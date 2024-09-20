Горы мусора и нехватка туалетов. Туристы требуют отменить курортный сбор в Сочи или тратить его с умом

Курортный сбор должны тратить на нужное Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Туристы, которые отдыхали этим летом в Сочи, и те, что приехали на курорт в бархатный сезон, шокированы тем, как расходуются средства курортного сбора. Они считают, что на эти деньги можно навести порядок, установить дополнительные бесплатные туалеты, вовремя убирать мусор и освободить набережные от бесконечных кафе, которые отравляют воздух и людей. 93.RU разбирается в ситуации.

За такой отдых должны доплачивать

В редакцию написала разгневанная Светлана Мельникова, которая отдыхала в августе в Курортном городке в Адлере. Жительница Москвы считает, что за такой отдых туристам еще должны доплачивать, а не брать по 50 рублей в сутки. К отелю никаких претензий, всё достойно. Но вот инфраструктура, на взгляд Светланы, в этом районе Сочи — ужасна.

— Я понимаю, если мы платим курортный сбор, то должны видеть изменения. Но мы их не видим. Стоит только выйти с территории отеля — Курортный городок ужасен. Текущая по улицам зловонная вода, узкие улочки, толпы людей, которые идут по проезжей части, переполненные мусорки, в которых роются бродячие собаки и кошки. Люди болеют ротавирусом. И за это я должна еще и платить? — рассказывает Светлана. Дорога к морю проходит через многочисленные кафешки, столовки и шашлычки, на прилавках которых лежат приготовленное мясо, овощи, лаваши. Светлана говорит, что тошнотворные запахи смешиваются с текущей канализацией. Подышать морским воздухом тоже не получится: вся береговая линия уставлена точками общепита. А по вечерам к этим «ароматам» присоединяются запахи нечистот.

Светлана говорит, что всегда отдыхала в центре Адлера, там ее всё устраивало: чисто, культурно, можно было найти не забитые людьми пляжи, если отойти подальше. В этом году друзья пригласили ее на отдых и сами выбрали Курортный городок. По мнению москвички, его нужно полностью реконструировать, а пока вообще закрыть, потому что принимать людей в таких ужасных условиях и брать с них немаленькие деньги просто недопустимо. Сама она туда больше не поедет и будет всем рассказывать об ужасном отдыхе.

Дорога к морю в Курортном городке идет мимо бесконечных кафешек Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Остается только в море

Еще одна москвичка — пенсионерка Елена Миллер — отдыхала в Сочи весь август вместе с внуками. Жили в центре в дорогом и прекрасном отеле. Такой роскоши никогда не видела, а тут дети расстарались: отправили в дорогую гостиницу с шикарным сервисом. В Сочи Елена не была 20 лет и с трудом его узнала.

— Я сначала была в шоке от всей этой красоты. Какие пляжи теперь — с зонтами, лежаками, всё для удобства. Но дорого, если каждый день брать. А еще туалетов нет. Хоть памперсы покупай. У меня заболевание почек, я часто бегаю, но, оказалось, бежать нужно далеко в платный, а бесплатных нет вообще. Мне стыдно признаться, но мы по-маленькому с детьми в море ходили. А что делать, если не добежать так просто, — говорит Елена Альбертовна. Она прогуливалась вечером по Навагинской (Сочинский Арбат. — Прим. ред.) и разговорилась с местной пенсионеркой, которая рассказала, что курортный сбор — огромные деньги — тратятся на светящиеся арки, инсталляции и деревья, которыми уставлена главная улица курорта.

— У меня там от всех этих миганий разболелась голова, началась мигрень. Нормальный человек не может эту какофонию выдержать. Местная пенсионерка со мной согласилась. Просто невозможно тратить сотни миллионов на эту всю ерунду. Я помню Навагинскую, когда там пахло розами, а люди танцевали. Сейчас бежать оттуда хочется, тем более туалетов я там не нашла, — рассказывает Елена Альбертовна. Она уверена, что Сочи должен тратить деньги на озеленение, по ее наблюдениям, за 20 лет, которые она не была на курорте, уникальной субтропической растительности стало меньше. А именно за вечнозеленое убранство всегда любили Сочи.

Судьбу курортного сбора должен решать народ Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Считаю, нужно подключать прокуратуру

Отдыхающая из Ростова-на-Дону Руфина Айнутдинова также возмущена тем, на что потрачен курортный сбор в Сочи. Она изучила вопрос и шокирована информацией о том, что 540 миллионов рублей, которые собрали с туристов в прошлом году, потрачены на сомнительные конструкции.

— Считаю, нужно подключать прокуратуру, поскольку это явно нецелевое использование средств курортного сбора. Как эти арки улучшили инфраструктуру курорта? Никак, только показали дурной вкус руководства города. Такое впечатление, что у кого-то свой завод по производству этого уродства. Уверена, что сбор нужно отменить и законодательно поменять к нему подход, — говорит Руфина. Она считает, что решать, как потратить курортный сбор, должны жители Сочи и туристы, которые и платят за каждый день своего пребывания на курорте. Для этого нужно организовать опросы на пляжах и улицах, а уже по итогам опроса принимать решения. По мнению туристки, в Сочи не хватает туалетов, дворников — хорошо убирают только центральные улицы, кроме того, нужно решать что-то с бродячими собаками и с вывозом мусора. Она говорит, что такого количества переполненных урн, как в этом году в Лазаревском районе, она не видела.

Мы рассказывали, что 540 миллионов средств курортного сбора, собранных в 2023 году, полностью освоили. Их направили на благоустройство общественных территорий, озеленение, установку малых архитектурных форм и световых конструкций на гостевых маршрутах во всех районах. По состоянию на 1 августа 2024 года в Сочи собрано 322,6 млн рублей средств курортного сбора.