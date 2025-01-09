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Здоровье В коридоре не протолкнуться: что происходит в ярославском травмпункте из-за гололеда

В коридоре не протолкнуться: что происходит в ярославском травмпункте из-за гололеда

За январские праздники травмировались больше тысячи человек

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15 комментариев

В травмпункте 9 января собралась очередь

Источник:

Днем 9 января в травмпункте больницы имени Н. В. Соловьева собралась очередь. Десятки людей сидят в коридоре в ожидании врача. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов рассказал, что людям приходится подолгу ждать помощи. Часть пациентов травмировались из-за гололеда:

— Травмпункт весь забит, работает один врач. Двое рассказали, что упали на льду. Один мужчина гулял с собакой, она его потянула, а он упал.

Некоторым уже наложили гипс

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Всего в Ярославле в новогодние праздники травмировались 1899 человек. В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что в больницу имени Соловьева обратились 1436 человек с различными травмами.

— Из них 154 пострадавших госпитализировано, — уточнили власти. — В травмпункт больницы имени Семашко с 31 декабря по 8 января за медицинской помощью обратились 463 человека. Основные причины обращений: ушибы, растяжения связок, переломы конечностей.

В новогодние праздники травмы получили многие

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Медики скорой помощи в новогодние праздники едва успевали отдохнуть. За выходные им поступило 7514 вызовов. 22 раза бригады выезжали на места ДТП, в которых пострадало 22 человека, пять из них — дети.

Ярославцы падают на обледеневших тротуарах

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Не обходилось и без ситуаций, когда помощь требовалась самим медикам. Причина — буйные пациенты.

— 521 пациент находился в момент оказания медицинской помощи в состоянии алкогольного опьянения. 12 раз для обеспечения безопасности медицинских работников привлекались экипажи Росгвардии. Так, 1 января пациент, вызвавший бригаду, угрожал сотрудникам скорой оружием, — рассказали в региональном Минздраве.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали сильную гололедицу в разных регионах Центральной России. В Ярославской области ее ждут 9 и 10 января.

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Травмпункт Гололед Очередь
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Комментарии
15
Гость
1 час
Почему в травмопункте принимает один врач???
с++
6 минут
пачиму без бохил?
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