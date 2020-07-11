«Спустись на землю!»: реакция соцсетей на столичную инстадиву, нелестно высказавшуюся о Ярославле

Инстамодель из Ярославля Юлиана Самохвалова выбралась в родной город из Москвы. Походила по ресторанам, сравнила Ярославль со столицей. Получилось не в пользу Ярославля. Высказалась довольно категорично — не смогла бы уже здесь жить. Где же хорошо жить — где уже комфортная среда или там, где человек сам чувствует свои силы? Обсуждаем!



Татьяна Гончарова:

— Зазвездилась! Спустись на землю! Это твоя Родина!



Гость:



— 90% молодежи при первой же возможности свалят в Москву и Питер. В Ярославле ловить нечего, город грязный и убитый, здесь перспектив ноль. Сам уезжаю к концу года в Петербург, думаю, на ПМЖ.