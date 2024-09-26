Мутирует быстрее, чем Эбола. Вирусологи объяснили, почему новые штаммы ковида появляются чуть ли не каждую неделю

Способности к мутации у коронавируса выше, чем у многих других опасных вирусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Не успели мы переболеть штаммами из группы FLiRT, как в Россию пришла новая разновидность коронавируса — XEC. По словам врачей, она обходит иммунитет, поэтому более заразна, нежели ее предшественники.

Роспотребнадзор сообщает о всё более навороченных вариантах чуть ли не каждую неделю, а их названия уже не запоминаются. А вот о штаммах дельта или омикрон слышали все. Почему же ковид стал так быстро мутировать? Наши коллеги из MSK1.RU cпросили об этом у вирусологов.

Не быстрее ротавируса

— Ковид, как и многие другие вирусы, содержит РНК — рибонуклеиновую кислоту. Это одна из трех основных макромолекул, которые есть в клетках всех живых организмов. Случайные замены в структуре РНК происходят в тысячу раз чаще, чем в ДНК, поэтому вирусы мутируют с огромной скоростью, — объяснил вирусолог Александр Чепурнов.

— Случайные ошибки появляются с высокой частотой, поэтому вирусы и обладают способностью быстро мутировать. В большинстве случаев они бессмысленны и постепенно пропадают на фоне всей популяции. А если мутации несут пользу для возбудителя — например, быстрее заражают — они закрепляются, — рассказал MSK1 Александр Чепурнов.

Способности к мутации у коронавируса выше, чем у многих других опасных вирусов, — например, Эболы. И на самом деле ковид активно видоизменялся и раньше, просто никто не уделял его мутациям большого внимания.

Если бы мы так сильно не следили за коронавирусом, мы бы и не знали [о новых штаммах]. Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

— Поскольку вирус нанес такой вред, в отношении него ведется очень строгий надзор. Мы не замечаем мутаций других вирусов. Есть для меня удивительный феномен: у нас в стране на Черноморском побережье из года в год полыхает ротавирус. Я ни разу не видел заявлений на эту тему. Раз мы не уделяем этому внимания, значит, никто там ничего не ищет и не разбирается, — объяснил вирусолог.

Тем не менее от ротавируса страдает чуть ли не половина туристов, отметил Чепурнов. И хотя болезнь длится недолго, она сопровождается очень неприятными симптомами.

Каждая передача вируса — новый штамм

О слишком пристальном внимании к новым вариантам ковида говорит и вирусолог Петр Чумаков. По его словам, все разновидности СOVID-19 не имеют для людей никакого значения — информация о них нужна только ученым, которые изучают эволюцию вируса.

— Все должны усвоить, что пандемия закончилась, сейчас вирус продолжает эволюционировать и превращаться в обычную простуду. Бывает огромный тайфун, он вламывается на берег, всё разрушает, а потом — просто сильный ветер, а потом уже просто там дождик крапает. Сейчас такая же ситуация, — рассказал MSK1 ученый.

Петр Чумаков подчеркнул, что каждый человек, переболевший ковидом, видоизменил вирус: его геном уже на несколько букв отличается от изначальной инфекции. Формально новым штаммом можно назвать каждую передачу коронавируса от одного человека к другому.

— [Роспотребнадзор] сейчас смотрит, какой из этих вариантов вытесняет другие варианты, какой оказывается быстро распространяющимся, и поэтому его доля среди всех заболевших повышается, — пояснил он.

Путешествия, коллективный иммунитет или технологии?

Врач-иммунолог Владимир Болибок также предположил, что все новые варианты ковида — завозные, и их появление в России зависит от того, как быстро они попадают на территорию страны.

— Штамм из группы FLiRT долго-долго где-то циркулировал, потом к нам попал. А ХЕС из Германии привезли. Не знаю, может, у нас связь с Германией более тесная, — объяснил MSK1.RU Владимир Болибок.

На появление новых разновидностей коронавируса может влиять и коллективный иммунитет, полученный благодаря «переболеваниям» и вакцинации. Ковиду приходится обходить иммунную защиту, поэтому он становится более агрессивным, добавил Александр Чепурнов.

Еще один фактор — стремительное развитие технологий. Сегодня выявить новые штаммы можно даже с помощью обычных экспресс-тестов.

— Уже даже нет необходимости в том, чтобы, как раньше, выделить вирус, накопить его большое количество, а потом прочитать. Технологии позволяют взять мазок у очередного больного и прочитать значимые части, даже не весь геном. Из-за этого мы больше знаем о вирусе, — рассказал Чепурнов.

А вы болели коронавирусом в последнее время? Да, очень тяжело Да, практически без симптомов Нет, чувствую себя отлично

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет.

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