В Ярославле подрывают старую котельную: онлайн-трансляция

Власти заранее предупредили жителей, для которых внезапный грохот может стать пугающей неожиданностью.



— Планируется проведение работ по обрушению трубы списанной котельной, находящейся в аварийном состоянии. Будет произведен плановый подрыв трубы. Просим вас быть бдительными и сохранять спокойствие, — сообщили в мэрии Ярославля.

