«Мы — живые»: жители посёлка в Ярославле доказали, что навести порядок во дворах можно и без властей

Жители этого спрятанного за теплотрассой посёлка на окраине Ярославля высаживают во дворах сады, устанавливают за свой счёт детские площадки. Они говорят, что хотят малого — ходить по освещённым чистым улицам и чтобы их дети гуляли в безопасных дворах. Похоже, мы все немного жители посёлка Октябрьский на краю Тормозного шоссе: тоже хотим благоустроенные тротуары, чистые дворы и освещённые улицы.
Но зачастую мы хотим этого в соцсетях — выплеснем гнев и жалобы, да и успокоимся. В Октябрьском жители решили просто так не сдаваться. И сделали в большом городе свой маленький город-сад. Своими силами. Это вообще возможно? И во сколько обходится? Мы поехали в Октябрьский, чтобы посмотреть, как живёт маленькое, но бойкое сообщество в городе.
«Вы тут лучше всех живёте, что вы ещё хотите?»
Нас встретила староста одного из шести 90-квартирных домов улицы Посёлок Октябрьский Маргарита. Женщина живёт в посёлке уже 30 лет, приехала с мужем-военным, да так и осели здесь. Во многом благодаря ей здесь ощущается особая атмосфера уюта. Ещё бы — Маргарита умеет быть убедительной: позвонила в редакцию, пригласила к себе. И мы приехали. Нас встретили дворы в цветах и сосны вокруг домов. Так и не скажешь, что находишься на краю города, куда никто не хочет ехать жить (полчаса от центра Ярославля).
— Народу мало, но мы живые. Не просим ничего фешенебельного — хотим дворника и спортивную площадку, — принялась рассказывать о своих бедах Маргарита. — Недавно приезжал к нам помощник депутата муниципалитета и сказал: «Вы тут лучше всех живёте, что вы ещё хотите?». Привёл в пример двор на краю Брагино, где всё намного хуже, чем у нас. Но я хочу жить здесь и сейчас, чтобы мои внуки ходили по освещённым чистым дорожкам. Нам что до того, что происходит в Брагино?
Посёлок Октябрьский в Ярославле построили десятилетия назад как рабочий посёлок для трудящихся на Радиозаводе. Многоквартирные дома, особняк директора завода, вишнёвые и яблоневые сады — это было элитное место для жизни во Фрунзенском районе.
Всё сами
В одном из дворов посёлка жители договорились с управляющей компанией, которая установила им детскую площадку за 100 тысяч рублей — нашла, купила и поставила. Теперь в рассрочку люди оплачивают это. А ещё раньше ярославцы сменили саму управляющую компанию, отказавшись от крупной городской в пользу маленькой вновь созданной двумя инженерами компании.
— Так мы решили проблемы с вечно затопленными подвалами, — рассказывает Маргарита. — В УК идут нам навстречу. Например, я как физическое лицо не могу взять и купить детский городок.
Местные даже сами скидываются на ремонт в домах.
— Мы собираем на то, на что капремонт не разрешает проводить за деньги на их счёте. Например, окна в подъездах меняем, ремонт надо в них тоже делать. У нас планы наполеоновские. Но и нагрузка на жителей уже большая — за всё скидываемся сами.
В окружении заводов
Вокруг посёлка находятся очистные сооружения на Волге, цементный завод, нефтебаза и радиозавод. Промышленные грузовики и бетономешалки разбили въезд в посёлок.
— Мы уж не просим асфальта, но засыпать гравием было бы можно. Я ходила к директору цементного завода, просила об этом. Именно их грузовики разбили нам дорогу, из-за чего автобусы не хотят заезжать на нашу конечную остановку. Но результата нет, и мэрия тоже не находит денег на этот участок.
— Да и шуму от цементного завода много, одно время свои отходы они складировали чуть не под окнами нашими. Я тогда на прямую линию президенту позвонила в 2018 году, сформулировала всё, да в бегущую строку попала. Завод оштрафовали на два миллиона рублей. Мне сказали, что меня саму закатают в асфальт, но ничего, — смеётся Маргарита.
Мы прошлись по посёлку. Атмосферное место, будто находишься в загородном советском лагере, только среди многоквартирных домов. Соседи здороваются друг с другом, обсуждают проблемы, общие дела.
— У нас тут 80-летняя энтузиастка высадила аллею цветов, — гордо показывает Маргарита.
Забыты настолько, что дикие звери перестали бояться
Дома посёлка соединяет между собой тротуар среди небольшой рощи. Через него приходится ходить всем: взрослым на остановку, детям — в школу. Именно этот несчастный тротуар должна содержать администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов — скашивать вокруг траву хотя бы. Но никому нет дела до этого места.
— Лисы облюбовали это место, уже и людей не боятся. Змеи выползают, в мокрую погоду вода стоит. Так ещё и трава в человеческий рост. Порой сами подкашиваем, но можно бы нам дворника? Мы готовы скинуться ещё по 20 рублей с квартиры, чтобы эту дорогу содержали, — рассказывает Маргарита.
Наша прогулка заставила задуматься о том, как мы живём. Даже по скромным подсчётам, жители маленького посёлка отдают за содержание домов, дворов, вывоз мусора и уборку территорий раза в два больше, чем среднестатистический житель центра или спального района. Например, Маргарите двухкомнатная квартира обходится почти в девять тысяч рублей в месяц. Разница лишь в том, что в посёлке Октябрьский понимают взаимосвязь: если не они, то никто не сделает их жизнь лучше.
— Мы — жители, сами ищем выходы, но уже заканчиваются наши ресурсы, а все просят, все ждут денег, за так не делают, — вздыхает Маргарита.