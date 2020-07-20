Лисичковый бум: ярославцы вёдрами тащат из леса грибы. Где собирают

Лето 2020 года щедро на лесной урожай. Сейчас настало время лисичек — ярославцы вёдрами несут из леса рыжие грибочки.

Где самые грибные на лисички места? Мы спросили у самих грибников.

Ярославский район

Добраться до этого места просто даже без машины. Можно купить билет на автобус до остановки «Больница МПС» по костромскому направлению. Она будет немного дальше Туношны.

Первые лисички там появились ещё в начале июля, а теперь — полный лес.