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Страна и мир День Победы 2020 Онлайн-трансляция

«Сложно представить, что бы стало с миром, если бы не Красная Армия»: смотрим парад Победы в Москве

Онлайн-трансляция торжественного марша солдат и военной техники

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В России сегодня отмечают 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, десятки городов принимают военные парады. Главное шествие войск и техники проходит на Красной площади в Москве, и мы ведем прямую трансляцию.

Видео: Истории из России / YouTube.com

Мария Захарова

Трансляция, конечно, организована очень мощно. Только посмотрите на эти кадры из кабин пилотов:

Мария Захарова

На высоте от 150 до 400 метров над центром Москвы пролетят 75 самолетов и вертолетов, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. 

Замыкать строй будет шестерка штурмовиков Су-25 с дымовой завесой в цветах государственного флага России.

Мария Захарова

Началась заключительная часть парада: пролет военной авиации.

Мария Захарова

Во главе колонны — техника времен войны: танки Т-34-85 и противотанковые самоходные артиллерийские установки Су-100. За ними современные бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», боевые машины пехоты (БМП-2М «Бережок», БМП-3, «Курганец-25» и Т-15 «Армата»), боевые машины поддержки танков (БМПТ), танки (Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-14 «Армата», Т-90М), самоходные гаубицы («Мста-СМ», «Коалиция-СВ»), реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы («Тор-М2», «Бук-М3»), зенитные ракетные системы (С-300В4, С-350, С-400), боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А, ТОС-2), инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ), зенитные ракетно-пушечные комплексы («Панцирь-С», «Панцирь-СМ», «Панцирь-СА»), береговые ракетные комплексы «Бал», бронеавтомобили «Урал» и «Патруль», а также автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс» и бронетранспортеры «Бумеранг».

Всего — 216 единиц.

Мария Захарова

На Красную площадь въезжает военная техника.

Мария Захарова

Публикуем речь президента на открытии парада:

— Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Наши уважаемые зарубежные гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте.

В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный Парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью.

От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов — как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас.

Объявляется минута молчания.

Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ — миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия.

Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.

Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы.

Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность — человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь.

Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

Среди них — создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз.

Дорогие друзья! Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения, является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.

Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!

Мария Захарова

Владимир Путин смотрит парад.

Мария Захарова

Свои делегации для участия в параде направили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Сербия, Таджикистан и Туркмения.

Мария Захарова

Парад иностранных военных делегаций. Посмотрите, какая разная у всех форма!

Мария Захарова

Марш участников парада.

Мария Захарова

По Красной площади торжественным строем промаршируют более 13 тысяч человек — солдаты и офицеры Вооруженных сил России, а также служащие других ведомств и иностранные военные.

Пешими колоннами пройдут почетные караулы, исторические роты в униформе времен Великой Отечественной войны, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ. Полки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск. Рота ФСБ России, рота инженерных войск, батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи, рота железнодорожных войск, батальоны МЧС России и Росгвардии, парадные расчеты Западного военного округа, а также сводный военный оркестр.

Мария Захарова

Путин скомандовал троекратное «ура».

Играет гимн России, стреляют пушки. Сейчас начнется торжественный марш по Красной площади.

Мария Захарова

Посмотрите на лица ветеранов — гостей парада. Это лица Победы.

Мария Захарова

Минута молчания.

Мария Захарова

Президент обращается к стране, ветеранам и служащим Российской армии.

— Поздравляю вас с Днем Победы, которая определила будущее на десятилетия вперед. В этом году торжества проходят в стране 24 июня — ровно 75 лет назад здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный Парад победителей. Этот парад остался в истории как торжество добра над злом, жизнью над смертью. <...> Сегодня мы склоняем головы в памяти перед теми, кто не пришел с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания!

Мария Захарова

Министр обороны Сергей Шойгу в открытом представительском автомобиле (с 2019 года используются кабриолеты российской марки Aurus).

Мария Захарова

Вы только посмотрите, сколько людей на площади! В параде, напомним, участвуют больше 13 тысяч человек.

Мария Захарова

Шойгу и Салюков объезжают площадь.

Мария Захарова

На Красную площадь вносят Знамя Победы и государственный флаг РФ. Одновременно из ворот Спасской башни Московского Кремля в открытом представительском автомобиле на площадь выезжает принимающий парад министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Навстречу ему в таком же автомобиле направляется командующий парадом, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.

Играет «Священная война».

Мария Захарова

— Говорит и показывает Москва! Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! — командует диктор. Куранты бьют 10:00.

Мария Захарова

Парад начинается!

Мария Захарова

Путин прибыл на Красную площадь, жмет руку ветеранам.

Мария Захарова

Волонтеры помогают ветеранам занять свои места. Сегодня трибуны заняты на треть — из соображений безопасности. Дистанция между зрителями парада будет в одно кресло.

Мария Захарова

Трансляцию московского парада ведут сразу 60 камер. Часть из них вмонтированы в брусчатку, передает «Россия 24».

Илья Ненко

Мы нашли фото героя, оставившего автограф на Рейхстаге. Этот снимок стал знаменитым и облетел весь мир. Позже о солдате Сергее Платове сняли фильм. Почитайте о бойце, который участвовал в битве на Курской дуге, прошел с войсками 1-го Белорусского фронта до Берлина, а 10 мая пришел в полуразрушенный Рейхстаг, чтобы оставить надпись на его стене, как сделали многие бойцы в начале мая после капитуляции Германии.

