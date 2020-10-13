Деревенский бунт: как люди из глубинки отстаивают национальное достояние России

В Ярославской области жители деревни отстаивают национальное достояние
— Если вы не прихвостни администрации, а настоящие журналисты, то снимете всё как есть и покажете, — выскочили к нам из толпы две женщины в болоньевых куртках, когда мы приехали в деревеньку Криушкино под Переславлем-Залесским в Ярославской области. — Нужно, чтобы Путин увидел, пока ещё есть шанс что-то спасти.
На публичные слушания по изменениям в генплан городского округа в деревне, где живёт
Против чего бунтуем?
В числе изменений значится перевод земель из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов двух больших участков около деревни Криушкино. Один в 146 тысяч квадратных метров — под жилую зону, второй площадью более 286 тысяч квадратных метров — под зону отдыха. Причем они находятся на особо охраняемой природной территории национального парка «Плещеево озеро», недалеко от знаменитого Синего камня.
— Переславль давно уже стал местом для дач москвичей, у которых не хватает денег, чтобы построить свои «дворцы» поближе к МКАДу, — объясняют местные. — Мы слышали, что застройщик уже размечтался построить тут не только дома, а ещё гостиницу и ресторан. Мы не позволим этого сделать. Если нужно, то всем селом ляжем на дорогу и не пустим строительную технику.
Стенка на стенку
Поддержать жителей Криушкино приехали люди из Переславля-Залесского и других деревень и сёл городского округа. Ведь голосовать, по правилам, могли все, кто прописан в городском округе или имеет здесь недвижимость в собственности. Люди добирались как могли — некоторые даже пришли пешком, ведь в Криушкино не ходит общественный транспорт.
Толпы людей и десятки машин намесили в деревне грязь. И вот вроде все в сборе. Две очереди выстроились к белой иномарке и к двум женщинам на скамейке у забора: записывали паспортные данные и выдавали бумажки — талоны для голосования.
— Что это за беспредел? — возмутились защитники национального парка, увидев перепись на лавочке. — Они просто записывают паспортные данные на листки, а не в прошитый журнал. Откуда мы знаем, что они потом туда ещё бумажек не подсунут?
— Всё будет по-честному, — твердили в ответ чиновники администрации.
«Ничего не очевидно»
И тут, как назло, начался дождь. Одни раскрыли зонты, другие натянули на головы капюшоны. Толпа начала сбиваться в три кучки — каждый лагерь держался за своих. Первые — жители деревни и активисты, которые выступают против изменений генплана, вторые — местные чиновники, третьи...
— Это алкашей привезли, — дёргает меня за рукав женщина, ловко забирая к себе под зонт.
— Каких ещё алкашей?
— Да наши узнали их. В этой толпе люди из других деревень, которых специально привезли. Они за деньги проголосуют сейчас так, как нужно застройщику. А то и вообще за бутылку. Голосовать-то можно всем.
Рядом — переславская активистка Наталья Власова и замглавы администрации Переславля-Залесского по вопросам архитектуры, градостроительства и муниципальной собственности Илья Шеффель. Они тоже говорили о третьем лагере.
— Ловко вы выкрутились, на чём вы их привезли сюда? — спросила Наталья.
— Что же вы, Наталья, всё ищете что-то нехорошее. Никто их сюда не привозил, люди сами приехали выразить свою гражданскую позицию, — ответил чиновник и тут же бросил активистке ответочку. — Вы ведь сами из Переславля, и никто не против, что вы проголосуете. И они будут голосовать.
— Ну это же очевидно. Вы посмотрите, как они ведут себя, некоторые даже пьяные. Что касается меня, то я в городе буду голосовать (в Переславле публичные слушания по этому вопросу пройдут 19 октября. — Прим. ред.).
— Это вам очевидно. Мне ничего не очевидно.
«Вот вы во всём и признались»
Регистрация участников публичных слушаний затянулась. Народ продрог.
— Давайте уже начинать! — потребовали люди.
— Мы не ожидали такого количества людей, — объяснил Шеффель. — Это для нас тоже неожиданность.
В итоге все три лагеря решили — можно начинать, не дожидаясь, пока всех зарегистрируют.
— Да тут все уже понимают, кто за что голосовать будет, так что давайте без церемоний, — попросили люди из третьего лагеря, уговорив чиновников начать.
Под удар толпы выставили Илью Шеффеля. Он встал на лужайке и зачитал по бумажке официальную информацию — всё как положено: про постановления, про регламенты и так далее. После добавил от себя:
— Такого, как раньше было — перевели землю и начали делить, этого нет и не будет, — сказал представитель администрации. — Собственник данного земельного участка предупреждён, что нужно пройти множественные согласования на федеральном уровне, чтобы построить здесь какие-либо площадки, жилые дома или что-либо ещё.
— Вы здесь только из-за денег, — выкрикнули чиновнику из толпы.
