Продолжаем заражаться: число заболевших коронавирусом в Ярославской области выросло

В Ярославской области остаётся напряжённой ситуация с заболеваемостью китайским коронавирусом. Из-за его распространения губернатор региона накануне отказался дальше смягчать ограничения и отменять запрет на массовые мероприятия. Видимо, не зря: на утро 13 августа в регионе положительный результат на COVID-19 подтвердился ещё у 42 человек, выздоровели 38.

— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтвердился у 6542 человек, выздоровели 5867, умерли 32 человека, — уточнил общие данные Информационный центр по коронавирусу в России.