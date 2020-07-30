Из-за коронавируса в Ярославле мусульмане будут праздновать Курбан-байрам на удалёнке

Из-за коронавируса в Ярославле отменили празднование Курбан-байрама
Чиновники правительства Ярославской области обсудили с руководством регионального мухтасибата предстоящее празднование одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрама.
— Пандемия оказала негативное влияние на возможность верующих участвовать в богослужениях и иным образом реализовывать свои религиозные потребности, — сказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. — Необходимо особо отметить ответственное отношение мусульман к соблюдению карантинных мер, определяемое гуманистическими ценностями ислама, которые учат людей милосердию, справедливости, заботе о близких.
Замгубернатора попросил, чтобы мусульмане не устраивали массовые сходы и остались в этот день дома. И те согласились.
— В соответствии с решением совета улемов Духовного управления мусульман России верующим рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, — сообщил председатель Духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев. — Праздничную проповедь муфтия можно послушать в онлайн-режиме.
Курбан-байрам (он же ’Ид аль-адха) в переводе с арабского — «праздник жертвоприношения». Это день окончания священного паломничества в Мекку — хаджа. Празднуется через 70 дней после Ураза-байрама и окончания Великого поста в Рамадан.
— По традиции в этот день собираются все мусульмане в одном месте, — объяснил председатель совета учёных Духовного управления мусульман Ярославской области Магомед Магомедкаримов. — Если это невозможно по каким-то причинам, то разрешается дома каждому читать проповедь. Коронавирус — это уважительная причина.
Религиозные праздники у мусульман отмечаются по лунному календарю. В нем также 12 месяцев, но по 29–30 дней. Получается, что средний лунный год короче солнечного в мусульманском лунном календаре на 11–12 дней. И праздники каждый год слегка сдвигаются. В 2020 году Курбан-байрам празднуется с вечера четверга, 31 июля, до вечера понедельника, 3 августа.
В прошлом году в Ярославле в день празднования Курбан-байрама у соборной мечети собрались сотни мусульман. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.