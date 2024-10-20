«Перешел на эспрессо — сбросил 8 килограммов». Врачи объясняют, как правильно похудеть раз и навсегда

Тучных людей в последние годы становится всё больше и больше Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В основном похудеть стремятся для того, чтобы выглядеть привлекательнее. Но нередко сбрасывать лишний вес нужно по состоянию здоровья. NN.RU выяснил, когда отказаться от лишних килограммов жизненно необходимо и в каких случаях для этого следует обращаться к врачу.

Нередко проблемы с лишним весом начинаются из-за стресса, тревог, пережитых травм. Часто человек заедает психологические проблемы. Но порой, как говорит психолог Ольга Молокова, лишний вес появляется по неочевидным причинам.

Переедать можно и из-за нехватки внимания Источник: Кристина Калинина / NN.RU











— Чтобы устранить проблему, нужно понять причину. Для этого требуется помощь специалиста. Чаще всего заедают эмоциональный голод, в этом случае нужно найти другой способ его утолить. И понимать, что еда — для жизни, а не жизнь — для еды, — считает Молокова.

Ожирение и последствия

По словам врачей, риску ожирения подвержены все Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Стоит разобраться, что такое ожирение и что делать, если стрелка на весах показывает трехзначные числа. Ответит на эти вопросы гастроэнтеролог высшей категории из клинической больницы имени Семашко Юлия Черемухина.

Статистика по числу людей с лишним весом, прямо скажем, пугающая. По последним данным, избыточную массу тела в России имеет 43% взрослого населения, а 16% страдают ожирением.

Ожирение — хроническое заболевание с различными причинами и клиническими проявлениями, которые при естественном течении только прогрессируют и характеризуются избыточным отложением жировой массы. Ожирение может быть как самостоятельным заболеванием, так и синдромом другого недуга.

— К сожалению, мы все подвержены этому. Играют роль и демографические факторы, чаще ожирению подвержены женщины, особенно с возрастом, так как возникают гормональные перестройки. Играют роль и социально-экономические факторы, и наследственная предрасположенность, — говорит врач.

Последствия ожирения могут быть губительными и разрушительными. Артрозные изменения, опухоли, поражение поджелудочной железы, ишемическая болезнь сердца — список внушительный и страшный.

Чтобы понять, насколько вес соответствуют норме, нужно знать свой индекс массы тела. Существует множество бесплатных приложений и онлайн-калькуляторов, которые помогут вычислить этот показатель. К нормальной массе тела относится индекс от 18,5 до 24,9. Если укладываетесь в этот интервал, значит, всё в порядке. Если показатель колеблется от 25 до 29,9, то избыточная масса тела есть и нужно пересмотреть физическую активность.

Начать можно с длительных прогулок на свежем воздухе. Также отличные помощники на этом этапе — плавание, лыжный спорт и скандинавская ходьба. Много усилий на занятиях не требуется, а калории тратятся. Потребуется пересмотреть питание, и есть маленькими порциями 5−6 раз в день, а также пить 1,5–2 литра чистой воды в день.



— Если же у вас индекс массы тела от 30 до 34,9, то это первая степень ожирения. 35–39,9 — вторая степень. Более 40 — третья степень. И здесь, конечно же, нужны врачи и комплексная работа. Не только терапевты, в некоторых случаях приходится прибегать и к хирургическим методам лечения, — отмечает Юлия Вадимовна.

Первую и вторую степень лечат врачи терапевтического профиля. И это не один врач, в процессе должны участвовать эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог, терапевт, психотерапевт и иногда даже психиатр.

С чего начинается лечение?

Первым делом — комплексное обследование Источник: Владислав Лоншаков / Е1.RU











Когда к профильному врачу приходит человек с ожирением, то первым делом проводят комплексное обследование, которое поможет правильно подобрать методы лечения, выявить причину и начать корректировку питания и активности пациента. Проблема с лишним весом может быть следствием какого-то заболевания.