Сергей Платов расписался на колонне Рейхстага 10 мая 1945 года. Это фото стало известным на весь мир

Сергей Платов расписался на колонне Рейхстага 10 мая 1945 года. Это фото стало известным на весь мир

Мария Захарова

Московский парад начнется через полчаса. На Красную площадь уже съезжаются ветераны, высокие гости и международные делегации, первые лица страны.

Илья Ненко

Когда мы запускали «Фронтовой инстаграм», не представляли, сколько получится собрать снимков и историй от ветеранов и их родственников. Однажды к нам попал целый архив уникальных фотографий из разрушенного Берлина 1945-го. Его нам передала читательница Ирина. Снимки достались ей от деда, ушедшего на войну с первого дня и прошедшего её до победного финала. Считаем, что вы должны это видеть.

Победители на фоне Бранденбургских ворот

Победители на фоне Бранденбургских ворот

Борис Ваулин ушёл на фронт в первый день войны, после окончания средней школы. В составе войск Северо-Западного фронта и Второго Белорусского фронта он прошёл всю войну, а потом ещё два года оставался в составе северной группы войск Советской армии на территории Германии и Польши

Борис Ваулин ушёл на фронт в первый день войны, после окончания средней школы. В составе войск Северо-Западного фронта и Второго Белорусского фронта он прошёл всю войну, а потом ещё два года оставался в составе северной группы войск Советской армии на территории Германии и Польши

В архиве Бориса Ваулина —&nbsp;десятки снимков послевоенного Берлина и польского Лигница. Разрушенный Рейхстаг, исписанный именами победителей, Бранденбургские ворота, памятники, разрушенные бомбами дома. А ещё — групповые снимки победителей на фоне покорённой немецкой столицы

В архиве Бориса Ваулина — десятки снимков послевоенного Берлина и польского Лигница. Разрушенный Рейхстаг, исписанный именами победителей, Бранденбургские ворота, памятники, разрушенные бомбами дома. А ещё — групповые снимки победителей на фоне покорённой немецкой столицы

Мария Захарова

Сегодня вас ждет еще два прямых включения: с Мамаева кургана в Волгограде, где пройдет главный концерт в честь юбилея Победы. Он начнется в 20:00 мск. На сцену у подножья «Родины-матери» выйдут пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман, актеры Константин Хабенский и Александр Петров, Дима Билан, группа «Любэ».

А в 23:00 по московскому времени покажем салют с Лужнецкой набережной Москвы — небо озарят около 10 тысяч фейерверков. Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибра 105, 125, 195 и 310 миллиметров. 30 залпов дадут 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Он начнется в 23:00 мск и будет длиться 15 минут.

Илья Ненко

Познакомьтесь с Анной Кошевой. Отправившись на войну в 18 лет, она стала метким снайпером и победила много фашистов-стрелков. Уйдя на фронт зимой 1943 года, девушка уже на третий день подстрелила опытного снайпера из Берлина, который за неделю выбил 10 советских солдат и офицеров.

Анна Кошевая (вторая слева, в зимнем костюме и со снайперской винтовкой в руках) с подругами во время войны

Анна Кошевая (вторая слева, в зимнем костюме и со снайперской винтовкой в руках) с подругами во время войны

Больше непридуманных историй с войны ищите в проекте «Фронотовой инстаграм».

Мария Захарова

А вот как парад проходит в Самаре: смотрите его вместе с 63.RU.

Мария Захарова

В военном параде на Красной площади примут участие больше 13 тысяч военнослужащих и 375 единиц боевой техники.

Мария Захарова

— Этот снимок, что дедушка отправил своей сестре, датирован мартом 1945 года: тогда он лежал в госпитале после ранения, готовился к предстоящей битве за Берлин. На оборотной стороне так и написано: «На долгую и добрую память сестрёнке Вале от братика Васи».

Радовался он всё, что сейчас нет войны, что у людей есть возможность благоустроить свои дома (сам дедушка жил еще тогда, когда люди жили в землянках) и посмотреть мир.

Несколько месяцев мы собирали трогательные, яркие, страшные и веселые истории с полей войны в нашем «Фронтовом инстаграме»: это вы, наши читатели, присылали нам сотни фотографий своих родственников, воевавших за свободу страны и мира.

Мария Захарова

В эти минуты начался торжественный парад в Волгограде. Следите за ним здесь.

Рота почетного караула сегодня без масок

Рота почетного караула сегодня без масок

Мария Захарова

24 июня в качестве дня парада Победы выбрано не случайно: в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Как солдаты отмечали свободу и конец войны, подробно описывал историк Андрей Ермоленко. Почитайте его колонку.

Мария Захарова

Ровно в 10:00 мск по Красной площади пройдут пешие колонны — военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, новейшие образцы сухопутной и авиационной отечественной техники. С российскими войсками по Красной площади промаршируют расчеты 13 государств.

Торжественное шествие продлится полтора часа.

Мария Захарова

В этом году парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Обращаясь к нации в День Победы, Владимир Путин пообещал праздник, достойный ветеранов. Кстати, сами ветераны сегодня тоже будут присутствовать на параде, они будут сидеть на трибунах рядом с президентом, министрами и командующими войсками.

9 мая Путин пообещал отметить День Победы, когда позволит эпидемиологическая обстановка

9 мая Путин пообещал отметить День Победы, когда позволит эпидемиологическая обстановка

Мария Захарова

Здравствуйте, друзья! Мы начинаем онлайн с главного парада Победы страны. Уже через час по площадь пройдут тысячи солдат, проедут сотни единиц военной техники, а в небо взмоют 75 единиц боевой авиации. За всем этим мы следим в прямом эфире, смотрите видео и фото юбилейного парада.

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День Победы - 2020парадКрасная площадьВОВВладимир ПутинВетераны ВОВ
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