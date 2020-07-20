Лисичковый бум: ярославцы вёдрами тащат из леса грибы. Где собирают

Лето 2020 года щедро на лесной урожай. Сейчас настало время лисичек — ярославцы вёдрами несут из леса рыжие грибочки.
Где самые грибные на лисички места? Мы спросили у самих грибников.
Ярославский район
Добраться до этого места просто даже без машины. Можно купить билет на автобус до остановки «Больница МПС» по костромскому направлению. Она будет немного дальше Туношны.
Первые лисички там появились ещё в начале июля, а теперь — полный лес.
Переславский район
Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин за грибами отправился с семьёй. На четверых из леса унесли четыре больших ведра. Собирали в Охотино, неподалёку от дачи художника Коровина.
— Островки с лисичками были разбросаны, но мы их нашли. Спасибо лесу за щедрый урожай, — написал Сергей Хабибулин.
Деревня Любильцево
Граница Переславского и Ростовского районов тоже щедра на лисички. Но здесь встречается даже редкий белый гриб.
Гаврилов-Ямский район
И снова белые! Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов прогнозирует:
— Судя по характеру погоды в этом году, смею предположить, что недели через 2 пойдут, — делится первой находкой депутат.