Все произошло за секунды. В коммерческом медицинском центре пациентка умерла после одного укола

Альфина Зарифовна пришла на прием с жалобами на боль из-за артроза Источник: предоставлено родными погибшей











Недавно Свердловский областной суд вынес решение по гражданскому делу, за которым стоит семейная трагедия. Иск подали родные пациентки крупного коммерческого медицинского центра. 62-летняя Альфина Зарифовна пришла туда с жалобами всего лишь на боль в суставе — и умерла через несколько секунд после инъекции, которую ей назначил врач. Ее историю рассказал E1.RU адвокат Борис Ченцов, который представляет интересы родных погибшей.

В октябре 2021 года Альфина Зарифовна приехала в Екатеринбург на прием к врачу. Она жила в небольшом городе в соседнем регионе, для лечения решила выбрать крупный многопрофильный коммерческий медцентр «АнгиоЛайн».

Женщину мучили боли — болело в области виска с одной стороны. Причина была известна: несколько лет назад ей поставили диагноз «артроз височно-нижнечелюстного сустава». Бывает, что это заболевание возникает после 50–60 лет, когда изнашивается хрящевая ткань сустава.

Невролог, который принял Альфину, предложил поставить блокаду — сделать инъекции лидокаина и дипроспана, которые снимают боль. Вообще эти препараты применяются в стоматологии, например при удалении зубов; уколы делают в ротовую полость, в десны. И врач — вероятно, исходя из опыта — посчитала, что возможно использовать их и при артрозных болях. Инъекции ввели в область височно-нижнечелюстного сустава со стороны лица.

После блокады пациентке стало получше. Через две недели Альфина приехала на повторный прием.

Невролог предложила поставить третью блокаду — усилить эффект и добавить еще третий препарат — ультракаин Д-С. Он тоже применяется в ротовой полости — используется в стоматологии. Действующие вещества — артикаин (местный анестетик) и эпинефрин, то есть адреналин — он добавляет эффект от действия анестетика, замедляет его вывод из тканей. Доверяя врачу, Альфина Зарифовна спокойно согласилась.

Всё случилось за секунды: как только врач начала доставать иглу, женщина уже потеряла сознание. У нее случилась мгновенная остановка сердца. Альфину Зарифовну пытались реанимировать, но безуспешно.

Альфине Зарифовне было 62 года Источник: предоставлено родными погибшей

Дочь Альфины узнала о смерти мамы, только когда ей позвонили из похоронного бюро. По словам близких, когда случилась беда, никто из клиники с ними так и не связался.

Родные были в смятении, сначала не могли поверить. Альфина Зарифовна уезжала в екатеринбургскую клинику на своих ногах, всего лишь с артрозом — да, болезнь неприятная, на качество жизни влияет, но это не смертельный диагноз, от него не умирают.

Патологоанатом указал, что пациентка умерла от анафилактического шока — аллергической реакции на препарат. Аллергия в анамнезе действительно была, но на совсем другой препарат — баралгин.

Родные обратились в Следственный комитет с заявлением. Но судебно-медицинская экспертиза, которую проводили в бюро ХМАО-Югры, не установила ни прямой, ни косвенной связи между действиями врача и смертью пациентки.

Также эксперт не нашел никаких серьезных дефектов при оказании медицинской помощи. По его мнению, смерть наступила из-за индивидуальной реакции организма на препарат, предвидеть эту реакцию было невозможно. Сам препарат был назначен правильно. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было прекращено.

Но кроме СК родственники обратились с гражданским иском в суд. Назначили еще одну судебно-медицинскую экспертизу — в бюро Санкт-Петербурга. И результаты оказались совершенно другими.

— В Югре заключение делал один специалист — невролог. В Петербурге экспертов несколько, в том числе фармаколог. А фармаколог — это тот специалист, который может делать заключение о действии конкретного препарата на конкретного человека, учитывая его особенности здоровья. Во-первых, ультракаин Д-С, после которого погибла пациентка, используют только в стоматологии, при удалении зубов, как анестезию. Применяют в ротовой полости, вводят в десну.

Но это еще не всё: в инструкции прописано, что его применяют с осторожностью, если в анамнезе есть инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Борис Ченцов адвокат

При наличии проблем с сердечно-сосудистой системой целесообразно назначать ультракаин Д: он не содержит адреналин. А главное — в инструкции четко указано: препарат противопоказан пациентам с тяжелой артериальной гипертензией, — поясняет адвокат Борис Ченцов.

