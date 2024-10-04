Хватит одного бокала: в каком возрасте алкоголь смертельно опасен — рассказывают врачи

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Одна из проблем подросткового алкоголизма в том, что, начиная примерно с 13 лет, у подростков начинает развиваться префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за принятие решений, самоконтроль и эмоциональную регуляцию, подчеркивают врачи. И спиртное мешает развитию этих качеств.

Другие органы, растущие в подростковые годы, также страдают от спиртного.

— Может развиться тахикардия, аритмия, гипертония — повышение артериального давления, или артериальная гипертензия — резкие перепады давления, — подчеркнула Екатерина Кашух. — Могут начаться психотические нарушения, агрессия, апатия, замкнутость, скачки настроения.

Кроме того, подростки, привыкшие выпивать в раннем возрасте, скорее всего, пронесут эту вредную привычку и во взрослую жизнь.

— Подростки более восприимчивы к формированию алкогольной зависимости. И чем раньше начнется употребление алкоголя, тем выше вероятность развить зависимость в будущем, — подчеркнула Надежда Подкорытова. — Подростки, начинающие пить до 15 лет, имеют более высокий риск стать зависимыми во взрослом возрасте.

К тому же подростки, начинающие употреблять алкоголь, раньше вступают в половые связи, а также редко пользуются средствами защиты. Из-за этого учащаются заболевания, передающиеся половым путем, такие как гепатит, ВИЧ и СПИД.

В то же время регулярное употребление алкоголя может привести к нарушениям репродуктивной системы: у девушек спиртное нарушает формирование менструального цикла и может повредить структуру яйцеклеток. А у юношей токсические продукты распада алкоголя снижают уровень тестостерона, за счет которого фигура формируется по мужскому типу.

Источник: Юрий Скубердин / Городские порталы