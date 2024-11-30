«Реально сбросить до 4 кг»: диетолог рассказала, как быстро похудеть к Новому году

Диетолог рассказала, как похудеть до Нового года Источник: Татьяна Селезнева, Ирина Шарова / 72.RU











Новогодняя ночь и зимние корпоративы всё ближе. Самое время привести тело и здоровье в порядок перед праздниками. Особенно это актуально для тех, кто любит вступать в новый год обновленными.

Врач-диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля рассказала, как быстро похудеть перед праздниками. Публикуем ее советы.

А так можно?

Диетолог обратила внимание: решать, худеть или нет, следует, учитывая исходный вес, возраст, пол, сопутствующие заболевания и физическую активность.

— За месяц реально сбросить 2–4 килограммов и даже больше. В любом случае скорость снижения веса всегда индивидуальна, — рассказала в беседе с 76.RU Татьяна Селезнева.

В среднем за месяц до праздников можно сбросить 2-4 кг.

— Быстро — не всегда хорошо. Чаще всего люди начинают голодать, садиться на какие-то диеты, ограничивающие их в тех или иных важных пищевых веществах. Это всегда чревато бумерангом, то есть после таких экспериментов вес очень быстро возвращается, да еще и с плюсом. В диетологии это называется «йо-йо-эффект», — объяснила диетолог.

Татьяна Селезнева посоветовала начинать работу с лишним весом осознанно, не стесняться обращаться за помощью к специалистам. Один из быстрых и простых вариантов — снижение калорийности рациона на 10–20% от суточной нормы. В таком режиме рекомендовано питаться 10–14 дней.

— Это нужно определить с помощью специалиста, важно выстроить полноценный и сбалансированный рацион не менее чем на 1200 ккал с достаточным содержанием белка и сложных углеводов, добавить в рацион свежей зелени, определиться с режимом питания 3–4 раза в день, отказаться от еды на ночь, — добавила эксперт.

В период похудения нужно пить не менее 1,5 литра чистой воды и больше двигаться. Диетолог рекомендует ходить пешком хотя бы полтора часа в день.

— Самостоятельно сделать грамотную коррекцию рациона довольно сложно, в таких случаях часто бывают срывы, накрывает чувство голода, неудовлетворенность собой и прочие неприятные вещи, — добавила она.

В случае, если есть лишний вес и проблемы со здоровьем, связанные с ним, например гипертония, больные суставы, высокие показатели глюкозы, холестерина, мочевой кислоты, путь к стройности должен быть окончательным.

— Чудес не бывает: перестанете контролировать свое питание, начнете переедать — и лишний вес вернется, — предупредила эксперт.

Продукты для похудения Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Нужно ли отказываться от сахара?

Глюкоза является энергетическим ресурсом. Организм человека так и устроен: из всех продуктов мы извлекаем именно ее. Однако диетолог предостерегает: избыточное потребление глюкозы, в том числе в виде рафинированного сахара, пагубно влияет на здоровье.

— Вся беда и состоит в том, что, увлекаясь сахаром, люди незаметно переедают, постепенно набирают не только лишний вес, но и приходят к инсулинорезистентности, а потом и к сахарному диабету 2-го типа, что повышает риск раннего развития инсульта, инфаркта, заболеваний ЖКТ, суставов и даже онкологических заболеваний, — рассказала Татьяна Селезнева.

По словам специалиста, безопасной считается норма потребления сахара 50 граммов в день. Это учитывая все продукты, а не только сладости.

— На глаз эту норму не определить, поэтому советую вести дневник питания с помощью специальных приложений, честно записывать всё, что съели за день, и анализировать источники поступления лишнего сахара, постепенно уменьшать их количество в своем рационе, — добавила диетолог. — Сахар как раз относится к тем продуктам, которые губят фигуру. Особенно опасно, на мой взгляд, потребление различных сладких напитков.

Еще одним опасным для фигуры продуктом Татьяна Селезнева называет соль, а именно ее избыток в рационе — более 5 г в сутки.