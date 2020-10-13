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Тема дняБунт против застройки на Плещеевом озере

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Деревенский бунт: как люди из глубинки отстаивают национальное достояние России

Пара сотен жителей Ярославской области выступили против застройки у Плещеева озера

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На участие в публичных слушаниях записались более 150 человек

На участие в публичных слушаниях записались более 150 человек

В Ярославской области жители деревни отстаивают национальное достояние

— Если вы не прихвостни администрации, а настоящие журналисты, то снимете всё как есть и покажете, — выскочили к нам из толпы две женщины в болоньевых куртках, когда мы приехали в деревеньку Криушкино под Переславлем-Залесским в Ярославской области. — Нужно, чтобы Путин увидел, пока ещё есть шанс что-то спасти.

На публичные слушания по изменениям в генплан городского округа в деревне, где живёт 41 человек, возле маленькой часовни собрались почти двести. Сейчас от этих людей зависит не только будущее их деревни, но и сохранность национального достояния всей России — люди хотят спасти Плещеево озеро.

Против чего бунтуем?

Скоро на берегу Плещеева озера под Переславлем-Залесским могут появиться коттеджи и заборы

Скоро на берегу Плещеева озера под Переславлем-Залесским могут появиться коттеджи и заборы

В числе изменений значится перевод земель из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов двух больших участков около деревни Криушкино. Один в 146 тысяч квадратных метров — под жилую зону, второй площадью более 286 тысяч квадратных метров — под зону отдыха. Причем они находятся на особо охраняемой природной территории национального парка «Плещеево озеро», недалеко от знаменитого Синего камня.

— Переславль давно уже стал местом для дач москвичей, у которых не хватает денег, чтобы построить свои «дворцы» поближе к МКАДу, — объясняют местные. — Мы слышали, что застройщик уже размечтался построить тут не только дома, а ещё гостиницу и ресторан. Мы не позволим этого сделать. Если нужно, то всем селом ляжем на дорогу и не пустим строительную технику.

Стенка на стенку

Замглавы переславской администрации Илья Шеффель заявил, что не был готов к такой толпе

Замглавы переславской администрации Илья Шеффель заявил, что не был готов к такой толпе

Поддержать жителей Криушкино приехали люди из Переславля-Залесского и других деревень и сёл городского округа. Ведь голосовать, по правилам, могли все, кто прописан в городском округе или имеет здесь недвижимость в собственности. Люди добирались как могли — некоторые даже пришли пешком, ведь в Криушкино не ходит общественный транспорт.

Толпы людей и десятки машин намесили в деревне грязь. И вот вроде все в сборе. Две очереди выстроились к белой иномарке и к двум женщинам на скамейке у забора: записывали паспортные данные и выдавали бумажки — талоны для голосования.

— Что это за беспредел? — возмутились защитники национального парка, увидев перепись на лавочке. — Они просто записывают паспортные данные на листки, а не в прошитый журнал. Откуда мы знаем, что они потом туда ещё бумажек не подсунут?

— Всё будет по-честному, — твердили в ответ чиновники администрации.

«Ничего не очевидно»

Деревенские не верят в честность голосования

И тут, как назло, начался дождь. Одни раскрыли зонты, другие натянули на головы капюшоны. Толпа начала сбиваться в три кучки — каждый лагерь держался за своих. Первые — жители деревни и активисты, которые выступают против изменений генплана, вторые — местные чиновники, третьи...

— Это алкашей привезли, — дёргает меня за рукав женщина, ловко забирая к себе под зонт.

— Каких ещё алкашей?

— Да наши узнали их. В этой толпе люди из других деревень, которых специально привезли. Они за деньги проголосуют сейчас так, как нужно застройщику. А то и вообще за бутылку. Голосовать-то можно всем.

В очередь на регистрацию люди выстроились прямо на дороге

В очередь на регистрацию люди выстроились прямо на дороге

Рядом — переславская активистка Наталья Власова и замглавы администрации Переславля-Залесского по вопросам архитектуры, градостроительства и муниципальной собственности Илья Шеффель. Они тоже говорили о третьем лагере.

