Богат витамином С, замедляет процессы старения. Врач назвал доступный активатор иммунитета

Шиповник также улучшает состояние волос, кожи и ногтей благодаря витаминам А, С и Е в составе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие по старинке считают, что наиболее богаты витамином С цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут. Недаром болеющему человеку приносят именно эти фрукты для поддержания сил и иммунитета. Однако известно, что в некоторых овощах и ягодах этого важного витамина на самом деле намного больше, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Как напомнил врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Рустем Садыков, большая доза витамина С в первые часы ощутимой болезни способна усилить выработку противовирусных белков интерферонов, а также защитить клетки от повреждений. И необязательно есть для этого только цитрусовые. Например, отличный и доступный каждому источник витамина С — шиповник.

— Содержание в плодах шиповника витамина С значительно превосходит его количество в цитрусовых. Один стакан отвара из шиповника может обеспечить суточную потребность организма в аскорбиновой кислоте , — отметил Рустем Садыков.

Суточная норма витамина С для взрослого — до 90 мг. Причем мужчинам требуется стандартно больше аскорбиновой кислоты, чем женщинам: женская норма доходит до 75 мг.

Считается, если в лимоне содержится примерно 40 мг витамина С, то в плодах шиповника — 1200 мг.

Чем еще полезен шиповник

Кроме витамина С, шиповник богат:

витаминами группы В (В 1 , В 2 , В 6 , В 9 );

витамином К;

витамином Р (рутин);

провитамином А (бета-каротин);

витамином Е;

такими минералами, как калий, магний, кальций, железо, фосфор, марганец.

По словам Рустема Садыкова, благодаря своему богатому составу шиповник полезен не только для иммунитета, у него много и других свойств:

улучшает работу сердца и способствует укреплению стенок сосудов;

помогает снижать артериальное давление;

нормализует пищеварение. Шиповник обладает легким слабительным эффектом, улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению токсинов;

замедляет процессы старения благодаря содержимся в плодах антиоксидантам;

улучшает состояние кожи, волос и ногтей, этому помогают витамины А, С и Е в его составе;

поддерживает функции печени.

Как готовить

По словам врача-гастроэнтеролога, шиповник можно употреблять в разных формах: добавлять сушеные плоды в чай, принимать аптечные сиропы или готовые экстракты в капсулах.

Но самый популярный способ употребления шиповника — в виде отвара.

— Для приготовления отвара необходимо залить плоды кипятком и настоять. Важно помнить, что длительное кипячение разрушает витамин С. Употреблять отвар или настой шиповника можно не более 1–2 стаканов в день. Длительный прием больших доз может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта, — предупреждает доктор Садыков.

Многие делают настой шиповника в термосе.