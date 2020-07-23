Ярославец выиграл в лотерею более 2,6 миллиона рублей: счастливая комбинация цифр

Житель Ярославля стал лотерейным миллионером. Участник «Рапидо» выиграл суперприз в размере 2 640 924 рублей.



— Победителю повезло по результатам 190 073-го тиража государственной лотереи, — рассказали в «Столото». — По правилам, чтобы выиграть суперприз в «Рапидо», необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи проходят каждые 15 минут, за исключением технических перерывов.



Новоиспеченный миллионер угадал числа 13, 9, 18, 15, 8, 20, 5, 2 в первом поле и 2 — во втором.



Ещё более крупную сумму накануне выиграл другой житель Ярославля в тираже лотереи «Зодиак».

