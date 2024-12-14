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Здоровье Как справиться с похмельем после корпоратива? Топ работающих лайфхаков диетолога

Как справиться с похмельем после корпоратива? Топ работающих лайфхаков диетолога

Татьяна Селезнева поделилась советами

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2 комментария

Как не пьянеть на корпоративе — советы диетолога

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Зимой наступает пора корпоративов, затем новогодняя ночь и череда январских выходных с обилием майонезных салатов, закусок и, зачастую, алкоголя. Кажется, отказаться от бокала шампанского в праздники могут лишь рисковые смельчаки или мамы в декрете.

Будем честны, побочным эффектом праздничных встреч с коллегами, родными и близкими становится похмелье, а вместе с ним и ослабление иммунитета. Задумайтесь, а оно вам надо?

Как пить и не пьянеть

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева дала советы тем, кто планирует встречать Новый год с бокалом спиртного. Как подготовить организм перед вечером с алкоголем? И можно ли минимизировать урон на утро?

— Если уж совсем не принимаете сухой закон, то рекомендую один-два бокала игристого, сухого белого или красного вина. Очень советую разбавить вино водой, — рассказала эксперт. — Это будет не слишком калорийно и не так опасно.

Кроме того, диетолог рекомендует изменить время употребления спиртного. В Новый год сложилась традиция выпивать ровно в полночь. Возможно, стоит ее пересмотреть.

— Выпейте этот бокал не поздно вечером, а за праздничным обедом. Из закусок предпочитайте нежирное мясо или рыбу и свежие овощи, зелень. Помните, что праздники для нас несут совершенно другое содержание: радость от общения с друзьями и родными, танцы, конкурсы, возможность увидеть новые места, заняться хобби, сходить в музей, на концерт, в театр и еще много всего интересного можно сделать в выходные и праздничные дни, — советует Татьяна Селезнева.

Как быстро избавиться от похмелья

Тем, кто не планирует отказываться от рюмочки крепкого или бокала красного, Татьяна Селезнева напоминает способы восстановления организма. Избавиться от похмелья поможет прогулка и смузи.

— Если не удержались и перебрали с алкоголем и на следующее утро болит голова и лицо слегка припухло, то рекомендую взять паузу в тяжелой еде и пить побольше воды с лимоном, можно выпить стакан грейпфрутового фреша, натурального брусничного морса или зеленого смузи. Помогут и ферментированные напитки: молочная сыворотка, Тан, Айран, комбуча (чайный гриб), — перечислила диетолог.

Рецепт антипохмельного смузи: смешайте в блендере сельдерей, киви, зеленое яблоко и добавьте немного минеральной воды без газа.

Рецепт от похмелья от диетолога

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Обильное питье, витамины и минералы из фруктов и овощей, а также движение окажут легкий мочегонный, желчегонный и послабляющий эффекты, помогут быстрее метаболизировать продукты обмена алкоголя и снять интоксикацию.

— В дальнейшем сохраняйте ответственное отношение к употреблению алкоголя, а еще лучше — откажитесь от его употребления, особенно если не можете себя контролировать, — добавила Татьяна Селезнева.

Ранее мы также публиковали советы врачей о том, как поддержать здоровье печени.

ПО ТЕМЕ
Диетолог Похмелье Новый год Алкоголь Пища
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Комментарии
2
Гость
56 минут
Клин-клином вышибают на Руси.
Гость
29 минут
Так, к слову... Сегодня 14, на Дзержинском рынке, уже начали торговать Ёлками! Не рановато? Кому-нибудь впарят числа 28, а она, 30 уже осыпается. Жадность Фраера погубит? Я про Торгашей!😡
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