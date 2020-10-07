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Министерство культуры выделит 100 миллионов рублей Волковскому театру

На что их потратят в Ярославле

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Волковский театр снаружи и внутри — настоящий музей, передающий стиль эпохи начала <nobr class="_">XX века</nobr>&nbsp;

Волковский театр снаружи и внутри — настоящий музей, передающий стиль эпохи начала XX века 

Минкультуры выделит 109 миллионов рублей Волковскому театру в Ярославле

В Ярославле огромное финансирование из бюджета страны получит Волковский театр. Министерство культуры России разместило конкурс на портале госзакупок на 109,9 миллиона рублей, которые готовы выделить театру. Деньги пойдут на разработку проекта реставрации здания 1911 года постройки, то есть только на документацию, а не на сами работы.

— Цель — проведение научно-исследовательских и инженерно-изыскательских работ, с последующей разработкой проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — «Здание городского театра, 1911 г.», — говорится в документации Министерства культуры.

При этом Министерство перечисляет все архитектурные характеристики театра, который сам по себе является памятником и музеем эпохи прошлого века. Это и декоративное оформление фасадов, и лестницы, и убранство фойе с вестибюлями. В зрительном зале ценен живописный фриз «Торжество Диониса», который уже реставрировался в 2007 и 2013 годах. На этот раз внимание уделят также подвальным помещениям, в документах говорится о необходимости полной замены инженерных коммуникаций, которые, как и почти весь театр, в последний раз обновляли в 1960-х годах.

Этим летом в главном зале театра разобрали до кирпичной кладки балконы, установив после реставрации новые кресла.

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Волковский театрреконструкцияреставрацияМинкультуры
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