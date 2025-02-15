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Здоровье Нет сил и желания работать? Психолог из Ярославля назвал причину

Нет сил и желания работать? Психолог из Ярославля назвал причину

Эксперт поделился советами, как исправить ситуацию

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3 комментария
Специалист клиники «PsyDi Clinic» указал на симптомы выгорания | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСпециалист клиники «PsyDi Clinic» указал на симптомы выгорания | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Специалист клиники «PsyDi Clinic» указал на симптомы выгорания

Источник:

Проверьте себя: часто ли вы чувствуете постоянную усталость и апатию? Любимая работа совсем не радует, а с близкими нет сил даже поговорить? Если заметили у себя хоть один из перечисленных симптомов, возможно, у вас выгорание.

Психолог из Ярославля Максим Баранов рассказал корреспонденту 76.RU всё о синдроме эмоционального истощения и посоветовал, как с ним бороться.

— Выгорание может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего оно встречается у людей в возрасте 25–45 лет. Это связано с тем, что в этот период люди активно строят карьеру, сталкиваются с высокими ожиданиями от себя и окружающих, а также берут на себя множество обязанностей (работа, семья, дети), — объяснил специалист.

Как утверждает эксперт, недуг может наблюдаться как у молодых людей, так и у старшего поколения. Люди старше 50 лет могут испытывать кризис среднего возраста или усталость от длительной карьеры.

По словам психолога, выгорание можно определить по ряду признаков:

  • постоянное чувство усталости, даже после отдыха;

  • чувство опустошенности, отсутствие энергии;

  • потеря интереса к работе, учебе или хобби;

  • цинизм;

  • раздражительность;

  • нежелание с кем-либо общаться;

  • проблемы с концентрацией внимания и памятью;

  • прокрастинация (откладывание на «потом») и ощущение, что даже простые задачи требуют огромных усилий;

  • физические симптомы, такие как головные боли, частые простуды, нарушения сна или проблемы с пищеварением.

— Точной статистики по количеству людей, сталкивающихся с выгоранием, нет, так как это состояние часто не диагностируется. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, оно признано профессиональным феноменом, и около 10-20% работников в развитых странах сталкиваются с его симптомами. В России, по данным социологических опросов, около 30% сотрудников замечают у себя признаки выгорания. Среди студентов и молодых специалистов этот показатель может достигать 40–50%, особенно в условиях высокой конкуренции и стресса, — рассказал Максим Баранов.

К причинам появления недуга можно отнести:

  • хронический стресс на работе или учебе;

  • отсутствие баланса между работой и личной жизнью;

  • недостаток поддержки со стороны коллег, друзей или семьи;

  • несоответствие между ожиданиями и реальностью;

  • отсутствие смысла в выполняемых задачах.

Как исправить ситуацию? Советы психолога

— Как известно, первый шаг к выздоровлению — признание проблемы. Это спровоцирует вас обратить особое внимание на своё состояние и даст стимул к поиску способов восстановления, — объяснил специалист.

Психолог рекомендует не забывать уделять время для отдыха. Это может быть отпуск, хобби или просто досуг с близкими людьми. Причем рутина и обыденный образ жизни не помогут.

— У некоторых существует убеждение, что они смогут отдохнуть и набраться сил, лежа на диване или вкусно поев. В некоторых случаях это действительно может помочь на короткое время, но если такие способы становятся обыденностью и единственным способом восстановить силы, то рано или поздно они перестанут работать, — подчеркнул Максим Баранов.

Эксперт советует найти другие варианты проведения досуга и получения позитивных эмоций. Например, посещение музея, театра или поездка в гости к друзьям, в маленькое путешествие.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Попробуйте медитации, йогу или прогулки на свежем воздухе. Это поможет снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

По рекомендациям специалиста нужно установить границы между работой и личной жизнью.

— Не берите работу на дом и старайтесь отключаться от рабочих вопросов в свободное время. Выходя с рабочего места — полностью абстрагируйтесь, можно даже визуализировать, как все папки с бумагами, отчеты и другие дела вы перекладываете из головы и оставляете на будний день, — отметил эксперт.

Помимо всего этого, психолог объясняет: стоит пересмотреть свои цели и приоритеты в жизни. Нужно убедиться, что вы занимаетесь тем, что действительно важно для вас. Если сейчас не получается изменить свою деятельность, то постарайтесь найти в ней то, что важно и ценно именно для вас.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Бессмысленная деятельность — утомляет, осознанная и ценная — вдохновляет.

Если выгорание сильно влияет на вашу жизнь, обратитесь к психологу или психотерапевту, который поможет вам разработать индивидуальный план восстановления.

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Эксперт Психология
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Комментарии
3
Гость &
12 минут
Уж если в 25 выгорание,то как же они дальше то жить будут? Трудности только начинаются.
Гость
31 минута
Конечно нет сил и желания вкалывать за билеты банка приколов и платить налоги идущие не на нас(((
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