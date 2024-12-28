Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год

Марина Лубешко

Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Новогодние праздники мы ждем не только для того, чтобы испытать детский восторг, поверить в волшебство и загадать желания. Весь декабрь мы еще и в предвкушении вкусняшек, за которые приходится расплачиваться лишними килограммами. Но у нас для вас хорошие новости. Есть секрет, как остаться стройным даже в Новый год. IRCITY.RU публикует колонку сертифицированного нутрициолога Марины Лубешко.

Ешьте медленно

Казалось бы, что такого — подготовиться к новогоднему застолью. Настругал салатики, запек мясо, курицу или рыбу, сделал закуски. Но чтобы гулянья прошли без последствий для желудочно-кишечного тракта, к ним нужно подойти загодя и с умом. Прежде всего стоит так продумать меню, чтобы оно состояло из менее калорийных блюд.

А еще обязательно уделите внимание украшению блюд и сервировке стола. Почему это важно? Хорошо оформленные блюда и красиво сервированный стол создают атмосферу праздника и наслаждения. Это важный визуальный аспект, который подготавливает вас к приятному времяпрепровождению. А заодно обратите внимание на размеры: отдавайте предпочтение посуде меньшего диаметра.

Кстати, а как часто вы, подготавливая праздничный стол, отказываетесь даже перекусить в течение всего 31 декабря? И делаете это для того, чтобы потом под бой курантов ни в чем себе не отказывать? Так делать не нужно. Это может привести, например, к потере энергии и появлению усталости, и вы просто не сможете насладиться праздником. Ну и, конечно, высок риск переесть вечером, а это уже обернется дискомфортом и проблемами с пищеварением.

А еще регулярное питание помогает поддерживать обмен веществ на оптимальном уровне, что важно для общего самочувствия. Лучше всего поддерживать баланс и есть небольшими порциями в течение дня, чтобы насладиться праздником без последствий.

Ну а теперь перейдем к самой трапезе. В первую очередь накладывайте в свою тарелку сырые овощи. Это клетчатка, а она способствует быстрому насыщению, а значит, потом есть будет хотеться меньше. Хочется попробовать все блюда на столе? Помните про количество! Вместо трех ложек салата можно положить одну, и этого будет достаточно.

А еще не суетитесь! Ешьте медленно. Получайте удовольствие. Не торопитесь и тщательно пережевывайте пищу. Ну и старайтесь ограничить потребление алкоголя: чем больше пьете спиртного, тем больше закусываете. И обязательно поставьте на стол графин чистой воды: она пригодится для утоления жажды.

Оливьешку — можно?

Предвижу главный вопрос: что же есть, чтобы было и вкусно, и полезно? Вот мой список рекомендаций:

сырые овощи и овощные закуски должны быть в центре внимания и занимать большую часть стола;

употребление алкоголя лучше сократить и после бокала игристого под бой курантов перейти на сок или морс собственного приготовления;

парочка салатов с добавлением мяса и рыбы дополнят праздничный стол.

Важно помнить, что соленые рыбу и икру лучше заменить на слабосоленые, консервированные горошек или кукурузу — на замороженные, майонезные заправки — на сметану или греческий йогурт (это поможет в разы снизить калорийность блюда), для заправки салатов также можно использовать лимонный сок или бальзамический соус вместо масел. Марина Лубешко нутрициолог

Разумеется, колбасу лучше заменить на мясную и рыбную нарезки. При приготовлении горячего отдайте предпочтение вареным, запеченным блюдам или даже приготовленным на пару.

Какой стол без десерта? Помните про порции! Чем меньше, тем лучше. Следите за количеством съеденных конфет.

А теперь обсудим конкретное блюдо, без которого, кажется, невозможно представить новогодний стол россиян. Знаете классический состав оливье? В него входят филе рябчиков, телячий язык, паюсная черная икра, свежие листья салата, раки или омар, мелкие огурчики, паста из сои, каперсы, яйца и соус «Провансаль», в составе которого оливковое масло, желтки яиц, французский уксус и горчица.

Современный оливье совсем отличается от этого рецепта, правда же? Ну и его тоже можно приготовить в соответствии с принципами рационального питания. Для этого вместо докторской колбасы стоит использовать куриное филе или вареную говядину, маринованные или соленые огурцы нужно заменить на свежие. Ну и майонез. Зачем он нужен, если есть греческий йогурт?

А гурманы могут заменить докторскую колбасу на слабосоленую семгу и добавить красную икру или икру летучей рыбы.

А если все-таки переели?

В случае, если переедание произошло и появился дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, есть простые способы это поправить:

добавьте движения — прогулка на свежем воздухе, спуститься/подняться по лестнице вместо лифта;

наденьте более свободную одежду, чтобы ничего не сдавливало живот;

обратитесь за помощью к специалисту. Самолечением не занимаемся. Не назначайте себе самостоятельно ферменты, сорбенты и другие лекарственные средства. У каждого из них есть четкие назначения и прописывать их должен врач;

никаких разгрузочных дней на воде/кефире делать также не стоит. Едим по мере наступления голода и отдаем предпочтение менее калорийной пище.

«Не устраивайте чемпионат по литроболу»

Отдельно хочу поговорить про алкоголь. Вернее о том, к чему может привести отравление спиртным и что делать, если это случилось. Отмечу, что опьянение происходит при уровне этилового спирта в крови от 0,3 промилле. Для человека весом до 70 кг это примерно 40 миллилитров коньяка или 150 миллилитров вина. А вот что касается скорости опьянения и его выраженности — это уже индивидуальные характеристики. Острое алкогольное отравление наступает уже при употреблении большого количества алкоголя за небольшой промежуток времени.

Почему важно об этом поговорить? Новогодние праздники часто ассоциируются с неконтролируемым возлиянием. Но только задумайтесь вот над этой цифрой: в России около 60% всех смертельных отравлений вызваны алкоголем. У любителей бесконтрольно выпивать наступает паралич дыхательного и/или сосудодвигательного центра в продолговатом мозге. Потому при любых подозрительных симптомах нужно быстро сориентироваться и помочь человеку.

За все надо платить, друзья! Первое место по эффективности — промывание желудка. Для этого провоцируется (если сама не пришла) рвота. К примеру, нужно выпить раствор соды или применить традиционный способ — пальцы в рот. Рвота предотвращает дальнейшее всасывание этилового спирта в кровь.

Также надо много пить чистой воды! Обезвоживание никто не отменял, а за этим следует и нарушение баланса ионов.

Если же человек потерял сознание, то нужно ослабить тесную одежду, расстегнуть воротник, обеспечить приток свежего воздуха. Затем следует положить пострадавшего на бок и приподнять ему ноги — так мы усилим приток крови к головному мозгу, а он страдает в первую очередь. Если есть нашатырный спирт, воспользуйтесь им.

Проверьте наличие дыхания и пульса. При остановке дыхания и отсутствии пульса необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. И вызывайте скорую!

Из-за алкогольного отравления сосуды чрезмерно расширяются — это эффект этанола. Тепло начинает быстро покидать тело (вместе с клетками печени), потому надо укрыть человека теплым одеялом.

А вообще не могу не сказать: не рискуйте здоровьем, устраивая чемпионат по литроболу. Лучше предупреждайте алкогольное опьянение и спокойно встречайте Новый год!