— У терапевта определяется липидный спектр, а именно: холестерин, холестериновые фракции. Проводятся исследования углеводного обмена, определяется сахар в крови. Эндокринолог направит на анализ крови на определенные гормоны, которые влияют на развитие и прогрессирование ожирения. Оценивается уровень креатинина и мочевины, чтобы исключить заболевания со стороны почек, которые часто сопровождают ожирение. Также требуется узнать уровень мочевой кислоты, чтобы выявить нарушение метаболического плана, — отмечает Юлия Черемухина.

Кроме того, потребуется сделать ЭКГ для исключения заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы. Если вдруг выявляются какие-то изменения, то может быть назначен ЭКГ-мониторинг. Обязательно измеряется артериальное давление, поскольку ожирение зачастую связано с гипертонией и ишемической болезнью сердца.



— Часто возникают тромбозы сосудов, поэтому обязательно проводится дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Если у пациента отмечается одышка при физической нагрузке, то кардиологом обязательно назначаются ЭХО, различные стресс-тесты. И уже после комплексной оценки состояния пациента врач может скорректировать лечение, образ жизни и подобрать индивидуальную схему, которая поможет тому или иному пациенту. Самому с ожирением справиться сложно.

Как лечат ожирение?

Подобрать препараты могут только профильные врачи Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В первую очередь лечение делится на медикаментозное и немедикаментозное. Но подобрать препараты могут только профильные врачи — эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог. Самому назначать себе таблетки ни в коем случае нельзя.

На этапах лечения может потребоваться хирургическое вмешательство. Например, бариатрическая операция. Нужна она или нет, в каждом конкретном случае решает консилиум.



— Я хотела бы рассказать о консервативном, немедикаментозном лечении. Его цель — не только снижение массы тела на 5−10% за 3−6 месяцев терапии, но и удержание результата. Если пациент через 3−6 месяцев возвращается к обычному образу жизни, то он вновь набирает вес, и это вызывает у него стресс, расстройство, разочарование. Пациенту следует объяснять, что при снижении веса нужно продолжать соблюдать диету, не запускать физические нагрузки, — объясняет Юлия Черемухина.

Основой изменений всегда будут диета и физическая активность. Причем этого придется придерживаться, даже если корректировать вес с помощью хирургии. Какой принцип корректировки питания?

Снижение калорийности на 500−1000 ккал за сутки от расчетного периода, что приведет к уменьшению веса на 0,5−1 кг в неделю.

Кстати, именно такие показатели похудения считаются безопасными для здоровья. Если за неделю вес уходит быстрее, то это может негативно сказаться на здоровье. В первую очередь на сердечно-сосудистой системе и печени.

А может, стоит принять себя?

За последние годы многие узнали о движении «бодипозитив», которое призывает принимать и любить себя в любой форме. Но насколько это безопасно с точки зрения врачей? По мнению Юлии Черемухиной, многие пациенты такой псевдолюбовью попросту оправдывают свое нежелание худеть.



— При ожирении возникают не только эстетические нарушения, страдают поджелудочная [железа], печень, сердечно-сосудистая система, суставы — всё это омрачает жизнь пациента. И как бы он себя не оправдывал, у него уже страдают органы, а это может привести к серьезным последствиям, а в некоторых случаях и к летальному исходу. Я считаю, что пациенты с ожирением 1, 2-й и тем более 3-й степени обязательно должны бороться с этой проблемой, — заключает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и главный редактор медицинского издания Алексей Никонов. Эксперт считает, что прикрывать ожирение бодипозитивом — оправдание лени и неспособности взять себя в руки.



— Какими бы бодипозитивными мы не были снаружи, организм страдает. Рано или поздно те, кто страдают избыточным весом и ожирением, приходят к сахарному диабету второго типа и, к сожалению, это выявляется всё раньше. Если некоторое время назад это была болезнь 50–60-летних, то сейчас поджелудочная железа отказывает гораздо раньше. Почему? В наших современных продуктах стало много сахара. Кажется, что мы воздерживаемся от десертов, кто-то даже пьет чай без сахара, но идем в фастфуд и покупаем бургеры. На личном примере в этом убедился. Одно время любил капучино, но забывал, что в составе молоко. А поскольку кофе был из вендинга, то не очень понятно, какого качества был молочный продукт. Как только перешел на эспрессо, практически бескалорийный вид кофе, сбросил восемь килограммов, — рассказывает Алексей Никонов.