— Ловко вы выкрутились, на чём вы их привезли сюда? — спросила Наталья.

— Что же вы, Наталья, всё ищете что-то нехорошее. Никто их сюда не привозил, люди сами приехали выразить свою гражданскую позицию, — ответил чиновник и тут же бросил активистке ответочку. — Вы ведь сами из Переславля, и никто не против, что вы проголосуете. И они будут голосовать.

— Ну это же очевидно. Вы посмотрите, как они ведут себя, некоторые даже пьяные. Что касается меня, то я в городе буду голосовать (в Переславле публичные слушания по этому вопросу пройдут 19 октября. — Прим. ред.).

— Это вам очевидно. Мне ничего не очевидно.

«Вот вы во всём и признались»

Регистрация на лавочке понравилась не всем участникам публичных слушаний

Регистрация на лавочке понравилась не всем участникам публичных слушаний

Регистрация участников публичных слушаний затянулась. Народ продрог.

— Давайте уже начинать! — потребовали люди.

— Мы не ожидали такого количества людей, — объяснил Шеффель. — Это для нас тоже неожиданность.

В итоге все три лагеря решили — можно начинать, не дожидаясь, пока всех зарегистрируют.

— Да тут все уже понимают, кто за что голосовать будет, так что давайте без церемоний, — попросили люди из третьего лагеря, уговорив чиновников начать.

Под удар толпы выставили Илью Шеффеля. Он встал на лужайке и зачитал по бумажке официальную информацию — всё как положено: про постановления, про регламенты и так далее. После добавил от себя:

— Такого, как раньше было — перевели землю и начали делить, этого нет и не будет, — сказал представитель администрации. — Собственник данного земельного участка предупреждён, что нужно пройти множественные согласования на федеральном уровне, чтобы построить здесь какие-либо площадки, жилые дома или что-либо ещё.

— Вы здесь только из-за денег, — выкрикнули чиновнику из толпы.

— Мы здесь не только из-за этого, — ответил Шеффель.

Деревенские захохотали. Шеффель юмора не понял.

— Вот вы во всём и признались — оговорочка по Фрейду! — выкрикнули из толпы.

Сделаем Россию великой

Участники публичных слушаний из разных лагерей переругались друг с другом в очереди на регистрацию

Участники публичных слушаний из разных лагерей переругались друг с другом в очереди на регистрацию

Вышел на «ринг», чтобы успокоить деревенских жителей, и представитель фирмы — собственника земельного участка Виктор Анкудович.

— Мы видим перспективу развития населённого пункта на этой территории, — начал он. — Планируем провести сюда газ...

— Не слышно ничего, говорите громче!

— Если вы хотите валить меня — вас много — вы меня можете завалить, — ответил он и невозмутимо продолжил. — ... развивать территорию, развивать населённый пункт. Все деревни когда-то были маленькие. После эта деревня станет больше.

— Каким образом? Образ какой?

— Образ чего? Если вы говорите про архитектуру, то это всё будет сделано в проекте и всё будет на согласовании, также будет выставлено на голосование и на общественное мнение.

— Например?

— Пример чего? Гостиниц здесь не будет. Мы это видим в виде негусто застроенной территории — земельные участки с большими площадями: 20–40 соток. Гостиниц здесь не будет.

По официальным данным, в Криушкино проживает 41 человек

По официальным данным, в Криушкино проживает 41 человек

— Дорога-то появится?

— Так. Я не успеваю... Дайте договорить.

— Да мы всё знаем.

— Так мне надо отвечать вам или нет?

— Мы не будем за это голосовать!

— И не голосуйте, ради бога. Я не против, мнений много. Москва когда-то тоже была маленькой, потом стала большой, и Россия стала мощной. И здесь то же самое.

