В Ярославле запустили экскурсионный трамвай. Он ездит по тому же маршруту, что и обычный

В Ярославле запустили новый трамвайный маршрут — самый дорогой из всех существующих. Его особенность в том, что он — экскурсионный. Он будет курсировать по существующему пассажирскому маршруту № 1 от улицы улицы Свердлова до улицы Чкалова, начав от Бутусовского парка, прокатит гостей города по атмосферному микрорайону «Пятёрка».

— Во многих городах такого транспорта, как трамвай, уже нет, а в Ярославле этот вид общественного транспорта сохранился. Многие туристы, которые приезжают к нам, хотят прокатиться на нём. Это своего рода развлечение для людей, которые не пользовались трамваем уже несколько десятилетий, — считает начальник службы эксплуатации «Яргорэлектротранс» Олег Сизяков.