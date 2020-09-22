Новая смерть: обновили данные о распространении коронавирусной инфекции по Ярославской области

На утро 22 сентября оперативный штаб по коронавирусу в Ярославской области сообщил о смерти от инфекции 72-летнего мужчины. Число заболевших снова увеличилось — ещё у 48 человек подтвердился результат теста на COVID-19. Выздоровели и выписаны с больничных 63 человека.
— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 8186 положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию, выздоровели за всё время 7751 человек и 46 пациентов умерли, — привёл общие данные оперативный штаб.
Как распространилась инфекция по региону:
- Ярославль — 3982;
- Рыбинск — 1185;
- Ростовский МР — 446;
- Переславский городской округ — 380;
- Тутаевский МР — 382;
- Ярославский МР — 367;
- Гаврилов-Ямский МР — 280;
- Рыбинский МР — 214;
- Борисоглебский МР — 176;
- Угличский МР — 157;
- Некрасовский МР — 146;
- Пошехонский МР — 144;
- Большесельский МР — 89;
- Некоузский МР — 85;
- Даниловский МР — 62;
- Мышкинский МР — 40;
- Первомайский МР — 22;
- Брейтовский МР — 20;
- Любимский МР — 9.
Напомним, с начала сентября по всей России наблюдается увеличение числа заболевших, за последние сутки выявлено 6215 заражённых. Каждый день положительных тестов, подтверждающих наличие инфекции, становится больше и в Ярославской области. Однако большую часть ограничений против COVID уже сняли: какие меры ещё действуют на территории региона.