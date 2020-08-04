В Ярославле подрывают старую котельную: онлайн-трансляция

Власти заранее предупредили жителей, для которых внезапный грохот может стать пугающей неожиданностью.
— Планируется проведение работ по обрушению трубы списанной котельной, находящейся в аварийном состоянии. Будет произведен плановый подрыв трубы. Просим вас быть бдительными и сохранять спокойствие, — сообщили в мэрии Ярославля.
Видимо, это та котельная.
На кольцо на Большой Федоровской приехали гаишники с мигалками.
Полиция на месте.
Бахнуло! Дыма много.
Всё заволокло.
Было эпично.
Трубы больше нет.