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В Ярославле запустили экскурсионный трамвай. Он ездит по тому же маршруту, что и обычный

Туристам покажут достопримечательности, которых не существует

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Экскурсионный трамвай будет ездить по «Пятёрке» и центру

Экскурсионный трамвай будет ездить по «Пятёрке» и центру

В Ярославле запустили новый трамвайный маршрут — самый дорогой из всех существующих. Его особенность в том, что он — экскурсионный. Он будет курсировать по существующему пассажирскому маршруту № 1 от улицы улицы Свердлова до улицы Чкалова, начав от Бутусовского парка, прокатит гостей города по атмосферному микрорайону «Пятёрка».

— Во многих городах такого транспорта, как трамвай, уже нет, а в Ярославле этот вид общественного транспорта сохранился. Многие туристы, которые приезжают к нам, хотят прокатиться на нём. Это своего рода развлечение для людей, которые не пользовались трамваем уже несколько десятилетий, — считает начальник службы эксплуатации «Яргорэлектротранс» Олег Сизяков.

Экскурсия будет длиться 40 минут с аудиогидом, который расскажет пассажирам о достопримечательностях Ярославля. Например, историю Бутусовского парка, от которого будет начинаться движение, расскажет о площади Карла Маркса, о клубе «Гигант» и Соловьёвской больнице. Будут упоминать даже те места, которых уже нет, — кинотеатр «Волга», который снесли несколько лет назад, построив на его месте жилой комплекс с многоэтажками.

Стоимость экскурсионного билета — 200 рублей. Посетить экскурсию можно два раза в день по выходным: в 11:00 и 14:00, просто зайдя в трамвай с разукрашенными бортами, на которых изображены Волковский театр, планетарий, Стрелка и Советская площадь.

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Ярославльтрамвайэкскурсия
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