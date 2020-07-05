Не трогайте пуфик в магазине одежды: 6 вещей, которыми мы выводим из себя продавцов-консультантов

В Ярославле после послабления режима открылись торговые центры. И там теперь толпы покупателей. У касс очереди, а продавцы сбиваются с ног, убирая и развешивая одежду. Вот нагрузочка-то сейчас!
Что больше всего раздражает в нас продавцов? Об этом откровенно рассказала консультант в магазине одежды Александра Колтина.
1. Бесит, когда люди не могут сами повесить вещи на вешалки после примерки, а бросают их на стол или ждут, чтобы я за ними убрала. Особенно сильно это раздражает, когда и так очень много работы. Я складываю одежду стопками, а посетители поверх этого кидают другие товары. Также раздражает, что покупатели суют одежду в руки в то время, как я отпариваю одежду. А некоторые вообще оставляют одежду в самих примерочных.
2. Некоторые покупатели выдвигают пуфик из примерочной в проход и потом не задвигают его обратно. Он может оказаться в другом конце примерочной и мешать другим посетителям. Они считают, что это работа консультантов.
3. Не всегда покупатели хотят брать номерок — проходят мимо, а после напоминания огрызаются. Иногда девушки приносят одежду своим подругам и считают, что если они берут вещи не себе, то им номерок не нужен.
4. Самое раздражающее — пренебрежительное отношение к труду консультантов. Посетители роются в вещах в поисках размеров и после этого там настоящий бардак.
5. Люди «пикают» на выходе из магазина, а когда я предлагаю им свою помощь, начинают ворчать и говорить, что они ничего не покупали. Иногда очень грубо отвечают и доказывают, что консультант не имеет права их трогать. Я, наоборот, хочу размагнитить вещи на кассе, чтоб одежда не пищала в других магазинах и на них никто не смотрел с недоверием.
6. Особенно бесит, когда оставляют мусор в примерочной: листовки, упаковки из-под сока или стаканчики от кофе, бутылки, фантики. В такие моменты поражаюсь неопрятности людей.