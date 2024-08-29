«Телевизор в спальнях ведет к ожирению»: врач из Ярославля рассказала об опасной привычке, влияющей на вес

Врач раскрыла секреты, из чего складывается самочувствие ребенка Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU, Министерство здравоохранения Ярославской области / Vk.com











Телевизор в детских может привести к ожирению, а гаджеты — к утомляемости у детей. Об этом предупреждает главный педиатр Ярославской области Марина Писарева.

В преддверии учебного года врач рассказала, что влияет на здоровье детей, почему школьникам нужно много гулять и как телефоны влияют на усталость. Ее советы опубликовали в пресс-службе Министерства регионального здравоохранения 26 августа.

— Здоровье всегда социально обусловлено. Наряду с наследственностью на него влияют окружающая среда, условия жизни и воспитания. 50% здоровья ребенка зависят от образа жизни его и его семьи, 20% — наследственность, еще 20% — внешняя среда и 10% — медицинские воздействия, — пояснили в ярославском министерстве здравоохранения.

По словам Марины Писаревой, к главным составляющим детского здоровья относятся:

сбалансированное питание;

оптимальный двигательный режим;

закаливание;

суточный режим;

соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам;

благоприятный психологический климат в семье и коллективе;

гигиена.

Эксперт рекомендует отпускать детей на прогулки, несмотря на загруженность.

— Это полезно во всех смыслах. Прогулка успокаивает, помогает зрению ребенка расслабиться, стабилизирует психоэмоциональное состояние. Дошкольникам необходимо 4-5 часов отдыха на открытом воздухе, школьникам — порядка 2 часов, — рассказала Марина Писмарева. — Норма [подвижности] для 3-4 летнего ребенка — до 12 тысяч шагов, для 7-10 лет — 15-20 тысяч, 15-17 лет — до 25 тысяч.

Педиатр высказалась и о гаджетах. Врач считает, что пользоваться компьютерами, телефонами и планшетами можно, но ограниченное количество времени.

— По данным исследований, почти половина первоклассников испытывает общую утомляемость от занятий за персональным компьютером. К 9-му классу этот процент увеличивается до 67%. Усталость глаз регистрируется у 54% и 60% детей соответственно, — отмечает врач.

А вот сеанс перед телевизором не должен превышать 40 минут в день.

Что касается здорового сна, дошкольникам необходимо спать 11-12 часов, школьникам чуть меньше — 9-11 часов.