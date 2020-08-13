Продолжаем заражаться: число заболевших коронавирусом в Ярославской области выросло

В Ярославской области коронавирусом заболели ещё 42 человека
В Ярославской области остаётся напряжённой ситуация с заболеваемостью китайским коронавирусом. Из-за его распространения губернатор региона накануне отказался дальше смягчать ограничения и отменять запрет на массовые мероприятия. Видимо, не зря: на утро 13 августа в регионе положительный результат на COVID-19 подтвердился ещё у 42 человек, выздоровели 38.
— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтвердился у 6542 человек, выздоровели 5867, умерли 32 человека, — уточнил общие данные Информационный центр по коронавирусу в России.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 5057 человек (за всё время пандемии — 716 396), выписали с больничных 6098, умерло 124 человека (за всё время — 15 384).