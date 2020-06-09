Власти Ярославской области разрешили рынкам и ярмаркам региона торговать всеми категориями товаров. С 8 июня в области начали работать девять рынков и больше 80 ярмарок.



— Теперь здесь можно продавать все категории промтоваров: одежду, обувь, предметы быта, игрушки, детские товары, искусственные цветы и многое другое, — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области. — Послабления коснулись всех районов области.

Кроме того, с 8 июня в области открылись некоторые магазины. Мы решили пройтись по ним и поговорили с работниками. Узнали, что ярославцы покупают больше всего, есть ли ажиотаж и соскучились ли продавцы по своей работе.