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«Пир во время чумы»: ярославцы остались в шоке от украшения за 200 тысяч к Дню города

Праздничную конструкцию установили на площади Богоявления

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Вывеску установили в самом центре Ярославля

Вывеску установили в самом центре Ярославля

Ярославцам не понравилась вывеска ко Дню города

В Ярославле установили праздничную конструкцию ко Дню города. Вывеска появилась на площади Богоявления, рядом с музеем заповедником. Ранее мы писали, что вывеска обошлась мэрии Ярославля в 199 тысяч рублей.

Некоторым ярославцам украшение не очень понравилось. Точнее, его стоимость. Жители города начали обсуждать вывеску в соцсетях.

Артём:

— Металлическая труба и крашеные куски пластика за 200 тысяч??

Илья:

— На фоне состояния дорог и всего остального особенно хорошо.

Татьяна:

— За 200 тысяч такой срам! Лучше бы деньги больным раком по области раздали! Людям нужна помощь.

Ирина:

— Не нужен нам пир во время чумы. Выделите помощь пострадавшим на Батова. Всем миром одежду, предметы гигиены, канцтовары собирают для людей. Скоро холода настанут, у пострадавших ни обуви, ни верхней одежды нет.


Есть и те, кому понравилось.

Татьяна:

— Цвета отлично подобраны, смотрится очень красиво! Да и даты 2020 и 1010! Ну не красота ли!

Напомним, для украшения города к празднику власти также закупали флаги на 651 тысячу рублей.

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Ярославль
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