Высотки, покрытые тайной: власти дали ход застройке, которую жители считают социальной катастрофой

— Я представляю ассоциацию, которая курирует направления застройки в этом районе, — уточнил Сергей Охов. — Мне нравится подход девелоперов к этой территории, которая сейчас выглядит ужасно. Я уже видел первые проектные чертежи: в них есть такие фишки, как велосипедные дорожки, которые пройдут через весь район, не пересекаясь с автомобильными трассами. Точечные парковые зоны. Будет комфортный для проживания даже не микрорайон, а, можно сказать, район. Будет не так, как мы привыкли видеть в Брагино, где всё типовое. Запланирована этажность с домами-акцентами, которые не будут затмевать ни лесные массивы, ни школу, ни соседние участки.

Почему имя застройщика держится в такой тайне — непонятно.

Однако пока застройке не могут дать ход из-за того, что генеральный план и правила землепользования и застройки района не соотносятся друг с другом. На это во многом влияют решения местной администрации, решения публичных обсуждений жителей.

Каким будет новый район