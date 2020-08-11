«Мы — живые»: жители посёлка в Ярославле доказали, что навести порядок во дворах можно и без властей

Нас встретила староста одного из шести 90-квартирных домов улицы Посёлок Октябрьский Маргарита. Женщина живёт в посёлке уже 30 лет, приехала с мужем-военным, да так и осели здесь. Во многом благодаря ей здесь ощущается особая атмосфера уюта. Ещё бы — Маргарита умеет быть убедительной: позвонила в редакцию, пригласила к себе. И мы приехали. Нас встретили дворы в цветах и сосны вокруг домов. Так и не скажешь, что находишься на краю города, куда никто не хочет ехать жить (полчаса от центра Ярославля).



— Народу мало, но мы живые. Не просим ничего фешенебельного — хотим дворника и спортивную площадку, — принялась рассказывать о своих бедах Маргарита. — Недавно приезжал к нам помощник депутата муниципалитета и сказал: «Вы тут лучше всех живёте, что вы ещё хотите?». Привёл в пример двор на краю Брагино, где всё намного хуже, чем у нас. Но я хочу жить здесь и сейчас, чтобы мои внуки ходили по освещённым чистым дорожкам. Нам что до того, что происходит в Брагино?