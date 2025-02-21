Говорят, взрослым нельзя молоко. Что об этом думают врачи

Пока мы спорили, можно ли взрослым пить молоко, специалисты Международного сообщества по пищевой непереносимости провели исследование и пришли к выводу, который звучит не слишком обнадеживающе: оказывается, у каждого второго россиянина — непереносимость лактозы. На этом, в общем-то, можно было бы закрывать молочную лавку и начать экономить на молоке и производных, но не тут-то было: совсем отказываться от молочных продуктов, возможно, нет никакого смысла. Во всяком случае не раньше, чем вы прочтете, что на этот счет думает гастроэнтеролог.
- Что такое лактоза
- Как понять, что у вас непереносимость лактозы
- Причины, почему у человека непереносимость лактозы
- От каких продуктов нужно отказаться при непереносимости лактозы
- Можно ли вылечиться от непереносимости лактозы
Что такое лактоза
Лактоза, или, по-другому, молочный сахар — дисахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. Она входит в состав молока млекопитающих, придает ему сладковатый вкус, очень важна для развития новорожденных. Именно из лактозы дети получают половину нужной энергии.
Для того чтобы лактоза правильно усваивалась, в игру вступает фермент лактаза.
— В норме лактоза расщепляется в организме на простые сахара, — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Поддерживает этот процесс специальный пищеварительный фермент — лактаза. У людей, которые не переносят молочные продукты, лактазы очень мало. Поэтому молочный сахар — лактоза — остается в кишечнике, где и сбраживается.
Екатерина Кашух — гастроэнтеролог, врач-эксперт клиники «Гемотест» со стажем работы 12 лет.
Как понять, что у вас непереносимость лактозы
Признаки того, что организм не готов расщепить лактозу, тяжело спутать с какими-то другими болезнями. Достаточно последить за своим самочувствием. Неприятные ощущения будут появляться в течение двух часов каждый раз после того, как вы выпьете молоко или другие молочные продукты.
— Наиболее частые симптомы гиполактазии — спазмы, боль и вздутие живота, диарея. У новорожденных на лактазную недостаточность обычно указывает диарея. Дети часто плачут, теряют вес, а после кормления материнским молоком или молочной смесью их живот становится раздутым и плотным, — подмечает доктор.
В некоторых случаях у людей также может болеть голова, появляется слабость во всём теле и тошнота.
Причины, почему у человека непереносимость лактозы
Непереносимость лактозы может быть трех видов. Если она генетическая и передалась по наследству от родителей, то симптомы будут заметны с самого рождения, после того как ребенок начнет пить грудное молоко или смесь. В таком случае нужно сразу же обратиться к педиатру или детскому гастроэнтерологу, чтобы поставить окончательный диагноз.
Второй вид — приобретенная с годами. Даже если при рождении организм вырабатывал много лактазы, его количество может сокращаться. На это влияет прием антибиотиков, неправильное питание, которое приводит к синдрому раздраженного кишечника и т. д.
Кроме этого, непереносимость лактозы может появиться из-за хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта или после операции.
От каких продуктов нужно отказаться при непереносимости лактозы
Хотя основной источник лактозы молоко, неприятные ощущения могут возникнуть и после обычного обеда. Особенно если в его составе есть вот такие продукты:
сливочное масло;
кисломолочные продукты (творог, кефир, сметана, сыр);
майонез;
кетчуп;
колбаса и сосиски;
пюре и лапша быстрого приготовления.
— Кроме того, лактоза входит в состав некоторых лекарств, например для лечения заболеваний органов ЖКТ, — подмечает доктор.
Однако даже если у вас непереносимость лактозы, можно не отказывать себе в любимом сыре или йогурте. Главное — читать состав.
— Многие люди с непереносимостью лактозы неплохо переносят творог, сыры или йогурты низкой жирности, — уверяет Екатерина Кашух. — В кисломолочных продуктах пробиотики поедают молочный сахар и уменьшают его количество в еде. Кроме того, сейчас их есть чем заменить — в магазинах можно найти и безлактозное молоко, сметану, сыр и творог. В этих продуктах лактоза уже заранее расщеплена на глюкозу и галактозу. То есть организму не придется проводить эту работу. Иногда пациентам прописывают пищевые добавки, которые содержат фермент лактазу, они помогают справиться с неприятными симптомами гиполактазии.
Можно ли вылечиться от непереносимости лактозы
Если вы заметили у себя признаки непереносимости лактозы, важно обратиться к гастроэнтерологу и сдать необходимые анализы, чтобы определить причину.
— Если гиполактазия вызвана острым заболеванием кишечника, например кишечной инфекцией, то после излечения человек снова сможет употреблять молочные продукты, — заключила гастроэнтеролог.
В случае если непереносимость лактозы врожденная, то доктор выпишет диету, которая поможет комфортно жить, а также при необходимости порекомендует пищевые добавки с ферментом лактазой.