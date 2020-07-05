Не трогайте пуфик в магазине одежды: 6 вещей, которыми мы выводим из себя продавцов-консультантов

В Ярославле после послабления режима открылись торговые центры. И там теперь толпы покупателей. У касс очереди, а продавцы сбиваются с ног, убирая и развешивая одежду. Вот нагрузочка-то сейчас!



Что больше всего раздражает в нас продавцов? Об этом откровенно рассказала консультант в магазине одежды Александра Колтина.



1. Бесит, когда люди не могут сами повесить вещи на вешалки после примерки, а бросают их на стол или ждут, чтобы я за ними убрала. Особенно сильно это раздражает, когда и так очень много работы. Я складываю одежду стопками, а посетители поверх этого кидают другие товары. Также раздражает, что покупатели суют одежду в руки в то время, как я отпариваю одежду. А некоторые вообще оставляют одежду в самих примерочных.

