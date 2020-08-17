Высотки, покрытые тайной: власти дали ход застройке, которую жители считают социальной катастрофой

Власти дали ход застройке, ярославцы называют это социальной катастрофой
В Ярославле возродили проект огромного микрорайона, который жители именуют социальной катастрофой для города, а именно — для Заволжского района. В планах возвести такое количество высоток и на такой площади, что это почти сопоставимо с размером, например, «Пятёрки». Микрорайон построят в Ярославском муниципальном районе сразу за продуктовым гипермаркетом — в народе это называют застройкой посёлка Красный бор.
Почему строительство нового жилья вызывает гнев у ярославцев? Какие планы у застройщика на эту территорию, и какова роль властей в этой истории — в нашем материале.
Почему социальная катастрофа
Новый район станет фактически продолжением Заволжского района Ярославля, хотя юридически будет относиться к загородной территории. А значит, сотни, а то и тысячи автомобилей поедут по и без того перегруженному автотранспортом району. Выдержит ли этот поток Октябрьский мост? Вопрос риторический, ведь уже сейчас в ежедневном режиме жители Заволжского района закладывают около двух часов на дорогу до центра города и обратно.
Тысячам новых жителей также нужны школы и детские сады, нужны больницы.
— К сожалению, жилые комплексы у нас строятся намного быстрее, чем садики и школы. С 2009 года в генплане района прописаны и школа, и сад. А по факту строятся жилые комплексы, а не садики и школы, — рассказывает депутат от Ярославского района и местная жительница Татьяна Шамина. — Тот же вопрос с дорогами. Власти обязать собственника строить дороги не могут, зато могут выдать разрешение на строительство. А дороги — где они потом?
Из второстепенных причин: многоэтажки рядом с частными коттеджами и дачами мало радуют местных жителей.
— Люди покупали землю за городом, чтобы сажать огород, жить на природе, а не среди многоэтажек. А тут на тебя с балкона будут свысока смотреть, окурки вниз кидать, — считает Татьяна Шамина. — По последнему проекту, который мы видели, высотки подберутся вплотную к частным домам.
Что делают власти
Впервые эту землю тронули в 2016 году, когда на публичных слушаниях в администрации Ярославского района решили изменить назначение земель в Красном бору. Была малоэтажная застройка, стала — многоэтажная. Половина участка будущего района теперь относится к зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), позволяющей строить дома от 4 до 9 этажей, в некоторых случаях — до 11. Эта часть расположена сразу за продуктовым супермаркетом. Другая половина района, что ближе к деревне Алешково и коттеджным посёлкам, относится к зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), разрешающей возвести дома не выше пяти этажей.
— Тогда никто не знал о публичных слушаниях. Информация о них была на сайте администрации и в официальной газете администрации «Агрокурьер», которую распространяют в количестве порядка 1000 штук на район. Уже после, когда эта история всплыла, люди стали приходить и голосовать против проекта, — рассказала Шамина.
Одно из таких голосований за версию проекта застройки прошло со скандалом: жители заподозрили сторонних участников без прописки в районе, которые голосовали за. В попытке остановить высотную застройку ярославцы даже создали петицию, обращаясь к губернатору области и президенту:
— Администрация Ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — говорилось в петиции.
Справедливости ради, в посёлке Красный бор в этом году должны достроить трёхэтажный детский сад «Совёнок» на
Кто застройщик?
Совпадение или нет: под изменённое назначение земли появился и проект застройки. Однако имя самих застройщиков держится в секрете. Нам удалось пообщаться с куратором Ярославского района, членом Союза строителей России Сергеем Оховым. Он намекнул только, что территорией занимаются ярославские и московские девелоперы.
— Я представляю ассоциацию, которая курирует направления застройки в этом районе, — уточнил Сергей Охов. — Мне нравится подход девелоперов к этой территории, которая сейчас выглядит ужасно. Я уже видел первые проектные чертежи: в них есть такие фишки, как велосипедные дорожки, которые пройдут через весь район, не пересекаясь с автомобильными трассами. Точечные парковые зоны. Будет комфортный для проживания даже не микрорайон, а, можно сказать, район. Будет не так, как мы привыкли видеть в Брагино, где всё типовое. Запланирована этажность с домами-акцентами, которые не будут затмевать ни лесные массивы, ни школу, ни соседние участки.
Почему имя застройщика держится в такой тайне — непонятно.
Однако пока застройке не могут дать ход из-за того, что генеральный план и правила землепользования и застройки района не соотносятся друг с другом. На это во многом влияют решения местной администрации, решения публичных обсуждений жителей.
Каким будет новый район
Теперь уже пониже, чем изначально. Этажность проекта снизили после скандала и протестов ярославцев. Согласно первой версии проекта строить хотели высотки в
— Мы создавали концепцию, стараясь сделать микрорайон с достаточным количеством парковок, но свободными от машин дворами. Основная застройка в сегодняшней версии —
В новом квартале не будет плоскостных парковок, но будет много мест вдоль дорог и отдельные выделенные стоянки.
— Нужно развивать общественный транспорт, а не строить плоскостные парковки, — считает архитектор.
Хорошее замечание, но общественный транспорт — это уже задача властей, а не застройщика.
Что делают власти
Считают, что застройка будет удачным решением для пустующего перерытого поля.
— Заволжское сельское поселение является одним из самых динамично развивающихся в нашем районе, — рассказал первый заместитель главы Ярославского муниципального района Николай Степанов. — Вопрос строительства инфраструктуры в районе один из самых важных. А в пустом поле инфраструктуры не построишь. На
Всем стоять?
Получается, чиновники открыто говорят о том, что в первую очередь — многоэтажки, а детские сады и школы — когда-нибудь потом.
При этом всё острее встаёт в Ярославле вопрос о строительстве третьего моста через Волгу, который планировали возводить вместе с Карабулинской развязкой, чтобы разгрузить Московский проспект, проспект Фрунзе и Октябрьский мост. Проектировщики города знали, что машин в будущем будет больше, и заранее мудро заложили в генеральный план идею с третьим мостом уже в конце