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Новая смерть: обновили данные о распространении коронавирусной инфекции по Ярославской области

Заболевших уже больше 8000 человек

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С начала пандемии в регионе - 8186 положительных тестов на ковид

С начала пандемии в регионе - 8186 положительных тестов на ковид

На утро 22 сентября оперативный штаб по коронавирусу в Ярославской области сообщил о смерти от инфекции 72-летнего мужчины. Число заболевших снова увеличилось — ещё у 48 человек подтвердился результат теста на COVID-19. Выздоровели и выписаны с больничных 63 человека.

— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 8186 положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию, выздоровели за всё время 7751 человек и 46 пациентов умерли, — привёл общие данные оперативный штаб.

Как распространилась инфекция по региону:

  • Ярославль — 3982;
  • Рыбинск — 1185;
  • Ростовский МР — 446;
  • Переславский городской округ — 380;
  • Тутаевский МР — 382;
  • Ярославский МР — 367;
  • Гаврилов-Ямский МР — 280;
  • Рыбинский МР — 214;
  • Борисоглебский МР — 176;
  • Угличский МР — 157;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Пошехонский МР — 144;
  • Большесельский МР — 89;
  • Некоузский МР — 85;
  • Даниловский МР — 62;
  • Мышкинский МР — 40;
  • Первомайский МР — 22;
  • Брейтовский МР — 20;
  • Любимский МР — 9.

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Напомним, с начала сентября по всей России наблюдается увеличение числа заболевших, за последние сутки выявлено 6215 заражённых. Каждый день положительных тестов, подтверждающих наличие инфекции, становится больше и в Ярославской области. Однако большую часть ограничений против COVID уже сняли: какие меры ещё действуют на территории региона.

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