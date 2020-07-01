«В квартире искал глазами главное»: как бабушек вынуждают покупать дешевую технику за бешеные деньги

— Я тогда искал работу, но ничего толкового не попадалось — перебивался подработками курьер на час или охрана детского сада по ночам. В какой-то момент попалось объявление: «Ищу партнёра по бизнесу. Предпочтение отдаём педагогам и психологам, но можно без опыта работы. Обучение за счёт организации. Карьерный рост». Позвонил, и меня пригласили на собеседование.



Конторка оказалась больше похожей на склад, чем на офис — небольшое помещение на Вспольинском поле среди магазинов сантехники и стройматериалов. Мне объяснили, что каждый день нужно будет ездить на машине в другой город. Как я уже понял потом, так задумано, чтобы случайно не нарваться на знакомых.



Нам выдали комплекты: электрочайник, утюг, вибромассажёр и набор ножей. Объяснили, что это акция от объединённого концерна немецкой и японской фирм.



— Мы являемся представителем этого концерна в России, — объяснила мне тогда руководительница этого офиса-склада. — Это уникальная техника. Такой комплект стоит около 50 тысяч рублей, но так как концерн заинтересован в продвижении товаров на российском рынке, сейчас товары они дарят бесплатно, чтобы люди ощутили их превосходство и рассказали другим. С людей берут лишь стоимость доставки и налоги.



И я повёлся.



Мне выдали речёвку, которую нужно было выучить наизусть («От текста отходить нельзя!»).



И познакомили с наставником Ромой. Сначала я ходил вместе с ним, смотрел, как работает он. А по вечерам мы с ним репетировали: он притворялся клиентом, а я — представителем концерна.



— Ты говоришь неуверенно, как будто сам сомневаешься в качестве товара, — постоянно поправлял он меня. — Ты как будто просишь, чтобы у тебя что-то купили, а нужно говорить так, как будто ты сейчас уйдёшь и повезёт другому человеку. И с улыбкой намекни, что человеку невероятно повезло, что именно он стал счастливчиком.



Причём говорить о том, что ты что-то продаёшь, сходу ни в коем случае нельзя. Ты говоришь, что это подарок. После длительной презентации с распаковыванием всех предметов и втыканием утюга в розетку сообщаешь: «Можете забрать весь этот комплект прямо сейчас, нужно лишь "оплатить стоимость рекламной доставки товаров из Германии и Японии, а это всего 15 тысяч вместо 50"».



Неделя тренировок — и меня отправили работать в поля. Я, поверивший в эту сказку, даже завидовал тем, кто купит у меня наборы. Очень мне самому хотелось такой прекрасный немецко-японский утюг.

Я успел продать несколько комплектов в Угличе и Сергиевом-Посаде. Всё это я продал бабушкам, которые выложили мне свои сбережения.

