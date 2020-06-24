«Сложно представить, что бы стало с миром, если бы не Красная Армия»: смотрим парад Победы в Москве

Трансляция, конечно, организована очень мощно. Только посмотрите на эти кадры из кабин пилотов:
На высоте от 150 до 400 метров над центром Москвы пролетят
Замыкать строй будет шестерка штурмовиков
Началась заключительная часть парада: пролет военной авиации.
Во главе колонны — техника времен войны: танки
Всего — 216 единиц.
На Красную площадь въезжает военная техника.
Публикуем речь президента на открытии парада:
— Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Наши уважаемые зарубежные гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с
В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России
От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов — как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас.
Объявляется минута молчания.
Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ — миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия.
Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.
В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более
Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.
Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне
Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность — человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь.
Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.
Среди них — создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз.
Дорогие друзья! Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения, является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.
Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!
Владимир Путин смотрит парад.
Свои делегации для участия в параде направили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Сербия, Таджикистан и Туркмения.
Парад иностранных военных делегаций. Посмотрите, какая разная у всех форма!
Марш участников парада.
По Красной площади торжественным строем промаршируют более
Пешими колоннами пройдут почетные караулы, исторические роты в униформе времен Великой Отечественной войны, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ. Полки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск. Рота ФСБ России, рота инженерных войск, батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи, рота железнодорожных войск, батальоны МЧС России и Росгвардии, парадные расчеты Западного военного округа, а также сводный военный оркестр.
Путин скомандовал троекратное «ура».
Играет гимн России, стреляют пушки. Сейчас начнется торжественный марш по Красной площади.
Посмотрите на лица ветеранов — гостей парада. Это лица Победы.
Минута молчания.
Президент обращается к стране, ветеранам и служащим Российской армии.
— Поздравляю вас с Днем Победы, которая определила будущее на десятилетия вперед. В этом году торжества проходят в стране
Министр обороны Сергей Шойгу в открытом представительском автомобиле (с
Вы только посмотрите, сколько людей на площади! В параде, напомним, участвуют больше
Шойгу и Салюков объезжают площадь.
На Красную площадь вносят Знамя Победы и государственный флаг РФ. Одновременно из ворот Спасской башни Московского Кремля в открытом представительском автомобиле на площадь выезжает принимающий парад министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Навстречу ему в таком же автомобиле направляется командующий парадом, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.
Играет «Священная война».
— Говорит и показывает Москва! Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! — командует диктор. Куранты бьют 10:00.
Парад начинается!
Путин прибыл на Красную площадь, жмет руку ветеранам.
Волонтеры помогают ветеранам занять свои места. Сегодня трибуны заняты на треть — из соображений безопасности. Дистанция между зрителями парада будет в одно кресло.
Трансляцию московского парада ведут сразу 60 камер. Часть из них вмонтированы в брусчатку, передает «
Мы нашли фото героя, оставившего автограф на Рейхстаге. Этот снимок стал знаменитым и облетел весь мир. Позже о солдате Сергее Платове сняли фильм. Почитайте о бойце, который участвовал в битве на Курской дуге, прошел с войсками
Московский парад начнется через полчаса. На Красную площадь уже съезжаются ветераны, высокие гости и международные делегации, первые лица страны.
Когда мы запускали «Фронтовой инстаграм», не представляли, сколько получится собрать снимков и историй от ветеранов и их родственников. Однажды к нам попал целый архив уникальных фотографий из разрушенного Берлина
Сегодня вас ждет еще два прямых включения: с Мамаева кургана в Волгограде, где пройдет главный концерт в честь юбилея Победы. Он начнется в 20:00 мск. На сцену у подножья «Родины-матери» выйдут пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман, актеры Константин Хабенский и Александр Петров, Дима Билан, группа «Любэ».
А в 23:00 по московскому времени покажем салют с Лужнецкой набережной Москвы — небо озарят около
Познакомьтесь с Анной Кошевой. Отправившись на войну в
Больше непридуманных историй с войны ищите в проекте «Фронотовой инстаграм».
В военном параде на Красной площади примут участие больше
— Этот снимок, что дедушка отправил своей сестре, датирован мартом
Радовался он всё, что сейчас нет войны, что у людей есть возможность благоустроить свои дома (сам дедушка жил еще тогда, когда люди жили в землянках) и посмотреть мир.
Несколько месяцев мы собирали трогательные, яркие, страшные и веселые истории с полей войны в нашем «Фронтовом инстаграме»: это вы, наши читатели, присылали нам сотни фотографий своих родственников, воевавших за свободу страны и мира.
24 июня в качестве дня парада Победы выбрано не случайно: в этот день в
Как солдаты отмечали свободу и конец войны, подробно описывал историк Андрей Ермоленко. Почитайте его колонку.
Ровно в 10:00 мск по Красной площади пройдут пешие колонны — военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут танки
Торжественное шествие продлится полтора часа.
В этом году парад Победы перенесли с 9 мая на
Здравствуйте, друзья! Мы начинаем онлайн с главного парада Победы страны. Уже через час по площадь пройдут тысячи солдат, проедут сотни единиц военной техники, а в небо взмоют