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Здоровье Раскрутил Shaman'а и продвигал Киркорова: PR-директор Ярослава Дронова неожиданно умер — что случилось

Раскрутил Shaman'а и продвигал Киркорова: PR-директор Ярослава Дронова неожиданно умер — что случилось

Врачи не смогли помочь

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1 комментарий

Сердце PR-директора остановилось в 40 лет

Пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослава Дронова) неожиданно умер. Им был журналист Антон Коробков-Землянский. Трагедия произошла в субботу вечером.

PR-директор проводил субботний вечер дома со своей женой. Ближе к полночи ему стало плохо. Антон Коробков-Землянский начал задыхаться, супруга вызвала скорую, однако врачи уже не смогли спасти его. Причина смерти на данный момент неизвестна. Журналисту было всего 40 лет.

— Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин, — прокомментировала трагическое событие журналист Ксения Собчак.

Коробков-Землянский начал свою карьеру в Красноярске. На местном телевидении он работал автором программ, а также ведущим одной из молодежных. После журналист перебрался в Москву и трудился на Первом канале.

Его путь в качестве PR-директора был довольно ярким. До Шамана Антон Коробков-Землянский успел поработать и с другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Среди них, например, Филипп Киркоров, которого журналист продвигал с 2015 года. Сменил артиста он только в 2022, перейдя к Шаману. Именно после этого Ярослав Дронов стал широко известен всей России.

PR-директор обычно руководит стратегией, бюджетом, командой и планами. А еще контролирует связи с общественностью, отвечает за имидж, брендинг и рекламу. В число обязанностей пиар-директора также входит составление прогнозов, оценка рисков и поиск точек развития.

Антон продвигал Шамана в общественном пространстве

Параллельно Антон работал руководителем пресс-службы в холдинге «Европейская медиагруппа». За эффективность в 2024 году гендиректор Роман Емельянов повысил его до директора по коммуникациям.

— Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас, — прокомментировали случившееся там.

В личной жизни Антона все было стабильно. Он женат на своей коллеге Елене. Их браку в этом году исполнилось 20 лет. Пара воспитывала двойняшек — сына Платона и дочь Полину, которые родились в 2013 году.

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SHAMAN PR-директор Смерть Причины
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Комментарии
1
Гость
49 минут
Странная смерть
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