«Мы хотя бы попытались»

Местом для публичных слушаний выбрали пятачок перед деревенской часовней

Местом для публичных слушаний выбрали пятачок перед деревенской часовней

Пока мужчина рассуждал, как деревня Криушкино сделает Россию могучей, деревенские потихоньку теряли к нему интерес. Люди плотно обступили Шеффеля и сорвались на нём за всё — за плохие дороги и канализационный коллектор. Несколько раз коллеги чиновника пытались призвать народ к дисциплине и вырвать мужчину из кольца. Но тщетно. На выручку пришли представители третьего лагеря, которые начали дружно скандировать: «Го-ло-со-вать! Го-ло-со-вать!»

Было решено, что те, кто за изменение генплана, отходят вправо, кто против — налево, ну а тем, кто планирует воздержаться, разрешили остаться на месте.

— За Сталина, за Переславль! — кричали люди справа.

— Это свинство и подтасовка! — доносилось слева.

Представители администрации уже не слушали никого и спокойно посчитали голоса:

— 111 — за, 54 — против.

Во время публичных слушаний пошёл дождь, но никто не ушёл

Во время публичных слушаний пошёл дождь, но никто не ушёл

Чиновники до последнего уверяли, что голосование прошло как положено.

— Мы не были готовы к такому большому количеству людей, потому что до этого (на публичных слушаниях по этому же вопросу в других населённых пунктах. — Прим. ред.) у нас было в десятки раз меньше человек, — подытожил Илья Шеффель. — На месте присутствовали четыре регистратора, в регистрационный журнал были внесены все данные. Все эти записи открытые, готовы потом предоставить их на любое мнение, на любую комиссию.

Через несколько минут тех 111 сторонников расширения границ Криушкино и след простыл.

Большинство из тех, кто выступал против, остались на лужайке у часовни. Замёрзшие и мокрые всё обсуждали между собой — то ли судьбу Криушкино, то ли мощь России:

— Ну, мы хотя бы попытались.

Что будет дальше

Публичные слушания по проекту Генплана в городском округе Переславль-Залесский продолжаются, на этой неделе они пройдут еще в нескольких деревнях и завершатся слушаниями в городе 19 октября. Потом комиссия по проведению слушаний должна будет отработать все замечания и предложения. После этого проект поступит для рассмотрения в Переславскую городскую думу.

С чего всё началось

Этот участок площадью&nbsp;286 тысяч квадратных метров хотят присоединить к деревне Криушкино и использовать как зону отдыха

Этот участок площадью 286 тысяч квадратных метров хотят присоединить к деревне Криушкино и использовать как зону отдыха

Второй участок на берегу Плещеева озера планируют отдать под застройку жилыми домами

Второй участок на берегу Плещеева озера планируют отдать под застройку жилыми домами

Поводом для скандала стали изменения, которые местные чиновники собрались внести в генплан городского округа. Обоснование для обновления документа власти привели вполне логичное. Дело в том, что еще в 2018 году Переславль-Залесский объединили с Нагорьевским, Пригородным и Рязанцевским сельскими поселениями, входящими в состав Переславского района в единый округ. Грубо говоря, раньше существовали Переславль и Переславский район. А после объединения это стало единым большим городским округом. Соответственно, потребовалась корректировка многих документов, в том числе и генплана. Но сейчас переславцы уже начинают думать, что причину и следствие в этой ситуации нужно поменять местами, что изначально объединение территории и было задумано ради того, чтобы потом изменить генплан. Ранее мы уже рассказывали всю эту историю.

Целью создания национального парка «Плещеево озеро», его миссией является сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и жемчужины Верхней Волги — озера Плещеево с эндемичной популяцией переславской ряпушки. Образован национальный парк в 1988 году. С 2000 года парк находился в ведении Министерства природных ресурсов РФ. Экологическим стержнем национального парка является озеро Плещеево — один из крупнейших и наиболее живописных водоемов Центральной России, который по ряду геоморфологических, гидрологических, гидрохимических и других показателей не имеет аналогов на европейской территории России.

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Переславль-ЗалесскийПлещеево озеронациональный парк
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