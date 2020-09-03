«Пир во время чумы»: ярославцы остались в шоке от украшения за 200 тысяч к Дню города

Ярославцам не понравилась вывеска ко Дню города
В Ярославле установили праздничную конструкцию ко Дню города. Вывеска появилась на площади Богоявления, рядом с музеем заповедником. Ранее мы писали, что вывеска обошлась мэрии Ярославля в 199 тысяч рублей.
Некоторым ярославцам украшение не очень понравилось. Точнее, его стоимость. Жители города начали обсуждать вывеску в соцсетях.
Артём:
— Металлическая труба и крашеные куски пластика за 200 тысяч??
Илья:
— На фоне состояния дорог и всего остального особенно хорошо.
Татьяна:
— За 200 тысяч такой срам! Лучше бы деньги больным раком по области раздали! Людям нужна помощь.
Ирина:
— Не нужен нам пир во время чумы. Выделите помощь пострадавшим на Батова. Всем миром одежду, предметы гигиены, канцтовары собирают для людей. Скоро холода настанут, у пострадавших ни обуви, ни верхней одежды нет.
Есть и те, кому понравилось.
Татьяна:
— Цвета отлично подобраны, смотрится очень красиво! Да и даты 2020 и 1010! Ну не красота ли!
Напомним, для украшения города к празднику власти также закупали флаги на 651 тысячу рублей.