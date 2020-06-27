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В оперштабе назвали действующие очаги распространения коронавируса в Ярославской области. Карта

Где в регионе продолжают заражаться COVID-19

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В Ярославской области новые случаи коронавируса выявили в шести городах и районах

В Ярославской области новые случаи коронавируса выявили в шести городах и районах

В Ярославской области на 27 июня за сутки выявлено 44 новых случая коронавируса. Они зарегистрированы в шести городах и районах. Рост больных произошел в Ярославле — на 17 человек, в Рыбинске — на 9 человек, в Ярославском и Даниловском районах — по 6 человек, в Ростовском — на 4 человека, в Переславском — на 2 человека.

Количество заболевших в районах Ярославской области

Количество заболевших в районах Ярославской области

— На инфекционных койках в больницах продолжают оставаться 585 пациентов. Из них 163 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 422 с типичной клиникой COVID-19, но пока без подтверждения тестами, — добавили в региональном оперштабе.

Напомним, в Ярославской области от коронавируса умерла 47-летняя женщина. Таким образом общее количество летальных исходов в регионе выросло до 19. Выписалось за сутки 46 человек. Общее количество заболевших в области с начала эпидемии составило 4658 человек, выздоровевших — 2996 человек.

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