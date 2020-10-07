Министерство культуры выделит 100 миллионов рублей Волковскому театру

Минкультуры выделит 109 миллионов рублей Волковскому театру в Ярославле
В Ярославле огромное финансирование из бюджета страны получит Волковский театр. Министерство культуры России разместило конкурс на портале госзакупок на
— Цель — проведение научно-исследовательских и инженерно-изыскательских работ, с последующей разработкой проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — «Здание городского театра,
При этом Министерство перечисляет все архитектурные характеристики театра, который сам по себе является памятником и музеем эпохи прошлого века. Это и декоративное оформление фасадов, и лестницы, и убранство фойе с вестибюлями. В зрительном зале ценен живописный фриз «Торжество Диониса», который уже реставрировался в 2007 и
Этим летом в главном зале театра разобрали до кирпичной кладки балконы, установив после реставрации новые кресла.