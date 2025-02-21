«Она сама не справлялась, и мы помочь не смогли»: мать «большой девочки» рассказала, как ее дочь набрала 143 кг

Елена считает, что в проблемах дочери виноваты семейные традиции Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Уже месяц на российском ТВ идет второй сезон шоу «Большие девочки» (16+). Одна из участниц — 20-летняя кемеровчанка Юлия Шмыгля. Главное условие проекта — вес больше 100 килограммов. Жительница Кузбасса же начала свой путь к похудению с отметки 143 килограмма. В первом выпуске девушка рассказала, что проблемы с весом начались у нее еще в начальной школе, а из-за внешнего вида даже были конфликты с отцом. Как складывались отношения в семье и почему за все годы Юле так и не удалось снизить вес, нашим коллегам из NGS42.RU рассказала мама участницы Елена Шмыгля.

Из души компании — в затворницу

У Елены и ее мужа Сергея двое детей. Юля, которая сейчас участвует в «Больших девочках» и борется с лишним весом, младше брата на десять лет. Дочку семья очень ждала, поэтому сразу окружила ее максимальной любовью.

— Она изначально родилась крупненькая. В два годика была такая плотненькая, взбитая, красивая, все умилялись ее ямочкам, складочкам и кудряшкам, — вспоминает Елена.

Малышка росла общительной и артистичной, хорошо пела, танцевала и участвовала во всех утренниках. Тогда о каких-либо комплексах и депрессии не могло идти и речи.

— Когда из сада выпускалась, заведующая говорила: «Ты еще, Юля, нас удивишь, увидим тебя по телевизору». Как бы там ни было, а так и вышло, — улыбается мама.

Как и во многих российских семьях, у Шмыглей была традиция собирать близких за большим столом, а свою любовь Елена привыкла выражать вкусной и обильной едой.

На юбилее главы семьи Источник: домашний архив Елены Шмыгля

— Всё мое детство прошло у бабушки. А это пирожочки, блинчики, оладушки. И когда я стала мамой, хотела быть такой же заботливой, так же своих детей угощать. Утром ребятишки еще спят, а у меня уже шкварчит на плите, — объясняет собеседница.

К тому же муж Елены работал посменно, было удобно готовить выпечку, так как ее легко взять с собой.

Когда Юля пошла в школу, она уже немного выделялась на фоне субтильных сверстниц. Но по-настоящему родные заволновались, когда во втором классе девочка за год набрала около 20 килограммов. Родители отвели дочку к эндокринологу, и начались бесконечные анализы на гормоны щитовидной железы, уровень сахара и многое другое.

— Нам немножко неквалифицированный врач попалась, всё делала лишь бы, лишь бы и вообще не нашла отклонений, посадила Юлю на диету. А у нее уже неконтролируемый гормональный аппетит, с которым она справиться просто не может, — рассказывает мама.

В итоге за семь следующих лет школьница обошла буквально всех эндокринологов в городе. Только к 15 годам Юля все-таки получила точный диагноз и лечение — препараты она теперь должна принимать всю жизнь. Оказалось, проблема всё же крылась в щитовидке.

Проблемы с весом у Юли начались во втором классе Источник: домашний архив Елены Шмыгля

К тому моменту к проблемам с физическим здоровьем у девушки прибавились и ментальные: Юля заметила, что отличается от подруг внешне, начала стесняться и замкнулась в себе, а переедание приобрело уже компульсивный характер.

Чтобы избежать буллинга, Юля стремилась завоевать любовь одноклассников. Как? Всё тем же проверенным семейным методом.

— Она выбрала такую позицию: «Вот я сейчас возьму и напеку печеньки, принесу в школу, всех угощу». Ранним утром могла проснуться, я смотрю, она уже что-то там выпекает. Она всем могла дать списать, всем делилась и в общем-то была всеобщей любимицей за счет своей доброты, — рассказывает Елена.

После девятого класса Юля ушла из школы в техникум, постепенно количество друзей в офлайне сократилось, девушка начала избегать личных встреч. Отдушиной стало виртуальное общение, где внешность уже не была важна, родственные души Юля сумела найти по всей России.

Попытки похудеть

Когда стала известна причина недуга, и Юля начала принимать лекарства, Елена попыталась убедить дочь, что ей надо взять себя в руки — следить за питанием и заниматься физкультурой.

