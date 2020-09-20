Умерла директор ярославской детской школы искусств

В Ярославле скончалась директор детской школы искусств имени Собинова, заслуженный работник культуры Светлана Дильмухаметова. Об этом сообщается на официальном сайте школы искусств:

— С прискорбием сообщаем о тяжелой утрате: 19 сентября ушла из жизни директор детской школы искусств имени Собинова, наша Светлана Гумеровна. Выражаем соболезнование родным и близким. Светлая память о Светлане Гумеровне, энергичном, жизнерадостном человеке и замечательном педагоге, навсегда сохранится в наших сердцах и истории нашего города.