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Здоровье тест «Не смотри на сварку, ослепнешь!»: врачи назвали детские страшилки о здоровье, которым стоит верить

«Не смотри на сварку, ослепнешь!»: врачи назвали детские страшилки о здоровье, которым стоит верить

Пройдите тест и узнайте, что правда

2 774
6 комментариев
Многие мифы связаны с нашим здоровьем, поэтому относитесь к нему серьезнее и будьте здоровы. | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМногие мифы связаны с нашим здоровьем, поэтому относитесь к нему серьезнее и будьте здоровы. | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Многие мифы связаны с нашим здоровьем, поэтому относитесь к нему серьезнее и будьте здоровы.

Источник:

«Не читай в темноте — испортишь зрение», «не ешь много сладкого — будет кариес», «не ходи без шапки — будет менингит» — какими только страшилками не запугивают взрослые своих детей, чтобы они росли здоровенькими, умненькими, добропорядочненькими. И мы до сих пор убеждены в правоте многих из этих правил. Но знаете ли вы, каким из них на самом деле не стоит доверять?

Мы собрали тест по страшилкам о здоровье, которые многие слышали в детстве. Попробуйте угадать — где правда, а где выдумка.

ТЕСТПройден 331 раз
1 / 10

Не смотри на сварку — испортишь зрение

  • Миф

  • Правда

2 / 10

Если испугать человека, который косит глаза, он навсегда таким и останется

  • Миф

  • Правда

3 / 10

Читая в темноте, можно испортить зрение

  • Миф

  • Правда

4 / 10

Если съел семечку с кожурой, будет аппендицит

  • Миф

  • Правда

5 / 10

Будешь есть много сладкого — появится кариес

  • Миф

  • Правда

6 / 10

Нельзя читать во время еды

  • Миф

  • Правда

7 / 10

Будешь ходить без шапки — заработаешь менингит

  • Миф

  • Правда

8 / 10

Не щелкай пальцами — будут болеть суставы

  • Миф

  • Правда

9 / 10

Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно запрокинуть голову назад

  • Миф

  • Правда

10 / 10

Плавать после еды нельзя — случится заворот кишок

  • Миф

  • Правда

Кстати, в нашей рубрике «Здоровье» вы найдете ответы на самые необычные вопросы. Нужно ли гладить постельное белье? Сколько на самом деле рекомендовано делать шагов в день? Какие таблетки портят желудок? И не только. Читайте наши разборы с врачами.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Не смотрите зомбоящик - отупеете и наполнитесь ненавистью и ложью
Гость
21 октября 2024, 20:09
"Будет простуда", - что еще за "простуда"? Такого заболевания не существует. Щелкать суставами пальцев можно. Это никак не вредит.
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