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В Ярославле подрывают старую котельную: онлайн-трансляция

Смотрим, как всё происходит на месте

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На месте, где взорвут котельную, дежурит полиция

На месте, где взорвут котельную, дежурит полиция

В Ярославле взрывают старую котельную

Сегодня в Ярославле, на территории высшего военного училища противовоздушной обороны на Московском проспекте, снесут старую котельную. Чтобы разрушить строение, его подорвут. Что происходит на месте, смотрите в нашей трансляции.

Ольга Прохорова

Власти заранее предупредили жителей, для которых внезапный грохот может стать пугающей неожиданностью.

— Планируется проведение работ по обрушению трубы списанной котельной, находящейся в аварийном состоянии. Будет произведен плановый подрыв трубы. Просим вас быть бдительными и сохранять спокойствие, — сообщили в мэрии Ярославля.

Ольга Прохорова

Видимо, это та котельная.

Ольга Прохорова

На кольцо на Большой Федоровской приехали гаишники с мигалками.

Ольга Прохорова

Полиция на месте.

Ольга Прохорова

Бахнуло! Дыма много.

Ольга Прохорова

Всё заволокло.

Ольга Прохорова

Было эпично.

Ольга Прохорова

Трубы больше нет.

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взрывкотельная
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