
Несколько дней пыталась через 122, Госуслуги и интермед. Пошла в поликлинику, а там мне сказали: а вы и не запишитесь, потому, что не занесены в новую базу. Вот так
Гость
12 часов
"Возобновлена запись к специалистам через единую электронную регистратуру по номеру 122. Также на прием можно записаться через сайт «Интермед76», портал «Госуслуги» и через единую электронную регистратуру по номеру 122, — отметил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен." -Товарищу Глехенгаузен должно быть стыдно за враньё. До сих пор ничего из перечисленного не работает.
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