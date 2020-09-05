В Ярославле запустили экскурсионный трамвай. Он ездит по тому же маршруту, что и обычный

В Ярославле запустили новый трамвайный маршрут — самый дорогой из всех существующих. Его особенность в том, что он — экскурсионный. Он будет курсировать по существующему пассажирскому маршруту
— Во многих городах такого транспорта, как трамвай, уже нет, а в Ярославле этот вид общественного транспорта сохранился. Многие туристы, которые приезжают к нам, хотят прокатиться на нём. Это своего рода развлечение для людей, которые не пользовались трамваем уже несколько десятилетий, — считает начальник службы эксплуатации «Яргорэлектротранс» Олег Сизяков.
Экскурсия будет длиться 40 минут с аудиогидом, который расскажет пассажирам о достопримечательностях Ярославля. Например, историю Бутусовского парка, от которого будет начинаться движение, расскажет о площади Карла Маркса, о клубе «Гигант» и Соловьёвской больнице. Будут упоминать даже те места, которых уже нет, — кинотеатр «Волга», который снесли несколько лет назад, построив на его месте жилой комплекс с многоэтажками.
Стоимость экскурсионного билета — 200 рублей. Посетить экскурсию можно два раза в день по выходным: в 11:00 и 14:00, просто зайдя в трамвай с разукрашенными бортами, на которых изображены Волковский театр, планетарий, Стрелка и Советская площадь.