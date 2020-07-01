«В квартире искал глазами главное»: как бабушек вынуждают покупать дешевую технику за бешеные деньги

Вчера мы писали о том, как в Ярославле пожилую женщину развели на покупку дорогого постельного белья. Суммы в суде озвучили крупные — комплект стоил почти 70 тысяч. И вот вроде бы пишем о таких разводах часто, а истории всё появляются и появляются. Как люди ведутся на это? И не стыдно вообще тем, кто занимается такой торговлей?
Мы нашли человека, который занимался раньше такими продажами. И поговорили о том, как это происходит. Молодой человек попросил не называть его имя.
Публикуем его колонку:
— Я тогда искал работу, но ничего толкового не попадалось — перебивался подработками курьер на час или охрана детского сада по ночам. В какой-то момент попалось объявление: «Ищу партнёра по бизнесу. Предпочтение отдаём педагогам и психологам, но можно без опыта работы. Обучение за счёт организации. Карьерный рост». Позвонил, и меня пригласили на собеседование.
Конторка оказалась больше похожей на склад, чем на офис — небольшое помещение на Вспольинском поле среди магазинов сантехники и стройматериалов. Мне объяснили, что каждый день нужно будет ездить на машине в другой город. Как я уже понял потом, так задумано, чтобы случайно не нарваться на знакомых.
Нам выдали комплекты: электрочайник, утюг, вибромассажёр и набор ножей. Объяснили, что это акция от объединённого концерна немецкой и японской фирм.
— Мы являемся представителем этого концерна в России, — объяснила мне тогда руководительница этого офиса-склада. — Это уникальная техника. Такой комплект стоит около 50 тысяч рублей, но так как концерн заинтересован в продвижении товаров на российском рынке, сейчас товары они дарят бесплатно, чтобы люди ощутили их превосходство и рассказали другим. С людей берут лишь стоимость доставки и налоги.
И я повёлся.
Мне выдали речёвку, которую нужно было выучить наизусть («От текста отходить нельзя!»).
И познакомили с наставником Ромой. Сначала я ходил вместе с ним, смотрел, как работает он. А по вечерам мы с ним репетировали: он притворялся клиентом, а я — представителем концерна.
— Ты говоришь неуверенно, как будто сам сомневаешься в качестве товара, — постоянно поправлял он меня. — Ты как будто просишь, чтобы у тебя что-то купили, а нужно говорить так, как будто ты сейчас уйдёшь и повезёт другому человеку. И с улыбкой намекни, что человеку невероятно повезло, что именно он стал счастливчиком.
Причём говорить о том, что ты что-то продаёшь, сходу ни в коем случае нельзя. Ты говоришь, что это подарок. После длительной презентации с распаковыванием всех предметов и втыканием утюга в розетку сообщаешь: «Можете забрать весь этот комплект прямо сейчас, нужно лишь "оплатить стоимость рекламной доставки товаров из Германии и Японии, а это всего 15 тысяч вместо 50"».
Неделя тренировок — и меня отправили работать в поля. Я, поверивший в эту сказку, даже завидовал тем, кто купит у меня наборы. Очень мне самому хотелось такой прекрасный немецко-японский утюг.
Я успел продать несколько комплектов в Угличе и Сергиевом-Посаде. Всё это я продал бабушкам, которые выложили мне свои сбережения.
И получил 20% от выручки. За первые два дня заработал 9 тысяч рублей. Обрадовался и полностью потерял бдительность. Я настолько увлёкся, что даже не задумался о том, что занимаюсь чем-то нехорошим.
Глаза открылись лишь через полторы недели работы. Меня уже начали отпускать ходить по квартирам без наставника. И когда это произошло, он начал давать мне советы по «выживанию» в одиночной работе.
— Смотри, если у тебя кто-то купил комплект, то работу в этом доме прекращай и уходи в соседний микрорайон, пока человек не одумался, — заботливо советовал наставник. — Старайся не разговаривать с людьми в подъезде, а когда попадёшь в прихожую, смотри на верхнюю одежду. Если увидишь, что там висит форма какого-нибудь ведомства, то просто быстро говори, что зашёл порекламировать товар, и не предлагай ничего купить, а потом сразу же уходи и снова меняй микрорайон.
Только после этого до меня всё дошло. И я полез в интернет. Фирмы чайников и утюгов были редкими, которых действительно не встретишь на прилавках магазинов. И лишь когда я загуглил эти товары, то понял, что это самый низкосортный китайский товар. Этот комплект не то что 50 тысяч рублей не стоил, он не стоил и 15. Максимальная стоимость всего набора — тысяч 5.
Я вспомнил всех бабушек, которым я продал это. Мне стало плохо. На эту работу я больше не вышел.
Я искренне прошу прощения у всех людей, которым я впарил это фуфло. Надеюсь, они меня не осудят строго, ведь я стал такой же жертвой мошенников, как и они.
Вы когда-нибудь покупали ненужную вам вещь, поддавшись на уговоры?
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