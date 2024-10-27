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Здоровье Неловко спросить эксперт Бритье опасно, давить прыщи — еще хуже: дерматолог ответила на пять «стыдных» вопросов о коже

Бритье опасно, давить прыщи — еще хуже: дерматолог ответила на пять «стыдных» вопросов о коже

Врач объяснила, как ухаживать за собой и не вредить здоровью

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Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей

Иногда вопросы, которые мы хотим задать врачу, кажутся нам нелепыми и несерьезными. Специально для таких тем на 76.RU есть сюжет «Неловко спросить». В новом выпуске на вопросы читателей отвечает дерматолог клиники «HT — медицина» Елена Широких.

Как избежать появления раздражения после бритья

По словам врача, наша кожа чувствительна и требует правильного ухода. Для того чтобы бритье не вызывало раздражения, необходимо следить за состоянием бритвенного станка. Дело в том, что лезвие имеет свойство затупляться, поэтому станок нужно регулярно менять.

— Бритье тупым лезвием может спровоцировать скальпельное раздражающее воздействие на кожу, — объясняет дерматолог.

Во избежание раздражения Елена Широких советует использовать пенящиеся средства. Они бывают разные, можно подобрать под свой тип кожи. Брить нужно по росту волос, в противном случае будет формироваться неправильный срез, который приведет к врастанию и спровоцирует раздражение.

Можно ли давить прыщи на лице

— Прыщи категорически запрещается давить в домашних условиях, — предупреждает Елена Широких.

Прыщ — следствие воспалительного процесса, возникающего, когда мертвые клетки кожи и кожное сало забивают волосяной фолликул. Как объясняет врач, есть несколько разновидностей высыпаний: папулы, пустулы и кисты (фурункулы).

— Папулы — это внутрикожные образования, представляющие из себя красный бугорок на поверхности кожи. Пустулы — это воспаленные папулы, наполненные гноем белого или желтого цвета. Кистозные прыщи или фурункулы отличаются крупным размером и синей гнойной головкой, — рассказывает дерматолог.

По словам специалиста, есть только два правильных способа избавиться от прыща:

  • врачебная манипуляция, то есть посещение хирурга;

  • самопроизвольное вскрытие прыща. Воспалительные процессы истончат верхний слой кожи, и содержимое само выйдет на наружные покровы.

Как быстро убрать засосы

— Как любая гематома, засос — это травма. Чем больше область его нахождения, тем опаснее это становится для человека, — объясняет дерматолог.

По словам врача, быстро убрать засос не получится, так же как и любой синяк. На процесс заживления потребуется около 5-7 дней. Для сокращения времени рассасывания гематомы стоит использовать специальные восстанавливающие мази.

Почему появляются прыщи на спине

Гнойные элементы на спине могут быть связаны с несколькими факторами:

  • гормональный сбой;

  • неправильный уход за телом, то есть недостаточное соблюдение личной гигиены (сюда относится и нерегулярная стирка одежды);

  • побочные эффекты лекарственных препаратов;

  • одежда из синтетики и шерсти.

В случае появления прыщей на спине дерматолог советует как можно быстрее обращаться в больницу для назначения лекарственных препаратов и соответствующего ухода. Самолечение может привести к ухудшению состояния кожи.

Почему потеют ладони

Потоотделение рук свойственно каждому человеку, но в разной степени обилия.

Разбираемся с причинами:

  • реакция на стресс;

  • гормональная перестройка;

  • болезни сердечно-сосудистой системы;

  • индивидуальные особенности (определяются с помощью врача-специалиста).

Способа избавления от потливости ладоней нет. Можно только чаще мыть руки холодной водой или протирать влажными салфетками.

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