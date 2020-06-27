В оперштабе назвали действующие очаги распространения коронавируса в Ярославской области. Карта

В Ярославской области на 27 июня за сутки выявлено 44 новых случая коронавируса. Они зарегистрированы в шести городах и районах. Рост больных произошел в Ярославле — на 17 человек, в Рыбинске — на 9 человек, в Ярославском и Даниловском районах — по 6 человек, в Ростовском — на 4 человека, в Переславском — на 2 человека.