— Тогда у нас в городе проходил проект, где конкурсантки занимались с тренерами, но попасть в него можно было только с 18 лет. Юле тогда исполнилось лишь 15, и организаторы сказали, что если мама пойдет участвовать, то можно взять и дочь. В итоге я ее туда буквально за руку таскала, она же была еще подростком, не понимала, насколько это важно, — говорит Елена.

Под гнетом родительницы и тренеров Юле удалось немного скинуть, но психологические проблемы только усилились. Из-за упреков семьи девушка постоянно чувствовала себя виноватой и подавленной. Особенно часто она конфликтовала с отцом, который просто не мог понять, через что приходится проходить дочке.

— Мы с Сергеем прожили 30 лет вместе. В 18 лет он служил в морфлоте и каждое лето, в праздник, надевает свою форму — сидит как влитая. При этом ест он еще больше нас. Видно, это генетика, у него три брата, и все как на подбор поджарые. Бывало, что у него начинал выпирать легкий животик, так он неделю побегает, и всё исчезает, — рассказывает Елена Шмыгля.

К сожалению, великолепный обмен веществ Юля не унаследовала и пошла в мамину породу. Елена поделилась, что большинство ее родственников и она сама склонны к полноте и набирают, не успев глазом моргнуть.

Со старшим братом в школе Источник: домашний архив Елены Шмыгля

Сергей на свой лад пытался помочь дочке: купил велосипед, велотренажер, ролики. Юля пыталась оправдать надежды отца, но сколько ни крутила педали, получала только мокрую от пота футболку и сильное утомление. А вес продолжал расти.

— Не хочу сказать, что он ее прям угнетал, все-таки любимая доченька. Но папа хотел ее видеть стройной красавицей во что бы то ни стало. Мог ее обидеть, оскорбить. На этой почве я с ним ругалась. Если я была дома, вставала на сторону Юли, защищала. Но муж работал два на два, а я — пятидневку, и когда они оставались дома вдвоем, он уже не молчал, — рассказывает Елена.

Доставались упреки за лишний вес и жене. При этом себя в еде Сергей не ограничивал. Он требовал от супруги приготовить первое, второе, десерт и компот, в то время как женщины в доме должны были питаться листиком салата.

— Мы говорим, что сели на диету, «войди в наше положение». Нет, холодильник набьет колбасой, печеньем и говорит: «Ну вы не ешьте». А как? Там всё пахнет, — вспоминает Елена.

Отпустила ситуацию

В подростковом возрасте со своими проблемами девушка обращалась не только к врачам, но и к психологу. Специалист увидела проблему юной клиентки в удушающей материнской гиперопеке и решила поговорить с Еленой о сепарации. По словам нашей собеседницы, она прислушалась к экспертному мнению.

— Я Юлю своим мнением просто угнетала: она жила, как мама скажет. Ее нужно отпустить, а у меня была зависимость. Контроль был просто вот жесткий: «Проснулась? Кровать заправила? Поела? Убралась?» Но я себя переборола, — вспоминает Елена.

После шоу мама и дочка стали ближе Источник: домашний архив Елены Шмыгля

Если раньше мама заставляла есть куриную грудку и отбирала торт, тащила на тренировку, то когда Юля взяла бразды правления над своей жизнью, сработал эффект пружины. После долгих запретов девушка начала есть всё подряд. Сброшенные было килограммы вернулись с лихвой.

Профессия, которую выбрала Юля, тоже сказалась негативно. Родители хотели, чтобы дочь окончила 11 классов, она хорошо владела английским и рисовала, но внезапно для семьи девочка выбрала техникум индустрии питания.

— Когда пошло домоводство, среди девочек Юлю учитель всегда отличала и хвалила. Допустим, делают винегрет, если дочке поручают крошить свеклу — это будут идеальные аккуратные кубики. А другая девочка порубит как полено. И она почувствовала успех и свое преимущество в этой сфере, — объясняет мама.

После школы Юля выбрала профессию повара Источник: домашний архив Елены Шмыгля

В год, когда Юля училась в 9-м классе, в чемпионате Worldskills Russia впервые открыли номинацию для школьников. Поэтому учительница труда предложила девочке поучаствовать там.

— К конкурсу их готовили как раз мастера от техникума. Они пекли торт, вручную вылепляли из мастики украшения и делали шоколадные конфеты. И когда Юля заняла второе место, у нее прямо крылья выросли, — вспоминает Елена.

