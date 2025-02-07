Появляются миомы и кисты: врач объяснил, как отсутствие интимной близости может навредить женщине

Источник: Кристина Полевая

Секс нужен для здоровья женщины или это миф? Разбираемся в этом вопросе вместе с гинекологом Ириной Джериевой. Врач объяснила, какие могут быть последствия для женского организма, если нет интимной жизни.

Длительное воздержание может навредить женщине, потому что появляются риски различных заболеваний:

— Если учесть, что наш организм это такая общая составляющая, то есть щитовидка, молочные железы, яичники — это всё как один оркестр. И если хоть один из участников этого оркестра начинает фальшивить, то начинает фальшивить весь организм, — рассказывает гинеколог.

Отсутствие регулярного секса может повлиять на менструальный цикл — начнутся задержки или другие сбои. Еще один из нюансов — это влияние интимной жизни на снижение пролактина, который называют гормоном стресса.

— При хроническом длительном повышении пролактина этот гормон вызывать различные заболевания — это и мастопатия, и эстроген зависимые заболевания: миомы, эндометриозы, кисты яичников, если брать гинекологию. А если брать в целом организм, то это могут быть и проблемы с ЖКТ, например, синдром раздраженного кишечника, объясняет Ирина Джериева.