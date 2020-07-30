Из-за коронавируса в Ярославле мусульмане будут праздновать Курбан-байрам на удалёнке

Замгубернатора попросил, чтобы мусульмане не устраивали массовые сходы и остались в этот день дома. И те согласились.



— В соответствии с решением совета улемов Духовного управления мусульман России верующим рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, — сообщил председатель Духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев. — Праздничную проповедь муфтия можно послушать в онлайн-режиме.



Курбан-байрам (он же ’Ид аль-адха) в переводе с арабского — «праздник жертвоприношения». Это день окончания священного паломничества в Мекку — хаджа. Празднуется через 70 дней после Ураза-байрама и окончания Великого поста в Рамадан.



— По традиции в этот день собираются все мусульмане в одном месте, — объяснил председатель совета учёных Духовного управления мусульман Ярославской области Магомед Магомедкаримов. — Если это невозможно по каким-то причинам, то разрешается дома каждому читать проповедь. Коронавирус — это уважительная причина.



Религиозные праздники у мусульман отмечаются по лунному календарю. В нем также 12 месяцев, но по 29–30 дней. Получается, что средний лунный год короче солнечного в мусульманском лунном календаре на 11–12 дней. И праздники каждый год слегка сдвигаются. В 2020 году Курбан-байрам празднуется с вечера четверга, 31 июля, до вечера понедельника, 3 августа.