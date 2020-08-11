11 августа вторник
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.78
eur 86.83
Тема дняВарламов: десантников надо приучить к флагу ЛГБТ

Все новости

Все новости

«Мы — живые»: жители посёлка в Ярославле доказали, что навести порядок во дворах можно и без властей

Жители Октябрьского стали примером всему городу

1 281
2Обсудить

Поделиться

Посёлок за теплотрассой

Посёлок за теплотрассой

Жители этого спрятанного за теплотрассой посёлка на окраине Ярославля высаживают во дворах сады, устанавливают за свой счёт детские площадки. Они говорят, что хотят малого — ходить по освещённым чистым улицам и чтобы их дети гуляли в безопасных дворах. Похоже, мы все немного жители посёлка Октябрьский на краю Тормозного шоссе: тоже хотим благоустроенные тротуары, чистые дворы и освещённые улицы.

Но зачастую мы хотим этого в соцсетях — выплеснем гнев и жалобы, да и успокоимся. В Октябрьском жители решили просто так не сдаваться. И сделали в большом городе свой маленький город-сад. Своими силами. Это вообще возможно? И во сколько обходится? Мы поехали в Октябрьский, чтобы посмотреть, как живёт маленькое, но бойкое сообщество в городе.

«Вы тут лучше всех живёте, что вы ещё хотите?»

Маленький, но гордый посёлок&nbsp;

Маленький, но гордый посёлок 

Нас встретила староста одного из шести 90-квартирных домов улицы Посёлок Октябрьский Маргарита. Женщина живёт в посёлке уже 30 лет, приехала с мужем-военным, да так и осели здесь. Во многом благодаря ей здесь ощущается особая атмосфера уюта. Ещё бы — Маргарита умеет быть убедительной: позвонила в редакцию, пригласила к себе. И мы приехали. Нас встретили дворы в цветах и сосны вокруг домов. Так и не скажешь, что находишься на краю города, куда никто не хочет ехать жить (полчаса от центра Ярославля).

— Народу мало, но мы живые. Не просим ничего фешенебельного — хотим дворника и спортивную площадку, — принялась рассказывать о своих бедах Маргарита. — Недавно приезжал к нам помощник депутата муниципалитета и сказал: «Вы тут лучше всех живёте, что вы ещё хотите?». Привёл в пример двор на краю Брагино, где всё намного хуже, чем у нас. Но я хочу жить здесь и сейчас, чтобы мои внуки ходили по освещённым чистым дорожкам. Нам что до того, что происходит в Брагино?

Посёлок Октябрьский в Ярославле построили десятилетия назад как рабочий посёлок для трудящихся на Радиозаводе. Многоквартирные дома, особняк директора завода, вишнёвые и яблоневые сады — это было элитное место для жизни во Фрунзенском районе.

Всё сами

В одном из дворов посёлка жители договорились с управляющей компанией, которая установила им детскую площадку за 100 тысяч рублей — нашла, купила и поставила. Теперь в рассрочку люди оплачивают это. А ещё раньше ярославцы сменили саму управляющую компанию, отказавшись от крупной городской в пользу маленькой вновь созданной двумя инженерами компании.

Жители сами заплатили за эти качели&nbsp;

Жители сами заплатили за эти качели 

— Так мы решили проблемы с вечно затопленными подвалами, — рассказывает Маргарита. — В УК идут нам навстречу. Например, я как физическое лицо не могу взять и купить детский городок.

Местные даже сами скидываются на ремонт в домах.

— Мы собираем на то, на что капремонт не разрешает проводить за деньги на их счёте. Например, окна в подъездах меняем, ремонт надо в них тоже делать. У нас планы наполеоновские. Но и нагрузка на жителей уже большая — за всё скидываемся сами.

Люди готовы вкладываться в свои дома

Люди готовы вкладываться в свои дома

В окружении заводов

Вокруг посёлка находятся очистные сооружения на Волге, цементный завод, нефтебаза и радиозавод. Промышленные грузовики и бетономешалки разбили въезд в посёлок.

— Мы уж не просим асфальта, но засыпать гравием было бы можно. Я ходила к директору цементного завода, просила об этом. Именно их грузовики разбили нам дорогу, из-за чего автобусы не хотят заезжать на нашу конечную остановку. Но результата нет, и мэрия тоже не находит денег на этот участок.

Поворот на посёлок&nbsp;

Поворот на посёлок 

— Да и шуму от цементного завода много, одно время свои отходы они складировали чуть не под окнами нашими. Я тогда на прямую линию президенту позвонила в 2018 году, сформулировала всё, да в бегущую строку попала. Завод оштрафовали на два миллиона рублей. Мне сказали, что меня саму закатают в асфальт, но ничего, — смеётся Маргарита.

Мы прошлись по посёлку. Атмосферное место, будто находишься в загородном советском лагере, только среди многоквартирных домов. Соседи здороваются друг с другом, обсуждают проблемы, общие дела.

Атмосферу району задают люди&nbsp;

Атмосферу району задают люди 

— У нас тут 80-летняя энтузиастка высадила аллею цветов, — гордо показывает Маргарита.

Зелень высаживают сами жители&nbsp;

Зелень высаживают сами жители 

Ухоженные палисадники оживят любой двор

Ухоженные палисадники оживят любой двор

А разбитые дороги — нет

А разбитые дороги — нет

Забыты настолько, что дикие звери перестали бояться

Дома посёлка соединяет между собой тротуар среди небольшой рощи. Через него приходится ходить всем: взрослым на остановку, детям — в школу. Именно этот несчастный тротуар должна содержать администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов — скашивать вокруг траву хотя бы. Но никому нет дела до этого места.

— Лисы облюбовали это место, уже и людей не боятся. Змеи выползают, в мокрую погоду вода стоит. Так ещё и трава в человеческий рост. Порой сами подкашиваем, но можно бы нам дворника? Мы готовы скинуться ещё по 20 рублей с квартиры, чтобы эту дорогу содержали, — рассказывает Маргарита.

Люди просто хотят ходить по убранной дороге&nbsp;

Люди просто хотят ходить по убранной дороге 

Наша прогулка заставила задуматься о том, как мы живём. Даже по скромным подсчётам, жители маленького посёлка отдают за содержание домов, дворов, вывоз мусора и уборку территорий раза в два больше, чем среднестатистический житель центра или спального района. Например, Маргарите двухкомнатная квартира обходится почти в девять тысяч рублей в месяц. Разница лишь в том, что в посёлке Октябрьский понимают взаимосвязь: если не они, то никто не сделает их жизнь лучше.

— Мы — жители, сами ищем выходы, но уже заканчиваются наши ресурсы, а все просят, все ждут денег, за так не делают, — вздыхает Маргарита.

Квартиру здесь продать сложно&nbsp;

Квартиру здесь продать сложно 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

благоустройствоблагоустройство дворовпоселок Октябрьский
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!