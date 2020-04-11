Трава кишит ими: ярославец рассказал о нашествии клещей. Фото

В этом году настоящее нашествие клещей. Ярославец Иван Бельцев сфотографировал траву, которая буквально кишит опасными насекомыми.
— Это участок в районе пересечения юго-западной окружной дороги и переулка Софьи Перовской. Я был там недавно по работе. Клещей там множество. В основном они сидят на невысокой сухой траве, — рассказал Иван.
Мы спросили в мэрии Ярославля, когда в этом году власти намерены начать обработку территории города от опасных кровососов.
— По информации департамента городского хозяйства, обработка начнется со следующей недели, — ответили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, первый укушенный клещом ярославец обратился в лабораторию Соловьевской больницы в этом году еще 22 января. Энтомологи предупреждали, что клещи действительно легко переживут теплую зиму. Единственное, что могло снизить их численность, — это зимний паводок, который произошел в феврале. Там, где территории были подтоплены, количество насекомых, скорее всего, снизилось — часть кровососов просто утонула. А вот комаров, по мнению учёных, в этом году из-за аномальной погоды может быть везде меньше обычного.