Выводы судмедэкспертов Источник: предоставлено Борисом Ченцовым











У Альфины в анамнезе был и перенесенный инсульт, и проблемы с сердечно-сосудистой системой, и гипертензия третьей степени, то есть тяжелая форма. И эту информацию она предоставила врачам медцентра, всё это было указано в выписке с результатами прежних обследований.

По заключению второй судмедэкспертизы, причина смерти — не анафилактический шок: внезапную остановку сердца вызвало введение препарата, содержащего адреналин. «Необоснованно введенные совместно анестетики (ультракаин Д-С и лидокаин) привели к декомпенсации имевшейся ранее патологии сердца» — это цитата из документа.

— То есть при наличии сердечно-сосудистых заболеваний пациентке вкололи коктейль из лекарств с содержанием адреналина! — продолжает адвокат.

Поясним: применение какого-либо препарата не по инструкции возможно. Даже есть специальный термин — офф-лейбл — намеренное использование препарата не по инструкции или вопреки противопоказаниям. По поводу офф-лейбла есть приказ Минздрава, там указан алгоритм, указано, что возможно применять тот или иной препарат не по инструкции при наличии жизненных показаний и по решению медицинской комиссии, если есть противопоказания.

— Комиссия, та самая, которая должна решать, нужно ли применять препарат офф-лейбл, должна включать в себя как раз клинического фармаколога, чтобы тот вынес заключение: а есть ли противопоказания, можно ли применять. Это всё было проигнорировано. Конечно, если ситуация экстренная, нужно срочно спасать жизнь, пациент, например, в реанимации, тут никаких вопросов быть не может — риски оправданны. Но в данном случае угрозы жизни, как мы видим, не было, — рассуждает адвокат.

Альфина Зарифовна умерла за пять дней до своего дня рождения. На фото она с одним из любимых внуков Источник: предоставлено родными погибшей

В своих пояснениях суду дочь Альфины Зарифовны писала про свою потерю, рассказывала, что она была маминой дочкой, что они собирались праздновать день рождения, до которого мама не дожила всего пять дней, что октябрь навсегда останется для их семьи трагическим месяцем… И было много других грустных и хороших слов и воспоминаний.

Но, несмотря на выводы экспертизы, суд Чкаловского района отказал родным Альфины в иске и компенсации.

В первой инстанции дело рассматривали дольше полутора лет.

— Представитель клиники настаивал на проведении еще одной экспертизы. Предлагали свои варианты — это коммерческие организации в Екатеринбурге. Мы были против: по нашим данным, эти компании были аффилированы с юристом ответчика, в процессе мы боролись с ложью, — утверждает юрист. — Так мы выяснили, что юрист была медицинским представителем одного из бюро, которое предлагала суду. Мы настаивали, чтобы экспертизу не проводили в Екатеринбурге. Вся эта процессуальная борьба заняла очень много времени. Возможно, судья решила: пусть в этом сложном деле разбирается апелляция.

В итоге областной суд, изучив все материалы и выводы экспертизы, обязал «АнгиоЛайн» выплатить больше 2 миллионов рублей родным погибшей — по 800 тысяч сыну и дочери, по 200 тысяч — внукам, которых трое.

Мы связались с противоположной стороной процесса. Екатеринбургский юрист Марина Агапочкина представляет в суде интересы медицинского центра «АнгиоЛайн».

— По делу было проведено три разные судебно-медицинские экспертизы с разными выводами, в трех экспертизах указана разная причина смерти. По какой-то причине суд (апелляция) взял за основу одни доводы, другие проигнорировал. Мы достаточно аргументированно обосновали несостоятельность второй экспертизы, которая, судя по всему, легла в основу решения суда. Мы просили назначить еще одну экспертизу. Но столкнулись с надуманной позицией стороны представителя истца, юридически непрофессиональной, с бездоказательными обвинениями.

На самом деле мы готовы были к выбору любого экспертного бюро. Потому что для разрешения этого дела принципиально было понимание — какова причина смерти. Марина Агапочкина юрист

Мы ее так и не узнали. Три разные версии, три разных бюро высказали свое мнение — и все разные. Суд первой инстанции достаточно обоснованно встал на нашу сторону, — говорит Марина Агапочкина.

Возможно, это гражданское дело на апелляции не закончится, продолжится в кассации.