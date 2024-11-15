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Здоровье эксклюзив Не только булки: врач предупредила о неочевидных продуктах, от которых стоит отказаться диабетикам

Не только булки: врач предупредила о неочевидных продуктах, от которых стоит отказаться диабетикам

Приводим список

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2 комментария

Врач назвала продукты, которые нельзя диабетикам

Пациентам с диабетом рекомендуют придерживаться определенного режима, в частности следить за рационом. Правильное питание, как объясняют врачи, является основой успешного контроля за уровнем глюкозы в крови и предотвращения осложнений.

Наши коллеги из 116.RU публикуют список продуктов, от употребления которых стоит отказаться, по версии врача по гигиеническому воспитанию ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Гузэль Галимуллиной.

Сахарный диабет (СД) — это хроническое заболевание, которое возникает на фоне того, что в организме перестает усваиваться сахар или глюкоза, из-за чего его концентрация в крови многократно вырастает. Диабет может развиться из-за недостатка инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой, или из-за того, что организм не может эффективно использовать гормон. Различают два типа заболевания: диабет 1-го типа, когда организм почти не вырабатывает инсулин, и диабет 2-го типа, при котором клетки организма не реагируют на инсулин должным образом.

Углеводы с высоким гликемическим индексом

Углеводы с высоким гликемическим индексом (ГИ) быстро усваиваются организмом и вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. К таким продуктам относятся:

  • белый хлеб;

  • сладости (торты, пирожные, конфеты);

  • газированные напитки;

  • белый рис;

  • картофельные изделия (чипсы, картофель фри).

Рафинированные сахара

Продукты, содержащие рафинированный сахар, вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови. Избегайте:

  • сахара в чистом виде (в том числе в кофе и чае);

  • сладких напитков (соков с добавлением сахара);

  • кондитерских изделий и выпечки.

Насыщенные жиры и трансжиры

Насыщенные жиры и трансжиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно важно для людей с диабетом. Избегайте:

  • жирного мяса (сосиски, бекон, мясные деликатесы);

  • полуфабрикатов (пельмени, замороженные блюда);

  • фастфуда (бургеры, картошка фри);

  • выпечки с маргарином или трансжирами.

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Алкоголь и курение

Рекомендуется ограничить потребление алкоголя или полностью отказаться от алкогольных напитков. Курение увеличивает риск осложнений диабета, таких как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт. Бросьте курить и избегайте пассивного курения.

Обработанные и высокосоленые продукты

Обработанные продукты часто содержат скрытые сахара и большое количество соли, что негативно сказывается на здоровье и способствует повышению артериального давления. Лучше избегать:

  • консервированных продуктов с добавлением сахара и соли;

  • снеков (чипсы, соленые орехи);

  • готовых соусов и заправок (кетчуп, майонез).

Помните: контроль за диабетом — это постоянная работа над собой. Отказ от вредных привычек и соблюдение основных принципов здорового образа жизни помогут вам жить полноценной жизнью и избежать осложнений диабета.

Как снизить уровень сахара в крови — в одной картинке

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Диабет Диета Врач Советы Питание Инсулин
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Комментарии
2
Гость
1 час
Короче все нельзя.
Гость
29 минут
Пальмовое масло и хлеб основа питания для недорогих россиян
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