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Продолжаем заражаться: число заболевших коронавирусом в Ярославской области выросло

Оперативные данные о COVID-19 на 13 августа

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Медики фиксируют всё новые случаи заболевания

Медики фиксируют всё новые случаи заболевания

В Ярославской области коронавирусом заболели ещё 42 человека

В Ярославской области остаётся напряжённой ситуация с заболеваемостью китайским коронавирусом. Из-за его распространения губернатор региона накануне отказался дальше смягчать ограничения и отменять запрет на массовые мероприятия. Видимо, не зря: на утро 13 августа в регионе положительный результат на COVID-19 подтвердился ещё у 42 человек, выздоровели 38.

— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтвердился у 6542 человек, выздоровели 5867, умерли 32 человека, — уточнил общие данные Информационный центр по коронавирусу в России.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 5057 человек (за всё время пандемии — 716 396), выписали с больничных 6098, умерло 124 человека (за всё время — 15 384).

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