Не только булки: врач предупредила о неочевидных продуктах, от которых стоит отказаться диабетикам

Врач назвала продукты, которые нельзя диабетикам Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Пациентам с диабетом рекомендуют придерживаться определенного режима, в частности следить за рационом. Правильное питание, как объясняют врачи, является основой успешного контроля за уровнем глюкозы в крови и предотвращения осложнений.

Наши коллеги из 116.RU публикуют список продуктов, от употребления которых стоит отказаться, по версии врача по гигиеническому воспитанию ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Гузэль Галимуллиной.

Сахарный диабет (СД) — это хроническое заболевание, которое возникает на фоне того, что в организме перестает усваиваться сахар или глюкоза, из-за чего его концентрация в крови многократно вырастает. Диабет может развиться из-за недостатка инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой, или из-за того, что организм не может эффективно использовать гормон. Различают два типа заболевания: диабет 1-го типа, когда организм почти не вырабатывает инсулин, и диабет 2-го типа, при котором клетки организма не реагируют на инсулин должным образом.

Углеводы с высоким гликемическим индексом

Углеводы с высоким гликемическим индексом (ГИ) быстро усваиваются организмом и вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. К таким продуктам относятся:

белый хлеб;

сладости (торты, пирожные, конфеты);

газированные напитки;

белый рис;

картофельные изделия (чипсы, картофель фри).

Рафинированные сахара

Продукты, содержащие рафинированный сахар, вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови. Избегайте:

сахара в чистом виде (в том числе в кофе и чае);

сладких напитков (соков с добавлением сахара);

кондитерских изделий и выпечки.

Насыщенные жиры и трансжиры

Насыщенные жиры и трансжиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно важно для людей с диабетом. Избегайте:

жирного мяса (сосиски, бекон, мясные деликатесы);

полуфабрикатов (пельмени, замороженные блюда);

фастфуда (бургеры, картошка фри);

выпечки с маргарином или трансжирами.

Алкоголь и курение

Рекомендуется ограничить потребление алкоголя или полностью отказаться от алкогольных напитков. Курение увеличивает риск осложнений диабета, таких как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт. Бросьте курить и избегайте пассивного курения.

Обработанные и высокосоленые продукты

Обработанные продукты часто содержат скрытые сахара и большое количество соли, что негативно сказывается на здоровье и способствует повышению артериального давления. Лучше избегать:

консервированных продуктов с добавлением сахара и соли;

снеков (чипсы, соленые орехи);

готовых соусов и заправок (кетчуп, майонез).

Помните: контроль за диабетом — это постоянная работа над собой. Отказ от вредных привычек и соблюдение основных принципов здорового образа жизни помогут вам жить полноценной жизнью и избежать осложнений диабета.

Как снизить уровень сахара в крови — в одной картинке Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











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