По 122 не получается? Жителям Ярославской области рассказали, как записаться к врачам на прием

Жители Ярославской области сообщают о проблемах с записью к врачам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Угличской центральной районной больнице пациентов предупредили о загруженности сервиса 122. Там сообщили, что из-за большого количества поступающих заявок, дозвониться до специалистов по этому номеру в ближайшее время будет проблематично.

— В связи с большой нагрузкой на линии, время ответа оператора может быть увеличена, — пояснила администрация больницы в своем официальном сообществе во «Вконтакте».

Пациентам предложили дозваниваться по нескольким номерам:

5-49-20 — поликлиника № 1;

2-07-33 — детская поликлиника;

5-49-28 — женская консультация;

5-17-76 — стоматологическая поликлиника.

Также в Угличской ЦРБ уточнили, что записаться на прием можно через личный кабинет ЕПГУ в «Госуслугах» или «Интермед76».

Тем временем местные жители сообщают, что у них возникают проблемы с тем, чтобы дозвониться до нужных специалистов.

— Шансов дозвониться до детской поликлиники нет. Прошу принять меры. Вчера смогла вызвать врача только через 122, — написала в комментариях под постом Светлана Дружкова.

— Туда вообще трудно дозвониться, то линия занята, или скидывают, — написала Юлия Зверькова.