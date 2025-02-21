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Здоровье карточки Говорят, взрослым нельзя молоко. Что об этом думают врачи

Говорят, взрослым нельзя молоко. Что об этом думают врачи

И какие еще молочные продукты могут быть противопоказаны

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5 комментариев
Как оказалось, все беды не только из-за молока&nbsp;— в случае чего придется отказаться и от других продуктов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКак оказалось, все беды не только из-за молока&nbsp;— в случае чего придется отказаться и от других продуктов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Как оказалось, все беды не только из-за молока — в случае чего придется отказаться и от других продуктов

Источник:

Пока мы спорили, можно ли взрослым пить молоко, специалисты Международного сообщества по пищевой непереносимости провели исследование и пришли к выводу, который звучит не слишком обнадеживающе: оказывается, у каждого второго россиянина — непереносимость лактозы. На этом, в общем-то, можно было бы закрывать молочную лавку и начать экономить на молоке и производных, но не тут-то было: совсем отказываться от молочных продуктов, возможно, нет никакого смысла. Во всяком случае не раньше, чем вы прочтете, что на этот счет думает гастроэнтеролог.

  1. Что такое лактоза
  2. Как понять, что у вас непереносимость лактозы
  3. Причины, почему у человека непереносимость лактозы
  4. От каких продуктов нужно отказаться при непереносимости лактозы
  5. Можно ли вылечиться от непереносимости лактозы
1

Что такое лактоза

Лактоза, или, по-другому, молочный сахар — дисахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. Она входит в состав молока млекопитающих, придает ему сладковатый вкус, очень важна для развития новорожденных. Именно из лактозы дети получают половину нужной энергии.

Для того чтобы лактоза правильно усваивалась, в игру вступает фермент лактаза.

— В норме лактоза расщепляется в организме на простые сахара, — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Поддерживает этот процесс специальный пищеварительный фермент — лактаза. У людей, которые не переносят молочные продукты, лактазы очень мало. Поэтому молочный сахар — лактоза — остается в кишечнике, где и сбраживается.

Екатерина Кашух — гастроэнтеролог, врач-эксперт клиники «Гемотест» со стажем работы 12 лет.

2

Как понять, что у вас непереносимость лактозы

Признаки того, что организм не готов расщепить лактозу, тяжело спутать с какими-то другими болезнями. Достаточно последить за своим самочувствием. Неприятные ощущения будут появляться в течение двух часов каждый раз после того, как вы выпьете молоко или другие молочные продукты.

— Наиболее частые симптомы гиполактазии — спазмы, боль и вздутие живота, диарея. У новорожденных на лактазную недостаточность обычно указывает диарея. Дети часто плачут, теряют вес, а после кормления материнским молоком или молочной смесью их живот становится раздутым и плотным, — подмечает доктор.

В некоторых случаях у людей также может болеть голова, появляется слабость во всём теле и тошнота.

3

Причины, почему у человека непереносимость лактозы

Непереносимость лактозы может быть трех видов. Если она генетическая и передалась по наследству от родителей, то симптомы будут заметны с самого рождения, после того как ребенок начнет пить грудное молоко или смесь. В таком случае нужно сразу же обратиться к педиатру или детскому гастроэнтерологу, чтобы поставить окончательный диагноз.

Второй вид — приобретенная с годами. Даже если при рождении организм вырабатывал много лактазы, его количество может сокращаться. На это влияет прием антибиотиков, неправильное питание, которое приводит к синдрому раздраженного кишечника и т. д.

Кроме этого, непереносимость лактозы может появиться из-за хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта или после операции.

4

От каких продуктов нужно отказаться при непереносимости лактозы

Хотя основной источник лактозы молоко, неприятные ощущения могут возникнуть и после обычного обеда. Особенно если в его составе есть вот такие продукты:

  • сливочное масло;

  • кисломолочные продукты (творог, кефир, сметана, сыр);

  • майонез;

  • кетчуп;

  • колбаса и сосиски;

  • пюре и лапша быстрого приготовления.

— Кроме того, лактоза входит в состав некоторых лекарств, например для лечения заболеваний органов ЖКТ, — подмечает доктор.

Однако даже если у вас непереносимость лактозы, можно не отказывать себе в любимом сыре или йогурте. Главное — читать состав.

— Многие люди с непереносимостью лактозы неплохо переносят творог, сыры или йогурты низкой жирности, — уверяет Екатерина Кашух. — В кисломолочных продуктах пробиотики поедают молочный сахар и уменьшают его количество в еде. Кроме того, сейчас их есть чем заменить — в магазинах можно найти и безлактозное молоко, сметану, сыр и творог. В этих продуктах лактоза уже заранее расщеплена на глюкозу и галактозу. То есть организму не придется проводить эту работу. Иногда пациентам прописывают пищевые добавки, которые содержат фермент лактазу, они помогают справиться с неприятными симптомами гиполактазии.

5

Можно ли вылечиться от непереносимости лактозы

Если вы заметили у себя признаки непереносимости лактозы, важно обратиться к гастроэнтерологу и сдать необходимые анализы, чтобы определить причину.

— Если гиполактазия вызвана острым заболеванием кишечника, например кишечной инфекцией, то после излечения человек снова сможет употреблять молочные продукты, — заключила гастроэнтеролог.

В случае если непереносимость лактозы врожденная, то доктор выпишет диету, которая поможет комфортно жить, а также при необходимости порекомендует пищевые добавки с ферментом лактазой.

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Комментарии
5
Гость
48 минут
Молоко для молокососов. Для взрослых пиво и водка. И это нормально.
Гость
32 минуты
Говорят кур доят!
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