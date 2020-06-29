Торговые центры открылись, и ярославцы бросились на шопинг: смотрим, что творится в магазинах

В выходные в Ярославской области снова открылись торговые центры. И ярославцы тут же бросились за покупками. Смотрим, что происходит в магазинах — в фоторепортаже Саши Савельевой
У касс выстраиваются длинные очереди
Поделиться
В выходные в Ярославской области снова открылись торговые центры. И ярославцы тут же бросились за покупками. Смотрим, что происходит в магазинах — в фоторепортаже Саши Савельевой
Поделиться
Поделиться
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!