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Торговые центры открылись, и ярославцы бросились на шопинг: смотрим, что творится в магазинах

У касс выстраиваются длинные очереди

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К кассам выстраиваются длинные очереди

К кассам выстраиваются длинные очереди

В выходные в Ярославской области снова открылись торговые центры. И ярославцы тут же бросились за покупками. Смотрим, что происходит в магазинах — в фоторепортаже Саши Савельевой

Масочный режим — обязателен

Масочный режим — обязателен

Всех подряд не пускают, только по несколько человек

Всех подряд не пускают, только по несколько человек

На входе предлагают обработать руки антисептиком

На входе предлагают обработать руки антисептиком

Продавцы максимально обезопасились

Продавцы максимально обезопасились

На полу в магазинах — разметка для покупателей

На полу в магазинах — разметка для покупателей

Шопинг теперь — по разметке

Шопинг теперь — по разметке

Сотрудники магазинов регулируют количество покупателей

Сотрудники магазинов регулируют количество покупателей

Некоторые полки выглядят опустевшими

Некоторые полки выглядят опустевшими

Покупателей много даже в будний день

Покупателей много даже в будний день

Хочется обновку? Придётся подождать

Хочется обновку? Придётся подождать

По нам скучали

По нам скучали

В торговые центры вернулась жизнь

В торговые центры вернулась жизнь

Сотрудники торгового центра дезинфицируют поручни на эскалаторе

Сотрудники торгового центра дезинфицируют поручни на эскалаторе

Соблюдать дистанцию трудно

Соблюдать дистанцию трудно

Фудкорты не работают

Фудкорты не работают

Магазины устроили распродажу

Магазины устроили распродажу

Уже собрались на шопинг?

Уже собрались на шопинг?

Уже сходили на шопинг?

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    торговый центр в Ярославлешопинг
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