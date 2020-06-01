С поста главного архитектора Ярославской области уходит Михаил Кудряшов. Об этом стало известно 1 июня 2020 года.

— Должность главного архитектора области — это не управленческая должность, а сопровождающая. Такая же ситуация складывается и в муниципальных районах. В сфере архитектуры необходим постоянный карьерный рост. Я получил несколько предложений и решил согласиться на одно из них, — сказал Кудряшов.

Михаил Кудряшов занимал должность главного архитектора области с апреля 2017 года. Из реализованных им проектов в Ярославле наиболее известными являются концепция сити-парка «Миллиниум», решение спортивной базы ХК «Локомотив» на проспекте Фрунзе, концепция развития поймы реки Которосли, ТРЦ «Альтаир». Всего на его счету 36 архитектурно-градостроительных проектов.