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Здоровье эксперт Появляются миомы и кисты: врач объяснил, как отсутствие интимной близости может навредить женщине

Появляются миомы и кисты: врач объяснил, как отсутствие интимной близости может навредить женщине

Разбираемся, что будет с женским организмом

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2 комментария
Источник:

Секс нужен для здоровья женщины или это миф? Разбираемся в этом вопросе вместе с гинекологом Ириной Джериевой. Врач объяснила, какие могут быть последствия для женского организма, если нет интимной жизни.

Длительное воздержание может навредить женщине, потому что появляются риски различных заболеваний:

— Если учесть, что наш организм это такая общая составляющая, то есть щитовидка, молочные железы, яичники — это всё как один оркестр. И если хоть один из участников этого оркестра начинает фальшивить, то начинает фальшивить весь организм, — рассказывает гинеколог.

Отсутствие регулярного секса может повлиять на менструальный цикл — начнутся задержки или другие сбои. Еще один из нюансов — это влияние интимной жизни на снижение пролактина, который называют гормоном стресса.

— При хроническом длительном повышении пролактина этот гормон вызывать различные заболевания — это и мастопатия, и эстроген зависимые заболевания: миомы, эндометриозы, кисты яичников, если брать гинекологию. А если брать в целом организм, то это могут быть и проблемы с ЖКТ, например, синдром раздраженного кишечника, объясняет Ирина Джериева.

Также врач отмечает, что у каждого человека своя сексуальная конституция: стоит ориентироваться на свои индивидуальные потребности, и не нужно себя заставлять, если секса не хочется.

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Комментарии
2
Гость
1 час
глядя как выглядят и с какими лицами ходят мне думается что кекс здесь это редкость и нужен очень немногим
Гость
2 часа
Чем ее пользуешься атрофируется за ненадобностью, лучший пример это наш мозг и сила воли - двадцать лет без дела
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