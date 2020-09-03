«Пир во время чумы»: ярославцы остались в шоке от украшения за 200 тысяч к Дню города

В Ярославле установили праздничную конструкцию ко Дню города. Вывеска появилась на площади Богоявления, рядом с музеем заповедником. Ранее мы писали, что вывеска обошлась мэрии Ярославля в 199 тысяч рублей.

Некоторым ярославцам украшение не очень понравилось. Точнее, его стоимость. Жители города начали обсуждать вывеску в соцсетях.

Артём:

— Металлическая труба и крашеные куски пластика за 200 тысяч??

Илья:

— На фоне состояния дорог и всего остального особенно хорошо.

Татьяна:



— За 200 тысяч такой срам! Лучше бы деньги больным раком по области раздали! Людям нужна помощь.

