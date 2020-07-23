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Ярославец выиграл в лотерею более 2,6 миллиона рублей: счастливая комбинация цифр

Тиражи «Рапидо» проходят каждые 15 минут, за исключением технических перерывов

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В этом году уже несколько ярославцев получили миллионные выигрыши в лотереи&nbsp;

В этом году уже несколько ярославцев получили миллионные выигрыши в лотереи 

Житель Ярославля стал лотерейным миллионером. Участник «Рапидо» выиграл суперприз в размере 2 640 924 рублей.

— Победителю повезло по результатам 190 073-го тиража государственной лотереи, — рассказали в «Столото». — По правилам, чтобы выиграть суперприз в «Рапидо», необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи проходят каждые 15 минут, за исключением технических перерывов.

Новоиспеченный миллионер угадал числа 13, 9, 18, 15, 8, 20, 5, 2 в первом поле и 2 — во втором.

Ещё более крупную сумму накануне выиграл другой житель Ярославля в тираже лотереи «Зодиак».

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деньгилотерея
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