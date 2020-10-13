Деревенский бунт: как люди из глубинки отстаивают национальное достояние России

Чиновники до последнего уверяли, что голосование прошло как положено.



— Мы не были готовы к такому большому количеству людей, потому что до этого (на публичных слушаниях по этому же вопросу в других населённых пунктах. — Прим. ред.) у нас было в десятки раз меньше человек, — подытожил Илья Шеффель. — На месте присутствовали четыре регистратора, в регистрационный журнал были внесены все данные. Все эти записи открытые, готовы потом предоставить их на любое мнение, на любую комиссию.



Через несколько минут тех 111 сторонников расширения границ Криушкино и след простыл.

Большинство из тех, кто выступал против, остались на лужайке у часовни. Замёрзшие и мокрые всё обсуждали между собой — то ли судьбу Криушкино, то ли мощь России:



— Ну, мы хотя бы попытались.



Что будет дальше

Публичные слушания по проекту Генплана в городском округе Переславль-Залесский продолжаются, на этой неделе они пройдут еще в нескольких деревнях и завершатся слушаниями в городе 19 октября. Потом комиссия по проведению слушаний должна будет отработать все замечания и предложения. После этого проект поступит для рассмотрения в Переславскую городскую думу.



С чего всё началось