Тогда-то Юля и решила выучиться на повара, поступила и на следующий год вновь приняла участие в чемпионате. В этот раз она уже заняла первое место в области и шестое — по России. Однако разочарование в профессии наступило довольно быстро.

— После второго курса она захотела собственных денег. Хотя ей еще не исполнилось 18 лет, мы всегда давали ей на карманные расходы. Но ей психологически нужно было чувство независимости, — рассказывает родительница.

На третьем курсе техникум предоставляет студентам возможность работать и помогает устроиться в ресторан или столовую, где полученные навыки можно закреплять.

— Сначала она пошла в «Макдоналдс», работала по четыре часа. Потом ей исполнилось 18, и уже на полный день перешла в горячий цех в крупный ресторан при гостинице. Там ее все любят, она незаменима, ее не хотят отпускать. Но целый день у плиты в окружении еды с ее зависимостью — ей очень тяжело, — сетует мама.

«Большая девочка» и работа над ошибками

Родители, с которыми до сих пор живет 20-летняя Юля, не знали, что она подала заявку на участие во втором сезоне «Больших девочек». Девушка втайне записала видеовизитку и не особо рассчитывала на ответ. Однако неожиданно ее пригласили на кастинг в Москву.

Родные поддержали Юлю, когда она сказала, что едет на шоу Источник: домашний архив Елены Шмыгля

— Мы всей семьей смотрели первый сезон. И вот она однажды говорит: «Мама, папа, мне надо с вами поговорить, меня зовут, нужно купить билет». Папа сразу же поддержал, дали деньги, очень за нее радовались. Мы же видели, что на проекте с девочками психологи и нутрициологи работали. И мы понимаем, что сама она не справляется, мы ей помочь дома не можем, «Большие девочки» дали надежду что-то изменить, — рассказывает Елена.

Сейчас Юля уже вернулась с проекта, но ее нынешняя форма не может быть обнародована, пока выпуски еще выходят в эфир. Однако мама рассказывает, что с проекта вернулась совсем другая девушка. Впрочем, сезон перевернул сознание всей семьи.

— На проекте некоторые девочки называли Юлю нытиком. Но это же неправда: вы представляете, сколько силы воли нужно, чтобы на всю страну показать свою уязвимость, раскрыть душу, — Елена не скрывает, что гордится дочерью.

В одном из выпусков на съемки пригласили семьи участниц, все вместе они работали с психологом и разбирали паттерны поведения, которые сложились дома.

— Моя тоже есть вина, и я ее осознала именно там. Психолог Анетта убедила меня по-новому взглянуть на родословные традиции. Диетолог Регина показала, как можно готовить вкусную, но полезную еду, чем заменить сладости. Раньше у нас дома на столе в вазочке обязательно стояли конфеты, печенье. А почему так же в красивую посуду не порезать огурчик, перчик, морковку? — рассуждает собеседница.

Осознал свои ошибки и Сергей: он понял, что заставлять и давить — не выход из ситуации.

— Вот папа ей купил ролики, но ведь не взял ее за руку и не повел на улицу вместе кататься. А вот если бы сказал: «Поехали вместе на лыжах, на велосипеде, проведем время весело?» Но ведь ему надо было ехать быстрее, ему же важен был результат, — рассуждает супруга.

Юля пока живет с родителями, но планирует переезжать в Санкт-Петербург Источник: домашний архив Елены Шмыгля

Семья еще живет вместе, но мама понимает, что дочка уже взрослая и готова к самостоятельной жизни. Юля в свою очередь научилась нести ответственность за себя и свой выбор. Каждая из них живет свою жизнь, при этом отношения мамы и дочки стали ближе и теплее. В скором времени Юля собирается уехать в Санкт-Петербург и начать новую жизнь, поступить в вуз и найти дело жизни.

— Пока она в поиске, из пищевой промышленности уйдет однозначно. Мечтает попробовать себя в SMM: продвигать соцсети, вести сайты. Ей это нравится, у нее большой словарный запас, она комфортно чувствует себя в Сети, — объясняет мама.

Теперь, когда семья пересмотрела привычки, постепенно начал уходить и вес Елены. С тех пор, как вернулась Юля, ее мама потеряла 10 килограммов. Родителям маленьких детей Елена советует подумать, какие привычки они прививают малышу.

— Маленький ребенок откуда знает, что такое сладкое или соленое? Он не может быть зависим от тортов, чипсов и чупа-чупсов, если дома их не едят. А почему вместо этого не приучать его к натуральному творожку? — рассуждает Елена.