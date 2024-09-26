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Здоровье Всё о коронавирусе эксперт Мутирует быстрее, чем Эбола. Вирусологи объяснили, почему новые штаммы ковида появляются чуть ли не каждую неделю

Мутирует быстрее, чем Эбола. Вирусологи объяснили, почему новые штаммы ковида появляются чуть ли не каждую неделю

Роспотребнадзор сообщает о новых видах коронавируса чуть ли не каждую неделю

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3 комментария

Способности к мутации у коронавируса выше, чем у многих других опасных вирусов

Не успели мы переболеть штаммами из группы FLiRT, как в Россию пришла новая разновидность коронавируса — XEC. По словам врачей, она обходит иммунитет, поэтому более заразна, нежели ее предшественники.

Роспотребнадзор сообщает о всё более навороченных вариантах чуть ли не каждую неделю, а их названия уже не запоминаются. А вот о штаммах дельта или омикрон слышали все. Почему же ковид стал так быстро мутировать? Наши коллеги из MSK1.RU cпросили об этом у вирусологов.

Не быстрее ротавируса

— Ковид, как и многие другие вирусы, содержит РНК — рибонуклеиновую кислоту. Это одна из трех основных макромолекул, которые есть в клетках всех живых организмов. Случайные замены в структуре РНК происходят в тысячу раз чаще, чем в ДНК, поэтому вирусы мутируют с огромной скоростью, — объяснил вирусолог Александр Чепурнов.

— Случайные ошибки появляются с высокой частотой, поэтому вирусы и обладают способностью быстро мутировать. В большинстве случаев они бессмысленны и постепенно пропадают на фоне всей популяции. А если мутации несут пользу для возбудителя — например, быстрее заражают — они закрепляются, — рассказал MSK1 Александр Чепурнов.

Способности к мутации у коронавируса выше, чем у многих других опасных вирусов, — например, Эболы. И на самом деле ковид активно видоизменялся и раньше, просто никто не уделял его мутациям большого внимания.

Если бы мы так сильно не следили за коронавирусом, мы бы и не знали [о новых штаммах].

— Поскольку вирус нанес такой вред, в отношении него ведется очень строгий надзор. Мы не замечаем мутаций других вирусов. Есть для меня удивительный феномен: у нас в стране на Черноморском побережье из года в год полыхает ротавирус. Я ни разу не видел заявлений на эту тему. Раз мы не уделяем этому внимания, значит, никто там ничего не ищет и не разбирается, — объяснил вирусолог.

Тем не менее от ротавируса страдает чуть ли не половина туристов, отметил Чепурнов. И хотя болезнь длится недолго, она сопровождается очень неприятными симптомами.

Каждая передача вируса — новый штамм

О слишком пристальном внимании к новым вариантам ковида говорит и вирусолог Петр Чумаков. По его словам, все разновидности СOVID-19 не имеют для людей никакого значения — информация о них нужна только ученым, которые изучают эволюцию вируса.

— Все должны усвоить, что пандемия закончилась, сейчас вирус продолжает эволюционировать и превращаться в обычную простуду. Бывает огромный тайфун, он вламывается на берег, всё разрушает, а потом — просто сильный ветер, а потом уже просто там дождик крапает. Сейчас такая же ситуация, — рассказал MSK1 ученый.

Петр Чумаков подчеркнул, что каждый человек, переболевший ковидом, видоизменил вирус: его геном уже на несколько букв отличается от изначальной инфекции. Формально новым штаммом можно назвать каждую передачу коронавируса от одного человека к другому.

— [Роспотребнадзор] сейчас смотрит, какой из этих вариантов вытесняет другие варианты, какой оказывается быстро распространяющимся, и поэтому его доля среди всех заболевших повышается, — пояснил он.

Путешествия, коллективный иммунитет или технологии?

Врач-иммунолог Владимир Болибок также предположил, что все новые варианты ковида — завозные, и их появление в России зависит от того, как быстро они попадают на территорию страны.

— Штамм из группы FLiRT долго-долго где-то циркулировал, потом к нам попал. А ХЕС из Германии привезли. Не знаю, может, у нас связь с Германией более тесная, — объяснил MSK1.RU Владимир Болибок.

На появление новых разновидностей коронавируса может влиять и коллективный иммунитет, полученный благодаря «переболеваниям» и вакцинации. Ковиду приходится обходить иммунную защиту, поэтому он становится более агрессивным, добавил Александр Чепурнов.

Еще один фактор — стремительное развитие технологий. Сегодня выявить новые штаммы можно даже с помощью обычных экспресс-тестов.

— Уже даже нет необходимости в том, чтобы, как раньше, выделить вирус, накопить его большое количество, а потом прочитать. Технологии позволяют взять мазок у очередного больного и прочитать значимые части, даже не весь геном. Из-за этого мы больше знаем о вирусе, — рассказал Чепурнов.

А вы болели коронавирусом в последнее время?

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Ранее Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет.

Спустя почти пять лет с начала пандемии переболевшие ковидом стали замечать неприятные последствия. Например, при малейшей простуде многих мучает жуткий и продолжительный кашель. MSK1.RU узнал у врачей, связаны ли подобные проблемы с коронавирусом и можно ли от них избавиться.

Вирусолог Петр Чумаков заявлял, что прививаться от ковида уже нет смысла: инфекция мутирует настолько быстро, что прежние вакцины от него не защитят. Мы поговорили с ученым о том, как он пришел в профессию, опасен ли сейчас коронавирус и когда в России изобретут лекарство от рака. Обо всём этом читайте в большом интервью.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех Яндекс Станций Мини среди подписчиков.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Ну и что.. Обычные орви также мутируют и также практически неопасны
Гость
1 час
Мы все участники большого эксперимента с кодовым названием-жизнь.
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