— Мы здесь не только из-за этого, — ответил Шеффель.
Деревенские захохотали. Шеффель юмора не понял.
— Вот вы во всём и признались — оговорочка по Фрейду! — выкрикнули из толпы.
Сделаем Россию великой
Вышел на «ринг», чтобы успокоить деревенских жителей, и представитель фирмы — собственника земельного участка Виктор Анкудович.
— Мы видим перспективу развития населённого пункта на этой территории, — начал он. — Планируем провести сюда газ...
— Не слышно ничего, говорите громче!
— Если вы хотите валить меня — вас много — вы меня можете завалить, — ответил он и невозмутимо продолжил. — ... развивать территорию, развивать населённый пункт. Все деревни когда-то были маленькие. После эта деревня станет больше.
— Каким образом? Образ какой?
— Образ чего? Если вы говорите про архитектуру, то это всё будет сделано в проекте и всё будет на согласовании, также будет выставлено на голосование и на общественное мнение.
— Например?
— Пример чего? Гостиниц здесь не будет. Мы это видим в виде негусто застроенной территории — земельные участки с большими площадями: 20–40 соток. Гостиниц здесь не будет.
— Дорога-то появится?
— Так. Я не успеваю... Дайте договорить.
— Да мы всё знаем.
— Так мне надо отвечать вам или нет?
— Мы не будем за это голосовать!
— И не голосуйте, ради бога. Я не против, мнений много. Москва когда-то тоже была маленькой, потом стала большой, и Россия стала мощной. И здесь то же самое.
«Мы хотя бы попытались»
Пока мужчина рассуждал, как деревня Криушкино сделает Россию могучей, деревенские потихоньку теряли к нему интерес. Люди плотно обступили Шеффеля и сорвались на нём за всё — за плохие дороги и канализационный коллектор. Несколько раз коллеги чиновника пытались призвать народ к дисциплине и вырвать мужчину из кольца. Но тщетно. На выручку пришли представители третьего лагеря, которые начали дружно скандировать: «Го-ло-со-вать! Го-ло-со-вать!»
Было решено, что те, кто за изменение генплана, отходят вправо, кто против — налево, ну а тем, кто планирует воздержаться, разрешили остаться на месте.
— За Сталина, за Переславль! — кричали люди справа.
— Это свинство и подтасовка! — доносилось слева.
Представители администрации уже не слушали никого и спокойно посчитали голоса:
— 111 — за, 54 — против.
Чиновники до последнего уверяли, что голосование прошло как положено.
— Мы не были готовы к такому большому количеству людей, потому что до этого (на публичных слушаниях по этому же вопросу в других населённых пунктах. — Прим. ред.) у нас было в десятки раз меньше человек, — подытожил Илья Шеффель. — На месте присутствовали четыре регистратора, в регистрационный журнал были внесены все данные. Все эти записи открытые, готовы потом предоставить их на любое мнение, на любую комиссию.
Через несколько минут тех 111 сторонников расширения границ Криушкино и след простыл.
Большинство из тех, кто выступал против, остались на лужайке у часовни. Замёрзшие и мокрые всё обсуждали между собой — то ли судьбу Криушкино, то ли мощь России:
— Ну, мы хотя бы попытались.
Что будет дальше
Публичные слушания по проекту Генплана в городском округе Переславль-Залесский продолжаются, на этой неделе они пройдут еще в нескольких деревнях и завершатся слушаниями в городе 19 октября. Потом комиссия по проведению слушаний должна будет отработать все замечания и предложения. После этого проект поступит для рассмотрения в Переславскую городскую думу.
С чего всё началось
Поводом для скандала стали изменения, которые местные чиновники собрались внести в генплан городского округа. Обоснование для обновления документа власти привели вполне логичное. Дело в том, что еще в 2018 году Переславль-Залесский объединили с Нагорьевским, Пригородным и Рязанцевским сельскими поселениями, входящими в состав Переславского района в единый округ. Грубо говоря, раньше существовали Переславль и Переславский район. А после объединения это стало единым большим городским округом. Соответственно, потребовалась корректировка многих документов, в том числе и генплана. Но сейчас переславцы уже начинают думать, что причину и следствие в этой ситуации нужно поменять местами, что изначально объединение территории и было задумано ради того, чтобы потом изменить генплан. Ранее мы уже рассказывали всю эту историю.
Целью создания национального парка «Плещеево озеро», его миссией является сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и жемчужины Верхней Волги — озера Плещеево с эндемичной популяцией переславской ряпушки. Образован национальный парк в 1988 году. С 2000 года парк находился в ведении Министерства природных ресурсов РФ. Экологическим стержнем национального парка является озеро Плещеево — один из крупнейших и наиболее живописных водоемов Центральной России, который по ряду геоморфологических, гидрологических, гидрохимических и других показателей не имеет аналогов на европейской территории России.