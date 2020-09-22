Новая смерть: обновили данные о распространении коронавирусной инфекции по Ярославской области

На утро 22 сентября оперативный штаб по коронавирусу в Ярославской области сообщил о смерти от инфекции 72-летнего мужчины. Число заболевших снова увеличилось — ещё у 48 человек подтвердился результат теста на COVID-19. Выздоровели и выписаны с больничных 63 человека.



— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 8186 положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию, выздоровели за всё время 7751 человек и 46 пациентов умерли, — привёл общие данные оперативный штаб.

